Brasiliassa aseostoksia helpotettiin ja Yhdysvalloissa aseita ostavat nyt myös niitä vastustavat ensikertalaiset.

Asemyynti Brasiliassa on lähes kolminkertaistunut kahdessa vuodessa presidentti Jair Bolsonaron valtakaudella, kertoo espanjalainen El Pais -lehti laajassa katsauksessaan.

Yhdysvaltain asemyynti on lähes kaksinkertaistunut presidentti Donald Trumpin valtakaudella, kertoo puolestaan yhdysvaltalainen The New York Times.

Bolsonaron keskeisiin vaalilupauksiin kuului aseiden entistä helpompi saatavuus Brasiliassa. Lupaus on myös pidetty.

Pari vuotta sitten aseita rekisteröitiin noin 50 000 vuodessa, ja tämän vuoden luku on jo nyt lokakuussa 130 000, kertoo El Pais. The Guardian on antanut vielä isomman luvun: sen mukaan tämän vuoden asemyynti oli jo kesällä yli 140 000 kappaletta. 60 prosenttia aseista myytiin siviileille.

Vielä kymmenen vuotta sitten aseita rekisteröitiin Brasiliassa vain 22 000 vuodessa.

Guardian huomioi myös, että pelkästään itävaltalainen Glock-yritys vei alkuvuodesta 12,5 miljoonan euron edestä aseita Brasiliaan. Viime vuonna vastaavana aikana luku oli 2,6 miljoonaa euroa.

Brasilia on myös suuri laittomien aseiden markkina, ja tietyillä köyhillä alueilla rikosjärjestöt ovat olleet keskeisiä vallankäyttäjiä. Voit lukea näiden faveloiden lähimenneisyydestä lisää HS-reportaasista Rio de Janeirosta tämän linkin takaa.

Instituto Igarapén tutkija Melina Risso arvioi El Pais -lehdessä, että tilastollisesti aseiden määrän lisääntyminen tarkoittaa myös murhien lisääntymistä. Uusimmat murhatilastot eivät tätä Brasilian osalta vahvista.

Viime vuonna Brasiliassa tapettiin hieman yli 41 000 ihmistä, mikä oli lähes viidennes vähemmän kuin edellisenä vuonna ja samalla vähäisin määrä yli vuosikymmeneen.

Bolsonaro riemuitsi silloin tuloksesta ja ilmoitti, että hänen linjansa toimii. Lähivuodet näyttävät, oliko kyse tilastopoikkeamasta vai pysyvämmästä muutoksesta.

Asekaupan valikoimaa Marylandissa vuonna 2015.­

Yhdysvalloissa maan poliittinen kahtiajako ja mellakat ovat saaneet useat aselakeihin skeptisesti suhtautuvat ihmiset ensimmäistä kertaa aseostoksille, kertoo The New York Times. Haastateltavista osa pelkää poliisiväkivaltaa ja toiset taas poliisilaitoksen rahoituksen mahdollista vähenemistä ja rikollisuuden kasvua.

Aiemmin aseostokset ovat kiihtyneet tilanteissa, joissa on arvioitu poliitikkojen pian kiristävän aselakeja. Se saattaa olla nytkin osasyy, sillä presidentti Donald Trumpin vastaehdokas Joe Biden on kyselyjen mukaan ennakkosuosikki. Voit lukea Bidenin verkkosivuilta hänen tiukennusehdotuksistaan aselakeihin tämän linkin takaa.

The New York Times lainaa artikkelissaan asekauppoja monitoroivaa The Trace -järjestöä ja kertoo, että maaliskuusta syyskuuhun Yhdysvalloissa ostettiin yli 15 miljoonaa asetta. Se on 91 prosenttia enemmän kuin vuosi aikaisemmin vastaavana aikana.

Liittovaltion keskusrikospoliisi FBI puolestaan vahvistaa, että se on tehnyt asemyyntien taustatarkistuksia tämän vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana jo yhtä paljon kuin koko viime vuonna.

Yhdysvaltain murhaluvut ovat olleet viime vuosina tasaisesti 17 000 murhan molemmin puolin.

Vox-lehden siteeraamien tilastojen mukaan murhat ovat kuitenkin lisääntyneet tänä vuonna hälyttävästi. Nousua on peräti 28 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.