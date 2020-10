Yhdysvaltain presidentinvaalit

Presidentti Donald Trump on ilmoittanut äänestävänsä Floridassa tänään lauantaina.

Yli 50 miljoonaa ihmistä on tähän mennessä äänestänyt Yhdysvaltain presidentinvaaleissa, joihin on jäljellä reilu viikko, kertoo muun muassa brittilehti The Guardian.

Jos tahti jatkuu samanlaisena, saattaa lopullinen äänestysprosentti 3. marraskuuta järjestettävissä vaaleissa nousta suurimmaksi yli sataan vuoteen, selviää United States Elections Project -hankkeen keräämästä datasta.

Luku kielii Guardianin mukaan suuresta kiinnostuksesta istuvan presidentin, republikaanien Donald Trumpin ja demokraattien haastajan, Joe Bidenin väliseen taistoon maan 59. presidentinvaaleissa.

Lisäksi monet osavaltiot ovat koronaviruspandemian vuoksi laajentaneet ennakkoäänestysaikaa sekä postiäänestyksen mahdollisuuksia, mikä on osaltaan lisännyt ennakkoäänten määrää.

Presidentti Trump on ilmoittanut, että hän aikoo äänestää Floridassa lauantaina. Hän käy antamassa äänensä lähellä Mar-a-Lagon yksityisklubiaan.

Huomattavan suuren ennakkoäänestysprosentin perusteella US Elections Project -hanketta vetävä Floridan yliopiston professori Michael McDonald on ennustanut, että yhteensä noin 150 miljoonaa ihmistä tulee äänestämään näissä vaaleissa.

Tämä tarkoittaa noin 65 prosenttia vaalikelpoisista amerikkalaisista, mikä on suurin määrä sitten vuoden 1908.

Tuolloin Yhdysvaltain 31. presidentinvaaleissa vastakkain olivat republikaanien William Howard Taft sekä demokraattien William Jennings Bryan. Taftista tuli lopulta Yhdysvaltain 27. presidentti äänestysprosentin ollessa 65,4 prosenttia.

Useissa osavaltioissa on Guardianin mukaan näkynyt merkkejä suuresta äänestysinnokkuudesta. Esimerkiksi Texasissa annettujen äänien määrä on jo ylittänyt 70 prosenttia kaikista osavaltiossa vuonna 2016 annetuista äänistä.

Georgiassa moni on joutunut jonottamaan yli kymmenen tuntia äänestääkseen. Wisconsinissa on puolestaan nähty ennätysmäärä ennakkoääniä, kun jo yli 1,1 miljoonaa ihmistä on antanut äänensä.

Tänä vuonna lähes 240 miljoonalla täysi-ikäisellä ihmisellä on oikeus äänestää Yhdysvaltain presidentinvaaleissa, kertoo USA Today -lehti. Heihin myös ulkomailla asuvat Yhdysvaltain kansalaiset, mutta osavaltion laeista riippuen eivät esimerkiksi törkeästä rikoksesta tuomitut henkilöt.

Demokraatit ovat Guardianin mukaan kannustaneet tukijoitaan äänestämään etukäteen joko paikan päällä tai postitse, sillä on esitetty huolia siitä, ettei Yhdysvaltain postilaitos (USPS) välttämättä kykene toimittamaan kaikkia lipukkeita perille ajoissa.

Republikaanien suunnalta taas on pyritty rajoittamaan sitä, mitkä äänet lasketaan mukaan ja miten.

Esimerkiksi tällä viikolla korkein oikeus antoi Alabaman osavaltion viranomaisille oikeuden kieltää autosta käsin tapahtuvan äänestyksen, mikä saattaa The New York Timesin mukaan heikentää koronaviruksen riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden oikeuksia.

Iowassa korkein oikeus taas antoi tukensa republikaanien edistämälle laille, joka saattaa estää vaaliviranomaisia lähettämästä tuhansia äänestyslipukkeita postitse eteenpäin. Laki hankaloittaa puutteellisten tai virheellisten lipukkeiden korjaamista. Korjaamisia tekevät vaaliviranomaiset.

Trump ja Biden tapasivat Suomen aikaa varhain perjantaiaamuna toisessa ja viimeisessä tv-vaaliväittelyssä.

Uutiskanava CNN julkaisi pian väittelyn jälkeen pikakyselyn, jonka mukaan 53 prosenttia piti Bidenia väittelyn voittajana, kun 39 prosenttia ajatteli Trumpin voittaneen.

Presidenttiehdokkaat jatkavat kampanjointia vielä seuraavalla viikolla, ja kansallisissa kyselyissä jäljessä oleva Trump suuntaa ainakin Pennsylvanian, Michiganin, Wisconsinin ja Nebraskan osavaltioihin.