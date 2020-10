Euroopan unionin jäsenmaiden johtajat kokoontuvat torstaina videokokoukseen, jossa käydään läpi testaamista, jäljittämistä ja rokotusaikataulua.

Bryssel

Koronaviruspandemian toinen aalto pahenee nopeasti eri puolilla Eurooppaa. Italia ja Ruotsi ilmoittivat torstaina uusista päivittäisistä tartuntaennätyksistä. Italiassa oli torstaina yli 26 800 päivittäistä koronatartuntaa ja Ruotsissa 3 254, mikä oli korkein päivittäinen lukema koskaan.

Euroopassa tilanne on vakavin Belgiassa, jossa koronatartuntojen ilmaantuvuusluku kuluneen kahden viikon ajalta oli 1 612 sataatuhatta asukasta kohden. Toiseksi pahin tilanne on Tšekissä.

Ranska ja Saksa kertoivat keskiviikkona uusista rajoituksista ja sulkutoimista. Ranska otti käyttöön lähes yhtä tiukat sulkutoimet kuin kevään ensimmäisessä aallossa. Vain välttämättömät kaupat saavat olla auki, ja ulkona saa liikkua vain rajatusti. Koulut ovat kuitenkin auki. Rajoitukset ovat voimassa alustavasti marraskuun ajan.

Saksassa suljetaan ravintolat ja baarit sekä kulttuuri- ja urheilupaikat. Suuria kokoontumisia rajoitetaan, matkustamista ja turismia on vältettävä. Espanjan parlamentti hyväksyi puolestaan torstaina poikkeustilan jatkamisen puolella vuodella koronapandemian vuoksi.

Euroopassa on jo yli miljoona vahvistetun koronavirustartunnan saanutta ihmistä. Euroopan tasolla tehohoitokapasiteetista on käytössä vasta kolmannes kevääseen verrattuna, mutta moni maa on jo kertonut sairaaloiden ylikuormittumisesta.

Tartuntojen nopea kasvu on huolestuttanut jäsenmaita, minkä vuoksi Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel kutsui EU-johtajat koronavirusta käsittelevään huippukokoukseen torstaina. Kokous käydään videoyhteydellä. Suomea edustaa kokouksessa pääministeri Sanna Marin (sd).

Michel ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ovat jo pitkään toivoneet jäsenmailta parempaa yhteistyötä koronatoimien koordinoinnissa. Terveyteen ja rajoihin liittyvät toimet tehdään kansallisesti, joten Euroopan unionilla ei ole suoraa valtaa päättää yhteisistä toimista.

Von der Leyen esitteli keskiviikkona komission ehdotuksia nopean testaamisen parantamiseksi. Toimivat pikatestit helpottaisivat esimerkiksi matkustamista. Komissio hankkii pika-antigeenitestejä sadalla miljoonalla eurolla ja jakaa ne EU-maille. Nopeista testeistä käynnistetään myös yhteishankinta.

EU-maissa on kehitetty 19 koronasovellusta, ja niitä on ladattu yli 52 miljoonaa kertaa. Von der Leyen toivoi, että Euroopan koronasovellukset voitaisiin linkittää yhteen. Viime viikolla Saksan, Italian ja Irlannin koronasovellukset alkoivat toimia yhdessä.

EU-johtajat keskustelevat myös koronarokotteesta. Rokotteita toivotaan markkinoille tämän vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa. Useita rokotteita on jo loppuvaiheen testivaiheessa, mutta yksikään ei ole vielä saanut markkinalupaa. Von der Leyen painotti, että rokotekehitystä tehdään turvallisuudesta tinkimättä. Parhaimman arvion mukaan EU-maiden saatavilla olisi noin 50 miljoonaa rokotetta kuukaudessa, von der Leyen sanoi EUobserver-lehden mukaan.

EU-maat sopivat lokakuun puolivälissä, että ne alkaisivat käyttää yhteistä tautikarttaa ja värikoodistoa matkustamisohjeissaan. Kartan tiedot kerää Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus. Jäsenmaat ovat lupasivat toimittaa keskukselle tarvittavat tiedot viikoittain. Komissio valmistelee esitystä karanteenikäytäntöjen yhtenäistämiseksi marraskuussa.

Von der Leyen toivoo vastaavaa yhteistyötä myös tehohoidon paikoista. Komission toive on, että jäsenmaat julkaisisivat ja päivittäisivät tietoja tehohoidon kapasiteetista, jotta naapurimaat voisivat mahdollisesti toimittaa potilaita toiseen maahan hoitoon.