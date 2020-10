Vapaiden markkinoiden menestystarinaksi kutsuttu Chile ajautui kaaokseen ja äänestää nyt perustuslain uusimisesta – ”Kyse on kapinasta eliittivaltaa vastaan”, arvioi tutkija

Chilessä on yhä käytössä diktatuurinaikainen perustuslaki, joka on estänyt esimerkiksi sosiaaliturvan kehittämisen.

Valokuvaaja Andrés Larraín Araneda on taas tällä viikolla juossut kyynelkaasussa dokumentoimassa mielenosoituksia, kuten niin usein viimeisen vuoden aikana.

Nyt hän kuitenkin aistii ilmassa toivoa: Sunnuntaina toteutuu yksi mielenosoittajien vaatimuksista, kun chileläiset äänestävät, korvataanko sotilasdiktatuurista peräisin oleva perustuslaki uudella. Hallitus myöntyi äänestykseen pitkin hampain vastauksena valtavaan kansanliikkeeseen.

”Tämä on tärkeä hetki maallemme. Ihmiset ovat ylpeitä, että äänestys saatiin aikaan mielenosoitusten avulla. On herännyt toivo, että asiat voivat kääntyä paremmiksi”, Larraín Araneda sanoo.

Valokuvaaja Andrés Larraín Araneda on dokumentoinut mielenosoituksia kotikaupungissaan Santiagossa. Hän aikoo äänestää perustuslain muuttamisen puolesta.­

Protestiliike alkoi viime lokakuussa lukiolaisista, jotka kieltäytyivät maksamasta korotettua metrolipun hintaa ja hyppäsivät porttien yli. Muutaman sentin korotus oli kuin bensaan heitetty tulitikku: liike laajeni viikoissa yli miljoonan ihmisen marssiksi epätasa-arvoa vastaan. Chile heräsi, kuten mielenosoittajien iskulause kuuluu.

”Se meni tunteisiin”, Larraín Araneda sanoo.

”Kaduilla tunsi raivon ja tyytymättömyyden, joka oli kasautunut vuosia. Ja toisaalta se oli kaunis yhteiskunnallisen kunnianpalautuksen hetki.”

Kymmenien kitaroiden säestämät tunteikkaat yhteislauluhetket marsseilta levisivät sosiaalisessa mediassa. Protestien tunnukseksi nousi erityisesti diktatuurin aikaan vangitun ja murhatun Víctor Jaran kappale El derecho de vivir en paz, Oikeus elää rauhassa.

Rauhaan on kuitenkin pitkä matka: protesteissa on vuoden ajan vandalisoitu ja sytytetty palamaan kauppoja, viime sunnuntaina myös poliisien kirkko. Poliisi ja kaduille hälytetty armeija ovat puolestaan taltuttaneet kovakouraisesti kansalaisia. Tuhannet ovat loukkaantuneet, sadat ovat saaneet pysyviä silmävammoja kyynelkaasusta, kuolleitakin on kymmeniä.

Lokakuun alussa poliisi heitti 16-vuotiaan mielenosoittajan sillalta. Tapauksesta kertoi muun muassa brittilehti The Guardian.

Perustuslaki jäi mielenosoittajien hampaisiin, koska se on usein seissyt yhteiskunnan muutoksen tiellä.

Laki on peruja Yhdysvaltojen tukemasta vallankaappauksesta vuonna 1973 alkaneen ankaran oikeistolaisen sotilasdiktatuurin ajalta, ja vasemmisto syyttää sitä saman järjestelmän ylläpitämisestä vuosikymmeniä diktatuurin jälkeen.

Valtion on ollut hyvin vaikea esimerkiksi puuttua yritysten toimintaan tai rakentaa turvaverkkoja köyhille. Chilessä hanavesikin pitää ostaa yksityiseltä yritykseltä.

”Uusi perustuslaki on mielestäni tärkeä, koska nykyinen vahtii vain talouden etua. On lähes mahdotonta saada aikaan muutoksia yhteiskunnallisesti tärkeisiin lakeihin, kuten oikeuteen saada pääsy juomaveteen tai ihmisarvoiseen terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Nämä ovat perusasioita.”

Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen vieraili Chilessä tammikuussa. Hänestä on ilmeistä, että mitään äänestystä perustuslaista ei olisi luvattu ilman äänekästä taistelua kaduilla.

”Mielenosoitukset olivat poikkeuksellista toimintaa, kunnon mellakoita, katusotameininkiä ja tiesulkuja. Ne kävivät ihmisten hermoille”, Teivainen kuvailee.

Mielenosoittaja heittää palavan esineen Santiagon keskustassa marraskuussa 2019.­

Chilessä on ennenkin marssittu esimerkiksi koulutuksen puolesta, mutta nyt mielenosoittajilla ei ole ollut ainakaan kovin perinteisesti artikuloitua ideologista pohjaa.

