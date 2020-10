Yhdysvaltain presidentinvaalit

Yhdysvaltain mustista noin 90 prosenttia äänestää demokraattia presidentinvaaleista toiseen. HS tapasi Philadelphiassa mustan papin ja piispan, jotka kertoivat, miksi presidentti Donald Trump on heidän valintansa myös tämän vuoden vaaleissa.

Philadelphia

Kesäkuun 26. päivän iltana 2015 Larry Riversin maailma järkkyi. Yhdysvaltain ensimmäinen musta presidentti Barack Obama oli pyytänyt virkakuntaansa heijastamaan sateenkaaren värit Valkoisen talon seinään.

Aiemmin samana päivänä korkein oikeus oli tehnyt äänin 5–4 historiallisen päätöksen jutussa Obergefell v. Hodges. Se laillisti homoliitot koko Yhdysvalloissa.

”Silloin minusta tuli republikaani”, Rivers kertoo Philadelphian kaupungissa Pennsylvanian osavaltiossa.

Riversin mukaan homoliitot ovat Raamatun opetusten vastaisia ja vahingollisia yhteiskunnalle. Häntä kauhistuttaa liberaalien amerikkalaisten yritys työntää lasten kurkusta alas sellaistakin viestiä, että on ihan sama, mitä sukupuolta kukakin on.

Neljän osavaltion helluntaiseurakuntien piispana toimiva Rivers, 48, on ihonväriltään musta. Hänet on lapsesta asti opetettu siihen, että mustat äänestävät aina demokraatteja. Niinpä hän 18 vuotta täytettyään meni kiltisti rekisteröitymään demokraatiksi.

Musta presidentti sai hänet kapinoimaan kotinsa opetuksia vastaan. Ja nykyisin Rivers on republikaanipresidentti Donald Trumpin innokas ja ylpeä kannattaja. Rivers on ollut tyytyväinen erityisesti presidentin tiukkaan maahanmuuttopolitiikkaan.

”Minulla ei ole mitään ihmisten auttamista vastaan, mutta ei Yhdysvallat voi koko maailmaa tänne ottaa”, Rivers sanoo.

Riversiä ja joitakin muita mustia kaduttaa, että he äänestivät demokraatti Barack Obamaa presidentiksi vuosina 2008 ja 2012.

”Äänestin Obamaa, koska hän on musta. Mutta en tiennyt juuri mitään hänen poliittisista näkemyksistään”, Rivers sanoo.

Obama kahmi noin 95 prosenttia mustien äänistä. Viime vaaleissa Trump joutui tyytymään kahdeksan prosentin ääniosuuteen mustien parissa, kun demokraatti Hillary Clintonia tuki ovensuukyselyjen mukaan 89 prosenttia mustista.

Riversin ystävä, baptistikirkon pappi Todd Johnson sanoo olleensa aina republikaani. Paitsi yhden kerran, kun hän erehtyi antamaan äänensä Obamalle vuonna 2008.

”Olen häpeissäni siitä. Hän edisti seksuaalivähemmistöjen asiaa ja ajoi kristittyjen vastaista politiikkaa. Obama auttoi enemmän muslimeja kuin kristittyjä”, Johnson paheksuu.

Pappi Todd Johnsonin kirkko First Immanuel Baptist Church sijaitsee levottomalla ja köyhällä asuinalueella Pohjois-Philadelphiassa.­

Häntä ärsyttää se, että demokraatit pitävät mustien ääniä puolueen ehdokkaille itsestäänselvänä. Johnson muistuttaa sukunimikaimastaan, demokraattipresidentti Lyndon B. Johnsonista, joka runnoi 1960-luvulla läpi mustien oikeuksia laajentaneet kansalaisoikeus- ja äänestyslait mutta joka puhui usein rasistiseen sävyyn mustista.

”Johnson käytti ylen määrin n-sanaa. Hän sanoi, että jos minä saan läpi nämä kansalaisoikeuslait, niin minulla on näiden n---n äänet 200 vuotta. Ja hän oli oikeassa”, pappi sanoo.

Todd Johnson pyytää katsomaan kirkkonsa ympärillä olevaa slummimaista ympäristöä ja miettimään, minkä verran Obama ja muut demokraatit ovat auttaneet Philadephiaa. Vuosikymmenet ovat vierineet, mutta Philadelphian kurjimmat osat ovat pysyneet kurjina ja väkivaltaisina.

