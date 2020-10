Kiinaa johtavan kommunistisen puolueen keskuskomitea on kokoontunut käsittelemään viisivuotissuunnitelmaa.

Maailman huomio keskittyy yhä tiukemmin ensi tiistaina järjestettäviin Yhdysvaltain presidentinvaaleihin, joissa ratkeavat maan politiikan suuret linjat neljäksi vuodeksi.

Mutta samaan aikaan Kiina on linjaamassa politiikkansa tavoitteet peräti viideksi vuodeksi, sillä maata johtavan kommunistisen puolueen keskuskomitea on kokoontunut käsittelemään viisivuotissuunnitelmaa.

Pekingissä on tällä viikolla koolla Kiinan poliittinen kerma, yli 300 korkeinta päättäjää.

Käsiteltävät asiat ovat jättimäisiä, sillä Kiina on väkiluvultaan maailman suurin ja taloudeltaan toiseksi suurin maa. Toteutuessaan sen linjaukset vaikuttavat koko maailmaan. Ne voivat ohjata ilmastonmuutoksen suuntaa tai määrittää suomalaistenkin yritysten menestystä.

Kiinalaiset ja ulkomaalaiset asiantuntijat ennustavat linjauksia kohti Kiinaa, joka olisi nykyistä itsenäisempi maailmantaloudessa.

Kiina kasvattaa edelleen palvelujen ja kotimaisen kulutuksen osuutta taloudestaan. Se panostaa entistä enemmän tutkimukseen ja toivoo nousevansa teknologian suurvallaksi. Kiina lisää omavaraisuuttaan erityisesti korkean teknologian tuotannossa, johon Yhdysvallat on nyt kipeästi iskenyt. Suunnitelmassa hahmotellaan, kuinka Kiina pääsee hiilineutraaliustavoitettaan kohti.

Talouden ja kehityksen suunnitelma vuosille 2021–2025 nuijitaan virallisesti vasta ensi vuonna kansankongressissa, mutta kongressi on vain kumileimasin. Varsinaiset linjaukset tehdään tällä viikolla. Linjausten jälkeen eri tahojen virkailijat valmistelevat yksityiskohtaisemman suunnitelman kansankongressille.

Loppuviikosta nähdään, paljonko puolue paljastaa linjauksistaan nyt, paljonko vasta ensi vuonna.

” Alueet vetävät omiin suuntiinsa.

Viisivuotissuunnitelma kuvaa varmasti hyvin Kiinan johdon tahtoa – ja myös pelkoja –, mutta tavoitteiden toteutuminen on eri asia.

”Viisivuotissuunnitelmassa tärkeintä on se, että sillä pystytään legitimoimaan [oikeuttamaan] talouden suuntaamista. Voidaan viestiä kansalle, että tätä puolue haluaa”, sanoo Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin professori Matti Nojonen Lapin yliopistosta.

”Käytännön toiminnan kannalta alueiden omat viisivuotissuunnitelmat ovat kuitenkin tärkeämpiä kuin keskushallinnon suunnitelma. Alueiden suunnitelmat rakentuvat jokaisen alueen todellisuuden varaan ja ovat konkreettisempia.”

Länsimaissa usein kuvitellaan, että kun Kiinassa puolueen pääkallonpaikalla jotakin päätetään, se myös pannaan nopeasti toimeen. Todellisuudessa näin käy harvoin, sillä alueet vetävät omiin suuntiinsa. Siitä kertoo Nojosen toistaiseksi keskeytetty tutkimushanke alueiden viisivuotissuunnitelmista.

Nojonen ja kiinalainen tutkija yrittivät laskea, montako viisivuotissuunnitelmaa Kiinassa kaikkiaan tehdään. Kävi ilmi, ettei kukaan tiedä.

”Ainakin kymmeniätuhansia, kenties satojatuhansia. Jokainen alue, provinssi, kaupunki, ministeriö, yliopisto tekee omansa. Jokainen paikka, jopa korkein oikeus.”

