Suomeen verrattuna Saksassa on muutama ratkaiseva ero, joiden takia tilanne on riistäytynyt käsistä, vaikka molemmissa maissa halutaan hallita johdonmukaisesti.

Berliini

Saksa kulkee hämmentyneenä kohti seuraavaa ”lockdownia” – tai ”kansallista voimainponnistusta”, kuten liittokansleri Angela Merkel sanoi keskiviikkoiltana tiedotustilaisuudessa.

Koronavirustilanne ei ole hallinnassa. 75 prosenttia tartuntaketjuista jää pimentoon. Koko Saksalla on edessään marraskuun mittainen sulku, joka on kuitenkin hieman kevyempi kuin keväällä.

Teatterit, oopperat, elokuvateatterit, kylpylät, baarit, ravintolat, kapakat ja muut vapaa-ajanviettopaikat suljetaan maanantaina. Keväästä poiketen kampaamot pysyvät auki. Hotelleissa voi yöpyä vain erittäin painavasta syystä.

Yritysten menetyksiä korvataan, jopa 75 prosenttia tappioista. Suuri huojennus saksalaisille perheille on se, että koulut ja päiväkodit pidetään auki.

Koronavirustartuntojen määrän kasvukäyrä osoittaa lähes pystysuoraan ylöspäin, joten on helppo ymmärtää, että jotain on tehtävä.

Kuinka tässä näin kävi? Saksallahan piti olla tilanne hallussa. Syy aiempaan menestykseen on ollut johdonmukainen ja ymmärrettävä strategia, jossa on seurattu tutkijoiden suosituksia.

Keväällä aloitettiin kurinalainen tartuntaketjujen jäljittäminen. Maskipakko tuli huhtikuun lopussa, ja sitä on syksyllä laajennettu paikoin myös ulkotiloihin. Turvavälien ja hygieniasääntöjen lisäksi Saksassa on tänä syksynä painotettu tuulettamisen tärkeyttä, ja siitä on esimerkiksi kouluissa yksityiskohtaiset ohjeet.

Saksassa sairaaloiden teho-osastot eivät ole kertaakaan joutuneet hätään, vaan potilaita on otettu naapurimaista hoitoon niin keväällä kuin syksylläkin.

Alkusyksystä asti tartuntojen määrä on kuitenkin kasvanut kasvamistaan, kuten muuallakin Euroopassa. Silti Saksan tilanne ei ole läheskään yhtä paha kuin läheisissä naapurimaissa, joista suurimmat vaikeudet ovat tällä hetkellä Tšekissä ja Belgiassa.

Suuri tekijä Saksan aiempaan menestykseen on ollut Angela Merkel, jonka tieteellistä lähestymistapaa ja laskutaitoa on tällä viikolla taas kiitelty.

Tasan kuukausi sitten Merkelin koronalausuntoa hieman hätkähdettiin: hän ilmoitti, että jos kehitys jatkuu ennallaan, Saksassa todetaan joulukuussa 19 200 tartuntaa päivittäin. Tuolloin päivittäisten uusien tartuntojen määrä oli runsaat 2 000 kappaletta.

Nyt jokainen voi nähdä, että Merkel osasi tulkita hallitsemattoman eksponentiaalisen tartuntojen kasvun olevan käsillä ja että hän osasi laskea, mihin se johtaa.

Merkel on puhunut kansalaisille podcasteissa. Viime lauantaina hän lähetti uudella juonnolla höystettynä edellisviikolla nauhoitetun podcastinsa uusintana. Hän kehotti kansalaisia noudattamaan hygienia- ja etäisyyssääntöjä ja vähentämään kontaktit minimiin.

”Välttäkää jokaista matkaa, joka ei ole välttämätön ja jokaista juhlaa, joka ei ole välttämätön. Olkaa hyvät ja pysykää kotona asuinseudullanne”, Merkel vetosi ja painotti, että jokainen päivä ratkaisee.

Viikon vanhan podcastin uusinta oli selvääkin selvempi alleviivaus siitä, että viestin pitäisi mennä paremmin perille.

Mistä johtuu, että epidemia ei pysähdy, vaikka periaatteessa tiedetään, miten se voisi pysähtyä?

Alkusyksystä tartunnat levisivät Saksassa erityisesti nuorten parissa kuten muuallakin Euroopassa. Poliisi hajotti juhlia ja ratsasi baareja, joissa sääntöjä ei noudatettu. Järjestettiin häitä, joiden seurauksena kymmeniä sairastui.

Merkel kovisteli erityisen paljon tartuntoja kerännyttä Berliiniä jo syyskuussa. Miksi Berliini ei saa tilannetta hallintaan? Kysyin berliiniläisen naapurini mielipidettä asiaan.

Vastaus oli nopea: Koska me emme tee mitään. Koska Berliinillä on yli vuosisatainen historia boheemien ja nautintoja rakastavien ihmisten tyyssijana, ja koska vapaus on niin monille niin tärkeää.

Ensimmäinen syy toisen aallon hallitsemattomaksi yltymiseen on siis silkka inhimillisyys.

Miksi Euroopan järkevän johtajamaan Saksan tilanne on nyt riistäytynyt käsistä, kun esimerkiksi Suomi pärjää paremmin epidemian hallinnassa? Suomea on viime aikoina kiitelty. Esimerkiksi Financial Times kirjoitti, että suomalaisilla on talvisodan takia aivan erityistä kriisivalmiutta.

Siihen on lisättävä Keski-Euroopasta käsin toinen syy: Suomi on eristäytyneisyydessään aivan omaa luokkaansa Euroopassa.

Suomalaiset ovat myös varovaisia: suurin osa jättää mieluiten varmuuden vuoksi ulkomaanmatkat tekemättä. Saksassa riittää aina niitä, jotka matkustavat, kunnes se erikseen estetään.

Lisäksi Saksan 83 miljoonan ihmisen kansa on paitsi ratkaisevalla tavalla suurempi, myös paljon heterogeenisempi kuin suomalaiset.

Saksassa on suuri maahanmuuttajaosuus. On yhteisöjä, joissa kiinnittyminen Merkelin ohjeisiin ei ole välttämättä yhtä vahvaa kuin keskivertosuomalaisella viranomaisohjeisiin.

Lisäksi saksalaisen yhteiskunnan yhtenäisyydellä ei ole yhtä pitkiä perinteitä kuin vaikkapa Suomessa. Saksa on ollut jakaantunut ja kokenut poliittisia mullistuksia lähihistoriassa. Luottamuksen ilmapiiri viranomaisten ja kansan välillä on pitänyt luoda, kun Suomessa se vaikuttaa lähes luonnonlailta.

Nyt Saksa rakentaa pakon edessä yhtenäisyyttä ja joutuu kovaan testiin: riittääkö marraskuun voimainponnistukselle tukea ja ymmärrystä. Riittääkö se? Tavoite on saada ottaa jouluna rennommin. Se on monille Saksassakin tärkeä kannustin.