Tänä vuonna 1,6 miljoonan ihmisen kaupungissa on ammuttu kuoliaaksi ainakin 365 ihmistä. Kaupungin väestöstä hieman yli 40 prosenttia on mustia.

Demokraatit eivät voikaan pitää mustien ääniä itsestäänselvyytenä, vaikka heistä murskaava enemmistö on kallellaan demokraatteihin. Tärkeissä vaa’ankieliosavaltioissa nuorten mustien parissa tehdyssä American University -yliopiston kyselyssä vain 47 prosenttia aikoi varmuudella äänestää demokraattiehdokas Joe Bidenia tämän vuoden vaaleissa. Trumpia aikoi äänestää kahdeksan prosenttia.

Vaikka kuilu on suuri, Biden ei suinkaan ole onnistunut voittamaan kaikkia mustia puolelleen. Viidennes nuorista mustista kertoi, ettei aio äänestää ollenkaan.

Chicagon yliopiston professori Cathy Cohen tiivisti äskettäin yliopistonsa podcast-lähetyksessä, mistä nuorten mustien skeptisyys demokraatteja ja myös mustia poliitikkoja kohtaan johtuu: ”He ovat nähneet mustien pormestarien vaalivoittoja, he ovat nähneet ensimmäisen mustan presidentin, ja he ovat nähneet, ettei heidän elämänsä ole muuttunut miksikään.”

Todd Johnson kiittää Trumpia monesta, kuten siitä, että ennen koronaepidemiaa mustien työttömyys painui historiallisen alhaiseksi, alle kuuteen prosenttiin. Johnsonin mukaan kadut rauhoittuivat Trumpin talouspolitiikan oheistuotteena, kunnes tänä kesänä alkoi poliisiväkivaltaa vastustava Black Lives Matter -liikehdintä (BLM).

BLM-liike painottaa, että ”mustien elämällä on väliä”. Liike sai uutta pontta viime toukokuussa, kun minnesotalainen poliisi surmasi aseettoman mustan miehen George Floydin. Mielenosoituksia on järjestetty yli 2 000 amerikkalaiskaupungissa.

Johnsonin mielestä kyseessä on terrorismiin turvautuva liike, joka vähät välittää mustien todellisista ongelmista. Tällä hän viittaa siihen, että jotkut BLM:n mielenosoitukset ovat johtaneet väkivaltaisuuksiin. Hänen mielestään George Floydin surma oli kauhistuttava asia, joka on kuitenkin törkeällä tavalla ylipolitisoitu.

Pappi kertoo, että heinäkuussa vain parin korttelin päässä hänen First Immanuel Baptist Church -kirkostaan ammuttiin kuoliaaksi 25-vuotias raskaana ollut musta nainen.

”Mitään Black Lives Matteria ei silloin näkynyt täällä. He eivät tee mitään köyhissä naapurustoissa. Suurin ongelmamme on mustien väkivalta mustia vastaan.”

Liittovaltion poliisin FBI:n tilastot osoittavat, että 2 925 mustaa joutui henkirikoksen uhriksi vuonna 2018. Tapauksista 2 600:ssa tekijä oli musta.

Monen amerikkalaisen on vaikea ymmärtää Trumpia tukevia mustia, koska moni pitää presidenttiä rasistina, joka veljeilee avoimesti valkoisten ylivaltaa vaativien tahojen kanssa. Poliittisen uransa Trump rakensi rasistisena pidetyllä birtherism-kampanjalla, joka väitti perusteettomasti, ettei Barack Obama olisi syntynyt Yhdysvalloissa.

Johnsonin mielestä birtherism-aktivismi oli Trumpilta virhe. Mutta yleisesti ottaen hän ajattelee, että rotuun liittyviä Trumpin kommentteja on paisuteltu ja irrotettu asiayhteyksistään.

Kyselytutkimuksissa noin puolet amerikkalaisista ja noin 80 prosenttia mustista pitää Trumpia rasistina.

Välillä Todd Johnsonia kuunnellessa tuntuu kuin kuuntelisi konservatiivien suosikkikanavaa Foxia tai Trumpia itseään. Johnson esimerkiksi sanoo uskovansa, että Trumpin politiikka koronaepidemiaa vastaan on ollut huikea menestystarina.

”Meillä voisi olla 500 000–600 000 kuollutta. Hän on pelastanut paljon ihmishenkiä”, Johnson uskoo.

