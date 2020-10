Terrorismi

Nizzassa kirkkoon tehty isku vaikuttaa tyypilliseltä jihadistiselta iskulta, arvioi tutkija Juha Saarinen.

Veitsellä aseistautunut mies hyökkäsi torstaina kirkkoon Ranskan Nizzassa ja tappoi ainakin kolme ihmistä. Hyökkääjä katkaisi yhdeltä uhrilta kaulan ja huusi arabiaksi ”Jumala on suurin”.

Samana päivänä poliisi ampui Ranskan Avignonissa miehen, joka uhkaili ihmisiä käsiaseella. Aiemmin miehen kerrottiin uhanneen ihmisiä veitsellä ja huutaneen ”allahu akbar” eli Jumala on suurin. Terrorisminvastainen syyttäjä ei ole ilmoittanut tutkivansa tapausta.

Saudi-Arabian Jeddassa veitsellä aseistautunut mies puolestaan yritti hyökätä Ranskan konsulaattiin.

Lyonissa poliisi pidätti veitsellä aseistautuneen afganistanilaismiehen. Mies otettiin kiinni, kun hän oli nousemassa raitiovaunuun.

Hyökkääjien motiiveista ja taustoista ei vielä torstaina iltapäivällä ollut tarkempia tietoja, mutta poliisi ilmoitti tutkivansa ainakin Nizzan iskua terroristisena rikoksena.

Ranska julisti torstaina korkeimman mahdollisen hälytystilan uusien mahdollisten terrori-iskujen varalta.

Väkivaltaisia islamilaisia ääriliikkeitä tutkivan Juha Saarisen mukaan Nizzan iskussa on nähtävissä tunnuspiirteitä, jotka viittaavat jihadistiseen toimintaan eli väkivaltaiseen ääri-islamilaisuuteen.

”Tekijän motiivit eivät vielä ole selvillä, mutta kohdevalinnan, toteutustavan ja ajoituksen perusteella se näyttäytyy tyypilliseltä jihadistiselta terrori-iskulta”, Saarinen arvioi torstaina. ”Isku heijastelee kehityskulkua, joka on ollut havaittavissa Euroopassa jo ainakin kahdeksan vuoden ajan.”

Saarisen mukaan jihadistiseen toimintaan viittaavat muun muassa se iskun toteuttaminen yksin ja teräaseella sekä sen tekeminen Ranskassa juuri nyt, kun satiirilehti Charlie Hebdon julkaisemista pilapiirroksista on jälleen noussut kohua. Samaan aikaan Ranskan viranomaiset ovat käynnistäneet teho-operaatioita, joilla pyritään kitkemään islamistista toimintaa Ranskassa.

Ranska järkyttyi lokakuun puolivälissä, kun 18-vuotias tšetšeenipakolainen Abdouallakh Anzorov surmasi 47-vuotiaan yläkoulun opettajan Samuel Patyn, joka oli opetustarkoituksessa näyttänyt oppilaille pilakuvia muslimien profeetasta Muhammadista.

Jo tätä ennen Ranskan presidentti Emmanuel Macron oli puolustanut oikeutta julkaista pilakuvia ja todennut islamin olevan kriisissä maailmanlaajuisesti.

Tämä sai monet muslimimaiden johtajat vaatimaan muun muassa boikotteja Ranskaa vastaan. Esimerkiksi Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan sanoi tällä viikolla, että länsimaat haluavat ”aloittaa ristiretket uudelleen”.

Ovatko muslimimaiden johtajien lausunnot lietsoneet ihmisiä väkivallantekoihin?

Tätä ei luonnollisesti voi vielä tietää. Saarisen mukaan jihadistisen maailmankuvan omaksuneet ihmiset suhtautuvat yleensä vihamielisesti myös Lähi-idän vallanpitäjiin eivätkä toimi heidän lausuntojensa pohjalta.

”Mutta poliitikkojen lausunnoilla voi olla vaikutusta sellaisiin ihmisiin, jotka ovat vihaisia ja valmiita käyttämään väkivaltaa, vaikka eivät olisikaan sitoutuneita jihadistiseen aatteeseen.”

Viime vuosina esimerkiksi jihadistijärjestö Isis on kehottanut seuraajiaan tekemään Euroopassa omin päin veitsi-iskuja, joita viranomaisten on vaikea estää. Iso osa iskuista on toteutettu juuri Ranskassa.

Saarinen korostaa, että Nizzan hyökkäyksen kytkeytymisestä minkään järjestäytyneen terroristiliikkeen toimintaan ei ole todisteita. Erilaisilla islamistisilla ääriliikkeillä on kuitenkin paljon kannattajia Ranskassa.

Saarisen mukaan tilanne on nyt selvästi kuumentunut, eikä uusien iskujen mahdollisuutta Ranskassa voi sulkea pois. On myös mahdollista, että järjestäytyneet terroristiliikkeet, kuten juuri Isis, pyrkivät hyötymään tilanteesta.

Isisin toimintatapoihin on jo pitkään kuulunut se, että järjestö pyrkii kasvattamaan muslimien ja muiden väestöryhmien vastakkainasettelua.

”Pyritään polarisoimaan yhteiskunta ja luomaan tilanne, jossa muslimit joutuvat valitsemaan puolensa: että ollaan joko jihadistien puolella tai heitä vastaan”, Saarinen sanoo.

Niinpä pilakuvat tai niiden julkaisuoikeuden puolustaminen voivat jopa auttaa ääriryhmiä suoristamaan rivejään ja aktivoitumaan.

”Kun tällaisia kuvia julkaistaan, niin jihadistit pitävät sitä todisteena siitä, että länsi on vihamielinen islamia kohtaan. He voivat pitää sitä myös perusteena toimia välittömästi. He pitävät sitä myös oikeuttajana tarinalle, jota he käyttävät värväys- ja radikalisointityössään”, Saarinen sanoo.

Hän korostaa silti, ettei Ranskan viranomaisia tai laajaa sananvapautta korostavaa ranskalaista yhteiskuntaa voi syyttää siitä, että iskuja tapahtuu.

”Sysäävä tekijä iskuille löytyy jihadistisista piireistä tai niistä henkilöistä, jotka tekevät iskuja. He ovat sataprosenttisesti vastuussa omista tekemistään.”

Tilanne Ranskassa saattaa säilyä räjähdysherkkänä, eikä välttämättä rauhoitu hetkessä, Saarinen arvioi.

”Ranskassa on paljon ihmisiä, jotka jo ennalta suhtautuvat hyvin vihamielisesti yhteiskuntaan. Siellä jihadistit voi löytää suhteellisen vapaan toimintaympäristön ja myötämielisen kohdeyleisön. Se voi ennakoida sitä, että tilanne Ranskassa voi kehittyä vieläkin huolestuttavampaan suuntaan lähiaikoina.”