Selvisi sekin, että keskushallinnon ja alueiden käytännöllisemmät suunnitelmat poikkeavat merkittävästi toisistaan. Alueiden suunnitelmapapereiden alussa on mantra, joka toistaa suuren valtiollisen viisivuotissuunnitelman tavoitteita, mutta sitten alueet erkanevat linjauksissaan omille teilleen.

Keskushallinto lupasi vihreämpää taloutta nyt voimassa olevassa viisivuotissuunnitelmassa, mutta vihreyttä ei löytynyt, kun Nojonen tarkasteli kivihiiltä tuottavien alueiden suunnitelmia. Eikä keskusvallan suunnitelman korostama korkean tekniikan tuotteiden ja palveluiden kehitystä painottava Made in China 2025 istu kaikkialle.

”Voisi olettaa, että valtakunnan tason suunnitelmilla olisi merkitystä alueille. Mutta miten ’Made in China 2025’ voi näkyä alueella, jossa valmistetaan lähinnä krääsää ja barbienukkeja?”

Toki keskusvallan tavoitteet etenevätkin. Nojonen nostaa esiin meneillään olevasta viisivuotissuunnitelmasta erityisesti kaksi asiaa. Kaikki Kiinassa tietävät, että ’Made in China 2025’ on tärkeä tavoite, ja armeijan luvattu uudistus on tehty.

Toisaalta Kiina on jo vuosia yrittänyt lisätä kotimaisten palvelujen ja kulutuksen osuutta taloudesta, mutta kovin pitkälle ei ole vielä päästy.

Joidenkin tavoitteiden täyttyminen riippuu katsojan silmästä eli siitä, uskooko kiinalaiseen tilastointiin vai ei. Kiinan huikea tavoite äärimmäisen köyhyyden poistamisesta tämän vuoden loppuun mennessä on tällainen kiistanalainen aihe.

Vaikka tavoitetta ei aina aivan saavutettaisikaan, se usein ohjaa toimia kohti päämäärää.

” ”Minusta tässä on valtava älyllinen resurssihukka.”

Nojonen kuvaa viisivuotissuunnitelmien tekoa valtavaksi koneistoksi, joka pyörähtää valmisteluun aina kolme vuotta ennen h-hetkeä.

”Minusta tässä on valtava älyllinen resurssihukka. Se on älytöntä. Kun jokainen organisaatio tekee oman suunnitelmansa, niitä ei voi mitenkään koordinoida yhteen”, hän sanoo.

”Miten näin nopeasti muuttuvassa maailmassa voi edes suunnitella viittä vuotta eteenpäin?”

Kiina aloitti viisivuotissuunnitelmien teon vuonna 1953, aluksi Neuvostoliiton mallin mukaan. Nyt tulollaan on 14. suunnitelma. Myöhemmin tuotannollisista numeroista on siirrytty laadullisempaan malliin, jossa kuvataan tavoitteita sanoin.

Suunnitelma – tai nykykiinankieliseltä nimeltään ohjeistus – on alati muutoksessa. Nojonen muistuttaa, että vielä 1990-luvulla keskusvalta ilmoitti, millaista teollisuutta halutaan ja tuetaan, mistä muun muassa suomalainen Nokia hyötyi suuresti.

Keskuskomitean odotetaan keskustelevan myös pidemmälle, vuoteen 2035 asti ulottuvista linjauksista. Länsitutkijat pohtivat nyt, aikooko puolueensa ja valtionsa johtaja Xi Jinping, 67, olla vallassa loppuelämänsä.

Kiinan suurena julkilausuttuna tavoitteena on tulla varakkaaksi ja vahvaksi moderniksi valtioksi ennen vuotta 2050, jolloin Kiinan kansantasavalta täyttää sata vuotta. Kaikki sitä ennen tehtävät suunnitelmat tähtäävät tuohon maaliin.