Yhdysvalloissa asuu noin neljä prosenttia maailman asukkaista, mutta maassa on kirjattu yli 225 000 koronakuolemaa, noin viidennes kaikista maailman tapauksista. Tauti on ollut erityisen ankara mustia ja latinoja kohtaan. Mustia on väestöstä noin 13 prosenttia, mutta covid-19-kuolonuhreista viidennes on mustia.

Yksi peruste Trumpin tukemiseen on Johnsonille ylitse muiden: presidentti puolustaa ”syntymättömien vauvojen” elämää. Hänen mukaansa Yhdysvalloissa on käynnissä säälimätön kansanmurha, jossa miljoonat ”mustat lapset on tapettu kohtuun” korkeimman oikeuden laillistettua abortin koko maassa vuonna 1973.

”Abortti on ainoa asia, missä niillä, joita se eniten koskettaa, ei ole minkäänlaista sananvaltaa. Kuka puhuu syntymättömien puolesta, jos sinä ja minä emme sitä tee?” Johnson kysyy ja sanoo presidentin olevan näiden äänettömien uhrien asialla.

Johnson on yksi monista evankelikaalisista, joille on epäselvää, missä määrin Trumpia itseään voi pitää uskovaisena miehenä. Mutta sillä ei ole väliä.

”En tiedä, onko hän itse uskovainen, mutta hänen politiikkansa kunnioittaa uskossa olevia ihmisiä”, hän sanoo.

Kyselytutkimuksista ilmenee, että noin kymmenen prosenttia mustista ajattelee olevansa lähellä republikaanista puoluetta. Niinpä suuri osa Trumpin saamasta tuesta selittyy puolueuskollisuudella.

Joillekin mustille on tärkeää, että presidentti ajaa bisnesystävällistä talouspolitiikkaa, kun toisilla lähinnä sydäntä ovat arvokysymykset. Trump itse on sanonut tehneensä enemmän mustien hyväksi kuin kukaan muu amerikkalaispresidentti, lukuun ottamatta orjat vapauttanutta Abraham Lincolnia.

Trump usein kehuu esimerkiksi allekirjoittamallaan rikosoikeusuudistuksella sekä mustille korkeakouluille ja yliopistoille antamallaan taloudellisella tuella. Nämä ovat tekoja, joita myös Trumpin mustat tukijat nostavat esille.

Kiinnostavaa ja hieman ristiriitaista on, että demokraatteja äänestävistä mustista vain 29 prosenttia pitää itseään liberaaleina, kuten Pew-tutkimuslaitos vuoden alussa raportoi. Mustista demokraattiäänestäjistä 43 prosenttia piti itseään maltillisena ja 25 prosenttia konservatiivisena.

Johnson uskoo, että mustien tuki Trumpille on paljon laajempaa kuin kyselyt antavat ymmärtää. Hän käyttää termiä ”kuiskaavat äänestäjät”, jotka tukevat Trumpia mutta pitävät sen omana tietonaan.

Larry Rivers toimii helluntaiseurakuntien piispana neljässä osavaltiossa, Pennsylvaniassa, Marylandissa, Texasissa ja Havaijilla. Hän on myös Holy Cross Church of Christ -kirkon pastori Philadelphiassa.­

Kuiskailuun saattaa olla painavia syitä. Pappi Johnson ja piispa Rivers saavat kuulla jatkuvasti haukkuja siitä, että he tukevat Trumpia: rotupetturi, maansa myyjä, valkoisia nöyristelevä Uncle Tom ja paljon pahempaakin. Johnson sanoo saaneensa tappouhkauksiakin.

”He ovat uhanneet tulla kirkolleni. Mutta ketään ei ole tullut, he ovat kaikki raukkiksia”, Johnson sanoo yksikerroksisessa kivikirkossaan Pohjois-Philadelphian Ridge Avenuella.

Piispa Rivers puhuu hiljaisella äänellä ja sanojaan tarkkaan punniten. Hän on yksi monista Trumpin tukijoista, jotka toivoisivat, että presidentti näyttäisi parempaa esimerkkiä omalla käytöksellään. Trump haukkuu säälimättömästi poliittisia vastustajiaan ja hyökkää erityisesti naisia vastaan kuin pahimman luokan koulukiusaaja.

”Toivon, ettei hän tekisi niin, enkä itse käyttäisi sellaista kieltä. Mutta samaan aikaan kunnioitan sitä, että hän on oma itsensä. Hän ei esitä mitään, eikä hän pelaa poliittisia pelejä. Arvostan hänen ainutlaatuisuuttaan”, Rivers sanoo.