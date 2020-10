Pilakuvassa kalsareihin pukeutunut ja olutta särpivä Erdogan-hahmo paljastaa musliminaisen pakarat.

Ranskan sananvapauskeskustelussa merkittävän aseman saanut satiirilehti Charlie Hebdo on herättänyt jälleen kansainvälistä huomiota tuoreimman lehtensä kannessa julkaistulla pilakuvalla Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanista.

Pilakuvassa kalsareihin pukeutunut ja olutta särpivä Erdoğan-hahmo paljastaa islamilaiseen asuun pukeutuneen naisen pakarat ja huudahtaa ”Ooh, profeetta!”. Kuvaan liitetyssä tekstissä kerrotaan, että yksityiselämän puolella Erdoğankin osaa olla hauska.

”Me tuomitsemme tämän julkaisun vastenmielisen yrityksen levittää kulttuurirasismiaan ja vihaansa. Ranskan presidentin muslimivastainen agenda kantaa hedelmää”, kommentoi Erdoğanin lehdistöpäällikkö Fahrettin Altun Twitterissä.

Turkin ja Ranskan välit ovat tulehtuneet viime päivinä Ranskassa tapahtuneen opettajasurman jäljiltä. Opettaja mestattiin tämän näytettyä luokkahuoneessa Charlie Hebdon pilakuvia profeetta Muhammedista. Oppitunti käsitteli sananvapauden teemaa.

Ranskaa kauhistuttaneen murhan seurauksena maan johto on ottanut voimakkaasti kantaa sananvapauden puolesta ja vakuutti, että maan sekulaareja perinteitä ja ilmaisunvapautta varjellaan. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on myös esittänyt kommentin, jonka mukaan islam on maailmanlaajuisessa kriisissä.

Erdoğan on kehottanut turkkilaisia boikotoimaan ranskalaisia tuotteita, ja Ranskaa vastaan on osoitettu mieltä useissa muslimimaissa.

Uskontoja kärkevästi kritisoiva Charlie Hebdo on saanut runsaasti huomiota erityisesti islamia koskevilla pilakuvillaan. Maailmanmaineeseen lehti nousi vuonna 2015, kun rynnäkkökiväärein varustautuneet jihadistit hyökkäsivät lehden toimitukseen ja surmasivat 12 ihmistä.