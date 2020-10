Yhdysvaltain presidentinvaalit

Valkoisen talon kansliapäällikkö sanoi, ettei Trumpin hallinto yritä taistella pandemiaa vastaan vaan pitää huolta rokotteista ja lääkkeistä

Valkoisen talon kansliapäällikkö Mark Meadows hätkähdytti myöhään sunnuntaina yhdysvaltalaisia myöntämällä, ettei presidentti Donald Trumpin hallinto enää yritä hallita koronaviruspandemiaa.

Viesti on huomionarvoinen, sillä se tuli Valkoisesta talosta vain kahdeksan päivää ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja. Samaan aikaan koronavirus leviää Yhdysvalloissa voimakkaasti.

Meadowsin esimies, Trump on väheksynyt koronavirusepidemiaa ja väittänyt sen hiipuvan piankin omia aikojaan.

Pandemian hallinnan sijaan CNN:n haastattelussa puhunut Meadows sanoi Valkoisen talon keskittyvän nyt pikemminkin rokotteisiin ja lääkkeisiin.

”Me emme pyri saamaan pandemiaa hallintaan. Mutta aiomme ottaa haltuun sen, että meillä on rokotteita, lääkkeitä ja muita lieventäviä asioita”, Meadows sanoi.

Valkoisen talon kansliapäällikkö Mark Meadows.­

Valkoisessa talossa presidentti Trumpilla itsellään on ollut koronavirus, ja uusimpiin tartunnan saaneisiin Valkoisen talon sisäpiirissä kuuluu varapresidentti Mike Pencen kampanjapäällikkö Marc Short. The Guardianin mukaan sisäpiirissä on ainakin neljä muuta tartuntaa.

Pencen tiedottaja kertoo uutistoimistojen mukaan, että varapresidentti ja hänen puolisonsa saivat koronavirustesteistä negatiiviset tulokset. Hän lisäsi, että varapresidentin aikataulu pysyy ennallaan.

Pence siis jatkaa kampanjointia lähipiirissään ilmenneestä tartunnasta ja mahdollisesta altistumisesta huolimatta – samalla rikkoen tartuntatautiviraston karanteeniohjeita.

Varapresidentti Mike Pence kampanjoi sunnuntaina Pohjois-Carolinassa.­

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden sai Meadowsin lausunnosta perusteen syyttää kilpakumppaniaan Trumpia luovuttamisesta koronaviruksen suhteen.

Bidenin mukaan lausunto osoittaa vain vähän verhotusti, että Trumpin strategia on ollut alusta alkaen ”heiluttaa valkoista lippua” ja toivoa, että virus katoaisi, kun sen vain jättää huomiotta.

Uutistoimisto AFP:n mukaan myös Bidenin varapresidenttiehdokkaakseen valitsema Kamala Harris antoi Valkoisen talon koronatoimille täyslaidallisen:

”Tämä on suurin presidentinhallinnon moka koko Yhdysvaltain historiassa”, Harris sanoi.

Trumpin koronapolitiikasta on tullut Bidenin keskeinen lyömäase tulevissa presidentinvaaleissa.

Yhdysvalloissa on kuollut ja sairastunut virukseen eniten ihmisiä maailmassa, ja monissa osavaltioissa – kuten koko maassa – on viime päivinä tehty ennätyksiä päiväkohtaisissa tartuntamäärissä. Virustaudin vuoksi on kuollut yli jo 225 000 ihmistä, kertoo Johns Hopkinsin yliopiston kirjanpito.

Donald Trump ja Joe Biden.­

Tartuntatautivirasto arvioi taudin saavan uutta vauhtia nyt, kun edessä on alkutalven juhlakausi. Ensimmäisenä juhlista koittaa viikonvaihteen Halloween, jolloin lapset kiertävät ovelta ovelle kummittelemassa.

”Jos sinulla on covid-19 tai olet altistunut sille, sinun ei pitäisi osallistua halloween-juhlintaan eikä antaa lapsille makeisia”, virasto suosittelee.

Kasvavista tartuntaluvuista huolimatta Trump vakuutti kannattajilleen sunnuntaina New Hampshiressä, että pandemia häviää.

”Olemme toipumassa ja saamassa siitä otteen, meillä on rokotteet, meillä on kaikkea, saamme siitä otteen. Saamme siitä otteen vaikka ilman rokotteita”, Trump kehui kampanjatilaisuudessa.

Presidenttiehdokkaiden kampanjointi jatkuu täyttä höyryä. Trump esiintyy maanantaina uutistoimisto Reutersin listan mukaan Pennsylvaniassa, joka on yksi vaalien tärkeimpiä vaa’ankieliosavaltioita. Molemmat ehdokkaat vierailevat siellä mielellään.

Biden taas aikoo pysytellä maanantain kotikulmillaan, mutta matkustaa tiistaina Trumpin edellisvaaleissa voittamaan Georgiaan, jossa demokraatti ei ole voittanut sitten vuoden 1992.