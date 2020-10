YK:n yleiskokous hyväksyi sopimuksen heinäkuussa 2017. Mukana oli 122 valtiota, joista 50 on nyt ratifioinut sopimuksen.

Keski-Amerikassa sijaitsevasta Hondurasista on tullut 50. maa, joka on ratifioinut Yhdistyneiden kansakuntien ydinasekieltosopimuksen. Tämä tarkoittaa, että YK:n vuonna 2017 solmittu ydinasesopimus tulee voimaan 90 päivän kuluttua eli tammikuussa.

Asiasta kertoi muiden muassa uutistoimisto AFP sunnuntaina varhain aamulla Suomen aikaan.

YK:n sopimuksen voimaantulon edellytyksenä oli se, että vähintään 50 valtiota ratifioi sopimuksen. Käytäntöä voi verrata suurin piirtein Suomen kansalaisaloitteen 50 000 ääneen, minkä jälkeen aloite etenee eduskunnan käsittelyyn.

Kahden kuukauden päästä voimaan astuva ydinasekieltosopimus kieltää muun muassa ydinaseiden käyttämisen, hallussapidon, valmistuksen ja testaamisen.

Vaikka YK:n ydinaseita kieltävä sopimus on saanut 50 valtion tuen, YK ei ole edelleenkään onnistunut saamaan yhtäkään ydinasevaltiota mukaan sopimukseen. Viisi suurta ydinasevaltiota ovat Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, Ranska ja Britannia.

Maat eivät ole reagoineet uutiseen, mutta ainakin Britannia ja Yhdysvallat ilmoittivat jo vuonna 2017 vastustavansa YK:n ydinasekieltosopimusta.

Myöskään Suomi ei ole allekirjoittanut sopimusta. Suomi jäi kaikkien Nato-maiden ja joidenkin EU-maiden tavoin sivuun sekä sopimusta koskeneista neuvotteluista että äänestyksestä vuonna 2017.

Järjestöt ja YK kuitenkin iloitsevat ”maagisen rajan ylittymisestä”.

YK:n pääsihteerin António Guterres kuvailee sopimuksen siirtävän maailmaa ”askeleen lähemmäs täydellistä ydinaseista luopumista, mikä on YK:n tärkein prioriteetti”, YK:n tiedotteessa kerrotaan.

”Tämä päivä on voitto ihmisyydelle ja lupaus paremmasta huomisesta”, kansainvälisen Punaisen ristin pääjohtaja Peter Maurer sanoi järjestön tiedotteessa.

Vuonna 2017 Nobelin rauhanpalkinnon saanut kansalaisjärjestöjen liittouma ICAN, joka pyrkii edistämään ydinaseriisuntaa iloitsi, että aktivistien vuosikymmenten työ on vihdoin kantanut hedelmää.

Eri puolilla maailmaa on arvioiden mukaan edelleen noin 14 000 ydinasetta. Se on paljon, mutta huomattavasti vähemmän kuin 1980-luvun puolessavälissä, jolloin maailmassa on ollut tiedettävästi 70 000 ydinasetta, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Eniten aseita on Yhdysvalloilla ja Venäjällä, mutta myös Ranskalla, Kiinalla ja Britannialla on satoja ydinaseita. Varsinaisen ydinaseviisikon lisäksi myös liudalla muita maita on omat aseensa. Ainakin Intia, Pakistan ja Pohjois-Korea ovat kehittäneet omia ydinaseitaan. Israelin uskotaan omistavan ydinaseita, mutta maa ei ole myöntänyt asiaa.

YK ja ydinasekiellon kannattajat toivovatkin, että ydinaseiden vastaisen sopimuksen voimaantulo muuttaisi myös sellaisten maiden suhtautumista, jotka eivät ole mukana sopimuksessa.