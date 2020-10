Wide ContentPlaceholder

Ulkomaat | Kuvakooste

Saastesumu Delhissä

Intian pääkaupungin Delhi on yksi maailman saastuneimmista kaupungeista. Asukkaat ovat kärsineet viime viikkojen aikana entistäkin huonommasta ilmanlaadusta: terveydelle haitallisia pienhiukkasia on havaittu keskimäärin 180–300 mikrogrammaa kuutiometriä kohden, mikä on Maailman terveysjärjestön (WHO) turvarajaan verrattuna 12-kertainen määrä.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki