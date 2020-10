Ähtärin keskustassa on kiinalainen ravintola, jonka nimi on Kiinalainen ravintola.

”Ei ole muuta nimeä”, sanoo ravintoloitsija Zhang Rui.

Nimi on vähäeleinen, mutta harkittu, Zhang selittää. ”Ajattelimme, että Ähtärissä on pandakarhu, ja kun kiinalaiset tulevat katsomaan pandakarhua, he haluavat syödä kiinalaista kotiruokaa”, Zhang kertoo.