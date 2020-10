Yhdysvaltain presidentinvaalit

Luulitko, että USA:n presidentinvaaleissa on vain kaksi ehdokasta? – HS esittelee kaksi ehdokasta valtapuolueiden ulkopuolelta

Libertaarien Jo Jorgensenilla ja vihreiden Howie Hawkinsinilla ei ole käytännössä mitään mahdollisuuksia päästä Valkoisen talon isännäksi.

Vihreiden ehdokas Howie Hawkins puhui Occupy Wall Street -mielenosoituksessa New Yorkissa syyskuussa 2018.­

Trump, Trump, Trump. Biden, Biden, Biden.

Mediaa seuraamalla on saattanut saada sellaisen käsityksen, että Yhdysvaltain tulevissa presidentinvaaleissa tarjolla on vain kaksi ehdokasta: republikaanien Donald Trump ja demokraattien Joe Biden.

Tämä ei suinkaan pidä paikkaansa. Itse asiassa marraskuun 3. päivän vaaleissa on Trumpin ja Bidenin lisäksi kymmeniä muita itsenäisiä tai pienpuolueiden ehdokkaita.

Koska suurinta osaa heistä voi äänestää vain yhdessä tai muutamassa osavaltiossa, moni heistä ei voi edes teoriassa päästä Valkoisen talon isännäksi.

Trumpin ja Bidenin lisäksi vaaleissa on kuitenkin tarjolla kaksi pienpuolueiden ehdokasta, joita voi äänestää niin monessa osavaltiossa, että he voisivat teoriassa saada taakseen tarvittavat 270 valitsijamiestä. He ovat libertaarien Jo Jorgensen ja vihreiden Howie Hawkins.

Keitä he ovat ja mitä asioita he ajavat?

Aloitetaan libertaarien Jorgensenistä.

Libertaarien Jo Jorgensen puhui Orlandossa kesäkuussa 2020, kun hänet oli valittu puoleen presidenttiehdokkaaksi.­

Joanne Marie Jorgensen on 63-vuotias psykologi. Hän on vuodesta 2006 alkaen opettanut psykologiaa Clemsonin yliopistossa. Jorgensen edustaa vuonna 1971 perustettua libertaaripuoluetta.

Libertaaripuolue ajaa käytännössä laajoja yksilönvapauksia, valtion mahdollisimman pientä sekaantumista kansalaisten elämään, mahdollisimman säätelemättömiä markkinoita sekä Yhdysvaltojen vetäytymistä ”maailmanpoliisin” toimestaan – käytännössä siis esimerkiksi täydellistä joukkojen vetämistä Irakista ja Afganistanista.

Jorgensen on sukutaustoiltaan tanskalainen. Hän oli aiemmin vuoden 1996 presidentinvaaleissa varapresidenttiehdokkaana, kun Harry Browne pyrki presidentiksi libertaaripuolueen riveistä.

Teoreettiset mahdollisuudet 270 valitsijamieheen ovat myös vihreiden Howie Hawkinsilla.

Vihreiden presidenttiehdokas Howie Hawkins keskusteli kampanjatilaisuudessa Detroitissa heinäkuussa 2019.­

Hawkins, koko nimeltään Howard Gresham Hawkins, on 67-vuotias ympäristö- ja ammattiyhdistysaktivisti, joka on myös puolueen perustajajäseniä.

Ehdokkaana Hawkins ajaa muun muassa Yhdysvaltojen muuttamista hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi hän ajaa militarismin vastaista ulkopolitiikkaa sekä ”sosialistiseksi taloudeksi” kutsumaansa talouspolitiikkaa. Siinä muun muassa suurteollisuus ja pankit muutettaisiin valtio-omisteisiksi.

Yhdysvalloissa demokraatti- ja republikaanipuolueet ovat niin jyräävässä asemassa, että pienpuolueiden ehdokkailla ei käytännössä ole mahdollisuuksia voittaa vaaleja.

Mikä merkitys näillä ehdokkailla siis on Yhdysvaltojen politiikassa?

Erikoista on se, että pahimmassa tapauksessa pienpuolueiden ehdokkaat voivat jopa toimia ajamiaan asioitaan vastaan, sanoo Ulkopoliittisten instituutin tutkija Maria Annala.

Esimerkiksi vuoden 2000 vaaleissa vihreiden Ralph Naderiä syytettiin siitä, että hän ”vei” ääniä demokraattien Al Gorelta, minkä vuoksi republikaani George W. Bush voitti vaalit. Goren ympäristönäkemykset olivat lähempänä Naderiä kuin Bushin.

Samoin on pohdittu ”veivätkö” lähempänä demokraattien ajatusmaailmaa olevien pienpuolueiden ehdokkaat ääniä Hillary Clintonilta vuoden 2016 vaaleissa, jotka Trump lopulta voitti.

”Pahimmillaan pienpuolueiden ehdokkaat voivat pelata jonkun sellaisen ehdokkaan pussiin, jolla on täysin erilainen arvomaailma kuin heillä itsellään”, Annala sanoo.

Toisaalta pienpuolueet voivat toimia pääpuolueille eli demokraateille ja republikaaneille eräänlaisena mittarina siitä, mihin suuntaan kansan tahto on kehittymässä.

”Jos pienpuolueen ehdokas saa vaaleissa niin paljon ääniä, että se uhkaa ideologisesti samansuuntaisen pääpuolueen ehdokasta, niin se voi herättää pääpuolueen. Pienpuolueet voivat siis painostaa ideologisesti samalla suunnalla olevaa puoluetta siirtymään poliittisesti pienpuolueen suuntaan.”

Annalan mukaan pienpuolueilla ei todennäköisesti ole vuoden 2020 vaaleissa kovin merkittävää roolia. Tämä johtuu siitä, että vaaleissa mitataan ennen kaikkea Trumpin ensimmäisen kauden kannatusta: äänestäjät haluavat ilmaista mielipiteensä Trumpista suuntaan tai toiseen.

”Eli äänestetään Trumpin puolesta tai häntä vastaan.”

Vaikka presidentinvaaleissa on mukana useampien puolueiden ehdokkaita, käytännössä Yhdysvalloissa vallitsee yhä kaksipuoluejärjestelmä.

”Ei näytä realistiselta, että kaksipuoluejärjestelmä katoaisi Yhdysvalloista vielä pitkään aikaan”, Annala sanoo.