Viikko ennen vaaleja Trump pitää uutisia kasvavista koronaluvuista salaliittona, jonka tarkoitus on kaataa hänet

Toisin kuin keväällä koronavirus leviää Yhdysvalloissa nyt seuduilla, joissa Trumpin kannatus on suurta.

Washington

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pitää uutisia maansa kasvavista koronavirusluvuista salaliittona, jonka tarkoitus on on ajaa hänet vaalitappioon ensi viikon presidentinvaaleissa.

”Valeuutismedia ratsastaa COVID, COVID, COVID aina vaaleihin asti. Luuserit!” Trump kirjoitti Twitterissä maanantaina.

”Korruptoituneen median kaikkien aikojen salaliitto. Neljäs marraskuuta puheenaihe vaihtuu täysin. ÄÄNESTÄ!”

Vaalipäivä on kolmas marraskuuta.

Yhdysvalloissa uusia koronavirustapauksia todetaan tällä hetkellä väkilukuun suhteutettuna vähemmän kuin monissa Euroopan maissa, mutta suunta on ylöspäin. Uusien tapausten keskiarvo edelliseltä seitsemältä päivältä oli sunnuntaina yli 68 000 eli korkeimmillaan sitten pandemian alun.

Testaaminen on lisääntynyt keväästä, ja entistä useampi tautitapaus tallentuu tilastoihin. Kasvussa ovat kuitenkin myös sairaalahoidossa olevien potilaiden ja virukseen menehtyneiden määrät.

Sairaalahoidossa on yli 41 000 ihmistä. Edellisen viikon aikana viruksen aiheuttamaan covid-19-sairauteen kuoli keskimäärin 800 ihmistä päivässä. Eri puolilta maata tulee uutisia, että tehohoidon kapasiteetti on ylittynyt tai ylittymässä.

Mutta Trumpin mielestä pandemiasta puhutaan liikaa. Siitä on tullut hänen kampanjansa loppukirin pääviesti, jota presidentti toistaa sekä Twitterissä että päivittäisissä kampanjatilaisuuksissaan eri puolilla maata.

”Kun laitat television päälle: covid, covid, covid, covid, covid. Lentokone putoaa, ja 500 ihmistä kuolee, mutta siitä he eivät puhu”, Trump sanoi lauantaina Pohjois-Carolinassa.

Lentokoneonnettomuus oli hypoteettinen. Sellaista ei ole tapahtunut.

Trumpin asenne vaikuttaa myös liittovaltion pandemiapolitiikassa. Valkoisen talon kansliapäällikkö Mark Meadows sanoi sunnuntaina CNN-kanavan haastattelussa, ettei Yhdysvallat yritä hallita epidemiaa vaan keskittyy rokotteiden ja hoidon kehittämiseen.

Lue lisää: Valkoisen talon mukaan koronaviruspandemiaa ei enää yritetä hillitä, virukselle mahdollisesti altistunut Mike Pence jatkaa kampanjointiaan

Koko pandemian ajan liittovaltio on Trumpin johdolla jättänyt koronavirusrajoitukset enimmäkseen osavaltioiden ja paikallishallinnon vastuulle. Samalla Trump on kuitenkin kritisoinut niitä demokraattikuvernöörejä, jotka keväällä määräsivät tiukimmat rajoitukset.

Keväällä epidemia oli pahimmillaan suurkaupungeissa, joiden yhteydet muuhun maailmaan olivat ennen pandemian alkua tiiviit. Yli viidennes Yhdysvaltain tähänastisista kuolemantapauksista on todettu New Yorkin osavaltiossa ja sen naapurissa New Jerseyssä.

Nämä alueet saivat kuitenkin epidemian kuriin ensimmäisen aallon jälkeen. Tällä hetkellä New Yorkissa todetaan uusia tapauksia 45. eniten väkilukuun suhteutettuna. Osavaltioita on yhteensä 50.

Yhdysvaltain epidemiakartta on seuraillut sään muutoksia. Keskikesällä korkeat piikit nähtiin Arizonassa, Floridassa ja Texasissa, missä kuuma sää ajoi ihmisiä ilmastoituihin sisätiloihin.

Sen jälkeen kuvernöörit ja paikallisviranomaiset loivat määräyksiä maskien käytöstä ja rajoittivat kokoontumisia. Yhdysvaltain tartuntatautiviraston CDC:n mukaan Arizonan uudet koronatapaukset vähenivät nopeasti 75 prosenttia rajoitusten tultua voimaan.

Sään kylmetessä ja syksyn edetessä epidemia on levinnyt ennen kaikkea Keskilännen ja lännen konservatiivisissa osavaltioissa, niin kutsutuilla sydänmailla. Maaseudulla sairaanhoidon taso ja kapasiteetti on alhaisempi kuin keväällä pahimmin kärsineissä suurkaupungeissa.

Tilanne on tällä hetkellä pahin Pohjois- ja Etelä-Dakotassa, Montanassa, Wisconsinissa ja Idahossa. Näistä Wisconsin on vaalien kannalta tärkeä vaa’ankieliosavaltio, muiden odotetaan äänestävän Trumpia.

Koronatoimet ovat johtaneet poliittisiin ja oikeudellisiin taisteluihin. Wisconsinin demokraattikuvernööri Tony Evers yritti määrätä osavaltioonsa kokoontumisrajoituksia, mutta tuomioistuin on toistaiseksi estänyt niiden voimaantulon.

Utahissa republikaanikuvernööri Gary Herbert on määrännyt kasvosuojaimet pakollisiksi korkean ja keskitason riskin alueilla ja pyytänyt ihmisiä rajoittamaan kokoontumiset enimmillään kymmeneen henkeen.

Yhdysvaltain pandemiapolitiikka jatkuu tilkkutäkkinä. Kokonaiskuva ei ole kenenkään hallussa.

Mitä Yhdysvalloissa olisi tapahtunut, jos Trump ei olisi vähätellyt pandemiaa? Sitä ei saada koskaan tietää.

Yhdysvalloissa maan pandemiasuoritusta verrataan kuitenkin taajaan muuhun maailmaan. Columbian yliopiston tutkijoiden viime viikolla julkaiseman raportin mukaan 130 000–210 000 koronakuolemaa olisi vältetty, jos maa olisi torjunut virusta yhtä tehokkaasti kuin jotkin muut maailman maat.

Jos maa olisi onnistunut yhä hyvin kuin Etelä-Korea, kuolleita olisi alle 3 000. Jos yhtä hyvin kuin Saksa, kuolleita olisi alle 40 000. Jos yhtä hyvin kuin Suomi: alle 20 000.

Sen sijaan Yhdysvalloissa on kuollut on ainakin 225 000 ihmistä.

Belgiaan, Espanjaan tai Ruotsiin verrattuna Yhdysvaltain uhriluku ei näytä yhtä rumalta. Maa on kuitenkin tottunut pitämään itseään maailman parhaimpana. Suurvalta hakee vertailukohtansa onnistujista, ei epäonnistujista.

Vertailevan raportin kirjoittaneet tutkijat syyttävät Yhdysvaltain epäonnistumisesta suoraan Valkoista taloa, jonka olisi pitänyt luoda kansallinen testausstrategia ja ohjata ihmisiä pitämään etäisyyttä ja käyttämään maskeja.

Menetettyjä ihmishenkiä ei saada takaisin, mutta tulevaan voisi vielä vaikuttaa. Sellaisesta ei ole merkkejä. Oma koronavirustartunta ja Valkoisen talon epidemia eivät muuttaneet Trumpin viestiä edes vaalien lähestyessä. Miksi se muuttuisi vaalien jälkeen?