Yhdysvaltain presidentinvaalit

Presidentin vaalivilppiväitteisiin uskotaan, ja tulosta saatetaan joutua odottamaan kauan. HS tutustui Yhdysvaltojen presidentinvaalin äänestysjärjestelmän todellisiin ja kuviteltuihin ongelmiin vaa’ankieliosavaltio Pennsylvaniassa.

Pennsylvania

”Sosialismi on yhden vaalin päässä kommunismista.”

Niin lukee kyltissä, joka on esillä Gary Tritlen lihakaupan ruokailutilassa. Koronaepidemian takia tila on suljettu ruokailijoilta, mutta onnekseen Tritle on saanut mieluisan vuokralaisen: Fultonin piirikunnan republikaanipuolueen.