Keskiviikkona Ruotsissa kirjattiin 2 820 uutta koronavirustartuntaa, mikä on korkein päivittäinen lukema koskaan.

Tukholma

Ruotsissa on kirjattu ennätysmäärä uusia koronavirustartuntoja vuorokauden aikana, kertoi maan terveysviranomainen Folkhälsomyndigheten tiedotustilaisuudessaan torstaina.

Keskiviikkona kirjattiin 2 820 uutta koronavirustartuntaa, käy ilmi Folkhälsomyndighetenin tilastosta.

Tartuntatilanteen pahenemisen takia kansanterveysviranomainen asettaa uusia suosituksia Tukholman, Länsi-Götanmaan ja Itä-Götanmaan läänien alueelle.

”Tilanne on pahentunut nopeasti”, Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell sanoi tiedotustilaisuudessa.

Uudet suositukset tulevat voimaan välittömästi. Kansanterveysviranomainen kehottaa välttämään oleskelua esimerkiksi ostoskeskuksissa, museoissa, kirjastoissa, kylpylöissä ja kuntosaleilla. Lisäksi olisi syytä välttää kokouksia, konsertteja ja urheilutapahtumia. Suositus ei kuitenkaan koske lasten ja nuorten urheiluharrastuksia.

Viranomaisen mukaan nyt tulisi välttää fyysisiä kontakteja kaikkien muiden paitsi samassa taloudessa asuvien läheisten kanssa.

Valtionepidemiologi Tegnell sanoi tiedotustilaisuudessa, että tartunnat ovat levinneet esimerkiksi juhlissa ja ravintoloissa, joihin ihmiset ovat kokoontuneet työpäivien päätteeksi.

Ruotsissa testataan nyt noin 160 000 ihmistä viikossa, ja positiivisten testien osuus on noussut viime aikoina kolmesta prosentista viiteen, Tegnell sanoi.

Valtionepidemiologin mukaan keväällä testejä tehtiin Ruotsissa noin 20 000 viikossa, eikä tartuntatilanne ole hänen mukaansa nyt niin vakava kuin silloin.

”Tartuntojen leviäminen oli keväällä laajempaa, mutta silloin meillä ei ollut kapasiteettia testata niin montaa.”

Myös Ruotsin sairaaloihin kohdistuva paine kasvaa, vaikka tilanne ei ole vielä lähelläkään kevään ja kesän vakavuutta. Pääkaupungissa Tukholmassa koronavirustartunnan saaneiden määrä sairaalahoidossa on kasvanut viikossa 80 prosenttia. Tiistain tietojen mukaan Tukholman läänin alueen sairaaloissa hoidetaan nyt 119:ää koronapotilasta. Tehohoidossa on nyt Tukholman alueella 14 potilasta.

Tällä haavaa sairaalahoitoa vaativien määrä on kuitenkin kaukana kevään lukemista. Esimerkiksi huhtikuussa Tukholman sairaaloissa oli yli 600 koronapotilasta.

”Tilanne on vakava, vaikka valtaosa sairaustapauksista on nyt lieviä”, sanoi Tukholman alueen vastaava tartuntatautilääkäri Maria Rotzén Östlund tiedotustilaisuudessa.

”Meidän on nyt muutettava käyttäytymistämme, jotta tilanne sairaaloissamme ei kehittyisi samanlaiseksi kuin se oli maaliskuussa ja huhtikuussa.”

Keväällä tehohoitoa vaativien koronapotilaiden määrä oli Ruotsissa hyvin korkea ja maan tehohoitokapasiteetti äärirajoilla. Huhtikuun 12. päivä maan tehohoitopaikoissa hoidettiin yli 500:aa koronaan sairastunutta, mikä tarkoitti, että käytännössä kaikki tehohoitopaikat olivat täynnä. Sittemmin Ruotsi on kasvattanut merkittävästi tehohoitokapasiteettiaan.

”Kapasiteetti hoidolle on Tukholmassa yhä hyvä, mutta emme halua joutua tilanteeseen, jossa olimme keväällä”, Rotzén Östlund sanoi.

Viime viikkoina uusia potilaita on joutunut tehohoitoon muutamia per päivä, esimerkiksi huhtikuussa tehohoitoon joutui jopa kymmeniä joka päivä. Nyt tehohoidossa on koko maassa 56 covid-19-tautiin sairastunutta ihmistä, mikä tarkoittaa noin 15:tä prosenttia koko maan tehohoitokapasiteetista. Tehohoidon ulkopuolella sairaaloissa on tällä haavaa 391 koronapotilasta.

Ruotsin kansanterveysviranomainen on asettanut jo aiemmin alueellisia suosituksia myös Skånen alueelle ja Upsalaan. Esimerkiksi Skånessa tartuntoja kirjattiin keskiviikkona niin ikään ennätysmäärä, yli 500.