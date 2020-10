Onnettomuudet

Ainakin 140 Eurooppaan suunnannutta siirtolaista hukkui Senegalin edustalla, haaksirikko on tämän vuoden pahin

Yhä useampi Eurooppaan pyrkivä kulkee Länsi-Afrikasta Kanariansaarille, sillä muiden reittien valvontaa on tiukennettu.

Ainakin 140 Eurooppaan matkannutta siirtolaista on hukkunut Senegalin rannikon edustalla, kertoi torstaina YK:n kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM.

Siirtolaisia kuljettanut vene oli syttynyt tuleen ja kaatunut. Onnettomuus tapahtui viime viikolla.

Kyseessä on kuolonuhrien määrältä pahin haaksirikko tänä vuonna.

Vene oli lähtenyt muutamaa tuntia aiemmin Mbourin kaupungista Senegalista. Kyydissä oli 200 ihmistä. Vedestä pelastettiin noin 60 ihmistä.

Merimatka Senegalista suuntasi Kanariansaarille, mikä on nykyään yleinen siirtolaisten kulkureitti. IOM:n mukaan Länsi-Afrikasta saariryhmään pyrkivien määrä on nelinkertaistunut tänä vuonna. Jo 11 000 siirtolaista on saapunut Kanariansaarille.

Aiemmin Eurooppaan on kuljettu Libyan tai Algerian läpi sekä Välimeren kautta, mutta reittejä valvotaan nykyään ahkerasti. Tämän takia merireittiä Kanariansaarille käytetään yhä enemmän, vaikka se on pidempi.