”Siinä on anarkistinen vivahde vahvempi, puretaan turhautumista. Sanotaan, että systeemi kusee, koulutus ja terveydenhuolto ovat pilalla, poliisit alas. Ihan luontevaa, että perustuslaki tuli tapetille.”

Teivainen kävi kyselemässä mielipiteitä mielenosoitusten polttopisteessä Plaza Italialla, jonka mielenosoittajat ovat nimenneet uudestaan Plaza de la Dignidadiksi, ihmisarvon aukioksi.

”He ajattelevat, ettei se uusi perustuslaki itsessään asioita ratkaise, mutta totta kai siitä vanhasta pitää päästä eroon.”

Chileä on usein kutsuttu vapaiden markkinoiden mallimaaksi, sillä se on nauttinut naapurimaihin verrattuna erittäin vahvasta talouskasvusta. Kasvu on kuitenkin myös kasvattanut mielenosoittajien vaatimuksia ja toiveita, Teivainen sanoo.

”Talouskasvu kasautuu tiettyihin kaupunginosiin – mutta usein vain tiettyihin. Luokkaviha on Chilessä voimakasta.”

Tuhannet kokoontuivat viime sunnuntaina mielenosoitusten keskuksena toimivalle aukiolle Santiagossa.­

Chilen kansannousussa on pohjimmiltaan kyse juuri luokkataistelusta, sanoo myös Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja ja Etelä-Amerikkaan erikoistunut tutkija Mikael Wigell. Tulilinjalla näyttää olevan koko Chilen valtiojohto ja uusliberaali talousjärjestelmä.

”Kysymyshän on kapinasta eliittivaltaa vastaan”, Wigell toteaa.

Vaikka Santiagon keskustan paremman väen alueet näyttävät ostoskeskuksineen ja pilvenpiirtäjineen Euroopan kaupungeilta, todellisuus niiden taustalla on jakautunut jyrkästi kahtia.

Eliitti on satumaisen rikasta, he voivat tehdä rahoillaan melkein mitä vain, Wigell kuvaa. Köyhillä ei ole varaa edes kunnolliseen terveydenhuoltoon.

Ääripäillä on hyvin vähän tekemistä keskenään.

”Eliitti yllättyi protesteista viime vuonna täysin, vaikka ei pitäisi tulla kenellekään yllätyksenä, että siellä tunnetaan vihaa eliittiä kohtaan”, Wigell sanoo.

”Kyllähän sen kapinamielialan huomaa heti, jos yhtään poistuu Santiagon eliittikortteleista. Kauaa ei tarvitse kävellä.”

Kirkko sytytettiin tuleen Santiagon keskustassa viime sunnuntaina.­

Mutta onko perustuslain muutos vastaus protestoivien kansalaisten ongelmiin? Ainakin sillä on suuri merkitys, Wigell arvioi.

”Perustuslaki rajaa suuria muutoksia Chilessä. Esimerkiksi sosiaaliturvan muutoksia ei ole pystytty viemään läpi, vaikka perustuslakia on muokattu”, Wigell sanoo.

”Talouskasvu on Chilessä ollut selvästi parempaa kuin muualla Latinalaisessa Amerikassa, mutta eriarvoistumista ei ole pystytty kitkemään”, Wigell summaa.

Oikeiston mielestä perustuslain muuttaminen syöksisi Chilen talouden kaaokseen. Esimerkiksi sanomalehti The Wall Street Journalin kolumnisti haukkuu perustuslain uudistusta itsemurhamissioksi, joka vielä tekee Chilestä seuraavan Venezuelan. Myös moni alempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluva chileläinen pelkää epävakautta ja taloudellista romahdusta.

”En ihan usko, että sellaisesta on vaaraa, mutta tietenkin uusi perustuslaki voi päästää valloilleen populismin ja vastuuttoman taloudellisen politiikan, jos tehdään isoja muutoksia nopeasti”, Wigell sanoo.

Populistisia päätöksiä voisi tehdä myös äärioikeisto, ei vain vasemmisto, hän muistuttaa.

Pian nähdään, pitävätkö ennustukset paikkansa. Perustuslakiuudistuksen kannattajien odotetaan voittavan äänestyksessä selvästi.

”On aika ilmeistä, että se menee läpi. Jopa pinochetistirintamasta osa on kääntynyt tukemaan sitä”, Teivainen sanoo.

Pinochetisteiksi kutsutaan kenraali Augusto Pinochetin sotilasdiktatuurin kannattajia.

Jos jokin Chilen tilanteessa olisi Teivaisen mielestä olennaista suomalaisten ymmärtää, niin se, että historian vääryydet eivät katoa itsestään. Ne näkyvät konfliktien taustalla ympäri maailmaa, niin Suomen Venäjä-keskustelussa kuin Espanjassa diktaattori Francisco Francon ajan symbolien hävityksessä.

”Vääryyden aikana synnytettyjen instituutioiden jatkaminen demokratian aikakaudelle tuppaa jäädä hiertämään.”