Hopean määrä alkoi kasvaa keväällä, ja nyt sitä löytyy jopa kolminkertainen määrä normaaliin nähden.

Tukholman jäteveteen on ilmaantunut epätavallisen runsaasti hopeajäämiä.­

Tukholman vesilaitos on aloittanut salapoliisityön selvittääkseen, mistä on peräisin jäteveteen ilmaantunut hopea. Hopeaa on kaksin-, ajoittain jopa kolminkertainen määrä tavanomaiseen verrattuna, kertovat SVT sekä kaupunkijulkaisu Mitt i Vasastan.

Ylimääräisen hopean lähde on paikallistettu pienelle alueelle kaupungin keskustaan.

Hopeaa löytyy jätevedestä normaalioloissakin noin kilon verran viikossa. Määrä alkoi nousta keväällä, ja nyt sitä on löytynyt kaksi, kolme kiloa. Mahdollisesta lähteestä on tullut kymmeniä yleisövinkkejä, joissa lähteeksi epäillään muun muassa vaatteita tai hopeapitoisia juomia.

Hopeaa saa Suomessakin käyttää esimerkiksi väriaineena, mutta esimerkiksi terveystuotteeksi väitetyn hopeaveden myynti sisäiseen käyttöön on kiellettyä.

Hopeaa on myös joissakin käsihuuhteissa.

Tukholman vesilaitoksen selvityksissä hopea paikallistui ensin ydinkeskustaan Kungsträdgårdenin pumppuasemalle.

”Kun tämä oli selvinnyt, seurasimme virtaa viemäriverkostossa ylöspäin. Kokeiden analysointi otti aikansa, mutta lopulta olemme rajoittaneet lähteen St. Erikslanin ja Odenplanin väliselle alueelle”, sanoo vesilaitoksen yksikönpäällikkö Ragnar Lagerqvist Mitt i Vasastan -lehdessä. Sen tarkemmin lähdettä ei ole onnistuttu paikallistamaan.

Jäteveden hopeasta ei ole vaaraa ihmisille, mutta liiallinen hopeapitoisuus estää Mitt i Vasastanin mukaan esimerkiksi ravinteikkaan jätevesilietteen käytön lannoitteena.