Trumpin epäonnistumisia voidaan mitata menetetyin ihmishengin, arvioi henkilöllisyytensä paljastanut Miles Taylor.

Donald Trumpin hallinnon entinen virkamies Miles Taylor on ilmoittautunut viime vuonna julkaistun paljastuskirjan A Warning (suom. Varoitus) kirjoittajaksi.­

Yhdysvalloissa viime vuonna kohua herättäneen poliittisen paljastuskirjan kirjoittaja on paljastanut henkilöllisyytensä. Maan presidentti Donald Trump kohdisti heti solvauskeskityksen hallintonsa entiseen virkamieheen Miles Tayloriin, joka toimi aiemmin Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirasto DHS:ssä.

Taylor ilmoitti keskiviikkona kirjoittaneensa paitsi A Warning (Varoitus) -nimellä julkaistun paljastuskirjan, myös vuotta aiemmin kohua herättäneen New York Timesin mielipidekirjoituksen.

Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusministerin Kirstjen Nielsenin kansliapäällikkönä toiminut Taylor paljasti henkilöllisyytensä Twitterissä ja Medium.com-verkkosivustolla julkaisemassaan lausunnossa.

Nimettömänä julkaisunsa tehneen kirjoittajan henkilöllisyyttä on arvuuteltu siitä lähtien, kun hän julkaisi mielipidekirjoituksensa kaksi vuotta sitten. Kirjoittaja vihjaili tuolloin olevansa korkeassa asemassa oleva virkamies, ja väitti olevansa Trumpin hallinnon sisälle muodostuneen ”vastarintaliikkeen” jäsen.

Kirjoituksessaan hän muun muassa kertoi monien hallinnon edustajien toimivan Trumpia vastaan suojellakseen maataan presidentiltään. Kirjassa taas kerrottiin muun muassa osan hallinnon työntekijöistä harkinneen Trumpin sabotoimista, jotta tämä irtisanoutuisi.

Osan presidentin sisäpiiristä kerrottiin pelänneen, että Trump olisi Venäjän presidentin Vladimir Putinin sätkynukke. Valkoisen talon tunnelmaa kirjoittaja kuvasi vainoharhaiseksi ja salailevaksi. Hänen mukaansa useilla virkailijoista on irtisanoutumisilmoituksia tietokoneella tai pöytälaatikossa. Valkoinen talo kiisti kirjan väitteet.

Trump tykitti paljastuksen jälkeen Taylorin perään solvauksia Arizonassa järjestetyssä kampanjatilaisuudessa.

”Nilviäinen, joka ei ole koskaan työskennellyt Valkoisessa talossa”, Trump sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan kampanjatilaisuudessaan Arizonassa.

”Minun mielestäni hänet tulisi asettaa syytteeseen”, presidentti jatkoi.

Lausunnossaan Taylor kertoi olevansa republikaani ja halunneensa Trumpin menestyvän presidenttinä. Entisen virkamiehen mukaan Trump kuitenkin todisti useiden kriisien yhteydessä, ettei hänellä ole luonteenlujuutta.

”Hänen henkilökohtaiset vikansa ovat johtaneet niin merkittäviin epäonnistumisiin johtajuudessa, että niitä voidaan mitata menetetyin amerikkalaishengin”, Taylor kertoi.

Hän kertoi hallinnon edustajien pyrkineen vuosia kohentamaan Trumpin ”huonoja päätöksiä”. Taylor kertoo todistaneensa kahden ja puolen vuoden ajan Trumpin kyvyttömyyttä hoitaa tehtäväänsä.

”Kaikki näkivät sen, joskin valtaosa empi puhua asiasta kostotoimien pelossa”, hän jatkoi.

Hän muistuttaa Trumpin sanoneen, että Yhdysvaltain presidentin ”päätäntävalta on täydellinen”.

”Uskon nyt enemmän kuin koskaan, että rajoittamattomana Trump merkitsee kansakunnan tuhoa”, Taylor arvioi lausunnossaan.

Taylorin mielestä Trump on hyökännyt järkeä vastaan ja halunnut ennemmin nostaa valtaistuimelle tunteen.

”Trump on ollut juuri sitä, mitä me konservatiivit aina sanoimme, ettei hallinnon tulisi olla: kasvuhakuinen, mielivaltainen, arvaamaton sekä taipuvainen valta-aseman väärinkäyttämiseen.”

Trumpin hallinnon jätettyään Taylor on ollut CNN:n avustaja ja on kertonut tukevansa presidentinvaaleissa demokraattiehdokas Joe Bidenia. Taylor on tylyttänyt Trumpia julkisuudessa aiemminkin.

Trumpin vaalikampanjan lehdistösihteeri Hogan Gidley sanoi AFP:n mukaan virallisessa lausunnossa Taylorin keskiviikkoisen julistuksen olevan kaikkien aikojen ponnettomin poliittinen paljastus. Hän kutsui Tayloria ”ylimieliseksi Washingtonin suojätkäksi”.

Valkoisen talon apulaislehdistösihteeri Sarah Matthews reagoi uutistoimiston mukaan Taylorin paljastukseen kutsumalla häntä ”täydelliseksi luuseriksi”.

”Tämä on enemmän kuin häpeällistä (New York Timesille), että he soisivat nimettömyyden niin matala-arvoiselle virkamiehelle”, Matthews sanoi.