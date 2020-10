Ulkonaliikkumiskielto on Espanjan yritys saada koronavirustilanne edes jotenkuten hallintaan.

Madridin autiot kadut ovat kuin toisinto keväältä, kirjoittaa espanjalaislehti El País: yöllinen ulkonaliikkumiskielto on hiljentänyt kiireisen pääkaupungin jo toistamiseen.

Koko Espanja lukuun ottamatta Kanariansaaria on ulkonaliikkumiskiellossa 15 vuorokauden ajan, alkaen viime sunnuntaista. Ulos ei saa mennä iltayhdestätoista aamukuuteen, joskin alueet saivat tunnin joustovaraa päättää itse, milloin kielto alkaa tai päättyy.

Madrid, joka on vastustanut monia hallituksen esittämiä rajoitustoimia, siirsi aloitusajan puoleenyöhön. Osa kaupunkilaisista ihmettelee, miksi juuri yöelämää rajoitetaan.

”Ulkonaliikkumiskiellossa ei oikein ole järkeä. Tarttuuko virus vain yhdentoista ja kuuden välillä? Ei”, sanoi madridilaisessa kahvilassa iltaa viettänyt Marta Aragoneses uutistoimisto Reutersille maanantaina.

Poliiseilla oli tarkastuspiste Paral·lel-puistokadulla Barcelonassa sunnuntai-iltana.­

Kielto on Espanjan viimeisin yritys saada koronavirustilanne edes jotenkuten hallintaan. Espanjasta tuli keskiviikkona Euroopan ensimmäinen maa, jossa on todettu yli miljoona koronavirustartuntaa. Viikonlopun aikana todettiin yli 52 000 uutta tartuntaa, ennätysmäärä. Kuolleita on yhteensä noin 35 000, pelkästään viikonlopun aikana 279.

Hallitus otti synkät ennätyslukemat vastaan julistamalla poikkeustilan, jota se aikoo jatkaa jopa puoli vuotta eteenpäin, jos parlamentti vain antaa suunnitelmalle tukensa.

”Tilanne, jossa nyt olemme, on äärimmäinen”, sanoi pääministeri Pedro Sánchez televisioidussa puheessaan.

Hallituksen poikkeustilajulistus ei suoraan tuo espanjalaisten arkeen suuria muutoksia, vaan päätökset rajoitusten tiukentamisesta on yhä jätetty itsehallintoalueiden omaan harkintaan.

Poikkeustila on juridinen työkalu, vähän samaan tapaan kuin Suomessa keväällä käyttöön otettu valmiuslaki. Se antaa Espanjan 17 itsehallintoalueen päättää tarpeen mukaan uusista rajoituksista nopeasti ja suoraan hakematta oikeusistuimen hyväksyntää, kirjoittaa El País.

Alueet voivat kuitenkin yhtä lailla päättää olla tekemättä mitään uusia rajoituksia.

Maanantaihin mennessä ainakin Aragonia, Asturia, Baskimaa, La Rioja ja Navarra olivat ilmoittaneet sulkevansa liikenteen alueidensa rajoilla poikkeustilan niille suomin valtuuksin. Navarra on lisäksi kieltänyt kaikki muut kuin yhdessä asuvien ihmisten kokoontumiset 4. marraskuuta asti. Baskimaa on puolestaan päättänyt eristää kaikki kuntansa toisistaan.

Kohtalaisen hyvän tartuntatilanteen takia ulkonaliikkumiskiellolta välttynyt Kanariansaarten itsehallintoalue alkaa vaatia tulijoilta negatiivista koronatestitulosta.

”Lähes kaikkien itsehallintoalueiden tilanne on erittäin riskialtis”, arvioi Fernando Simón, joka johtaa Suomen THL:ää vastaavaa CCAES-virastoa.

Paine sairaaloissa on El Paísin mukaan kuitenkin laskemaan päin, vaikka luvut eivät vielä ole tasaantuneet. Erityisesti teho-osastolle tulee yhä paljon potilaita.