Veitsi­hyökkäyksessä Nizzassa on kuollut ainakin kolme ihmistä, tekijä on saatu kiinni

Ainakin kolme ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut kirkkoon tehdyssä veitsihyökkäyksessä Nizzassa, Etelä-Ranskassa.

Etelä-Ranskassa Nizzassa on kuollut ainakin kolme ihmistä kirkkoon tehdyssä veitsihyökkäyksessä torstaina, kertoo uutistoimisto Reuters. Lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut.

Poliisi on vahvistanut kolmen ihmisen kuolleen. Poliisilähteen mukaan naiselta on katkaistu kaulta. Yhden kuolonuhreista uskotaan olevan kirkon vartija.

Nizzan kaupunginjohtaja Christian Estrosi pitää iskua terrorismina. Hän sanoi Twitterissä, että veitsi-isku sattui kaupungin Notre Dame -kirkossa tai sen lähellä. Poliisi on hänen mukaansa ottanut hyökkääjän kiinni.

Estrosin mukaan veitsi-iskijä oli hyökätessään ja vielä pidätyksen jälkeenkin huutanut ”allahu akbar” eli ”Jumala on suurin”. Poliisi ampui miestä pidätyksen yhteydessä, mutta tämä on elossa ja viety sairaalaan.

Estrosi sanoi, että uhrit on tapettu ”kamalalla tavalla”.

”Tekotapa vastaa epäilemättä menetelmiä, joita käytettiin rohkeaa opettajaa Samuel Patya vastaan”, Estrosi sanoi Reutersin mukaan.

Nizzan pormestari Christian Estrosi (oik.) puhui poliisin kanssa tapahtumapaikalla.­

Isku on Ranskassa jo toinen lyhyen ajan sisällä. Aiemmin lokakuussa tšetšeenimies tappoi Ranskassa yläkoulun opettajan Samuel Patyn, joka oli näyttänyt luokassa profeetta Muhammedista tehtyjä pilakuvia, kun oli kertonut oppilailleen sananvapauden merkityksestä.

Tšetšeenimies oli kertonut haluavansa rankaista opettajaa profeetta Muhammedin kuvien näyttämisestä.

Nizzan iskun motiivi ei ole toistaiseksi tiedossa, eikä se, onko sillä yhteyttä pilakuviin, joita muslimit pitävät pilkkaavina.

Opettajan murhan jälkeen Ranskassa on järjestetty suuria mielenosoituksia opettajan muistolle ja veritekoa vastaan. Mielenosoituksissa on marssittu kiisteltyjen pilakuvien kanssa.

Tämä on nostattanut kielteisiä tunteita osassa muslimimaailmaa, ja Ranskan presidenttiä Emmanuel Macronia on syytetty islaminvastaisuudesta. Monissa muslimimaissa on osoitettu mieltä Ranskaa vastaan.

Ranskassa Macron on ilmoittanut kiristävänsä toimia radikaalin islamismin suitsimiseksi.

Ranska on kärsinyt islamistisesta terrorismista eniten Euroopassa. Maassa on tehty lähivuosina useita kuolonuhreja vaatineita iskuja.

Yksi pahimmista sattui Nizzassa heinäkuussa 2016, kun tunisialaissyntyinen ranskalaismies ajoi rekka-autolla väkijoukkoon kaupungin rantabulevardilla, mikä surmasi yli 80 ihmistä. Ihmiset olivat kokoontuneet juhlimaan kansallispäivää.