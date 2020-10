Yhdysvalloissa kerätään neljä vuotta kasvanutta satoa, kun valtava määrä ihmisiä on jo äänestänyt ennakkoon

Donald Trump saa liikkeelle sekä vastustajansa että kannattajansa.

Washington

Yhdysvalloissa korjataan nyt neljä vuotta kasvanutta satoa. Vaikka vaalipäivä on vasta tiistaina, yli 81 miljoonaa ihmistä on jo äänestänyt ennakkoon. Se on jo 59 prosenttia vuoden 2016 presidentinvaalien koko äänimäärästä.

Luvut ovat peräisin Floridan yliopiston valtiotieteen professorin Michael McDonaldin ylläpitämästä tietokannasta.

Vuonna 2016 äänestysprosentti oli 61,4. Tänä vuonna sen ennustetaan nousevan 65 prosenttiin. Yhdysvaltalaisittain se olisi historiallisen korkea.

Istuvan presidentin Donald Trumpin valinnasta alkaen Yhdysvallat on elänyt kiihkeän poliittisen aktiivisuuden aikaa. Se on näkynyt niin kaduilla kuin vaaliuurnilla. Jo vuoden 2018 välivaaleissa äänestysaktiivisuus nousi välivaalien suurimmaksi sitten vuoden 1914.

Nyt asiantuntijat odottavat suurinta äänestysaktiivisuutta sitten vuoden 1908 – ja silloin alle puolella kansasta oli äänioikeus.

Valtiotieteiden emeritusprofessori Gary Jacobson Kalifornian yliopistosta San Diegosta ennusti vuosisadan äänestysaktiivisuutta haastattelussani jo viime joulukuussa.

”Trump saa republikaanit liikkeelle, mutta hän saa demokraatit liikkeelle vielä paremmin”, Jacobson sanoi lähes vuosi ennen vaaleja.

Suurkaupunkien pitkiksi venyvät ennakkoäänestysjonot kertovat siitä, että miljoonat ovat odottaneet vuosia päästäkseen äänestämään epäsuositun Trumpin viralta. Silti Yhdysvalloissa ollaan varovaisia ennustamaan vaalien tulosta ennakkoäänistä.

Itse äänestäminen on politisoitunut. Trump on lietsonut epäluottamusta kirjeäänestykseen, jota moni osavaltio on pandemian vuoksi laajentanut. Mielipidekyselyjen mukaan demokraattien enemmistö aikoo äänestää ennakkoon, kun republikaanien enemmistö aikoo odottaa vaalipäivään.

Se näkyy jo ennakkoäänissä.

Floridan yliopiston professorin Michael McDonaldin ylläpitämän tietokannan mukaan perjantaihin mennessä annetuista äänistä 47 prosenttia kuului rekisteröityneille demokraateille. 30 prosenttia oli rekisteröityneiden republikaanien. 23 prosentissa äänestäjän puoluekanta ei ollut tiedossa. Kaikki osavaltiot eivät rekisteröi äänestäjiä puoluekannan mukaan.

Rekisteröinti ei vielä kerro, kenelle ääni menee. Pieni osa äänestää eri ehdokasta kuin vaalirekisteri antaa olettaa.

Ennakkoäänestyksen yllättäjä on Texas. Maan toiseksi suurimmassa osavaltiossa äänestysaktiivisuus on yleensä jäänyt alhaiseksi mutta niin ei käy tällä kertaa.

Torstai-iltaan mennessä yli 8,5 miljoonaa texasilaista oli jo käynyt äänestämässä. Määrä on 95 prosenttia kaikista osavaltiossa vuonna 2016 annetuista äänistä. Viime vaalien äänestysaktiivisuus ylitetään siis luultavasti jo ennen vaalipäivää.

Ennakkoäänestäjiä Texasin osavaltion Houstonissa 15. lokakuuta.­

Texas on viimeksi äänestänyt demokraattia presidentiksi vuonna 1976. Osavaltion voittaminen on demokraattien suurin unelma, joka on hivuttautunut lähemmäksi vaali vaalilta.

Korkea äänestysaktiivisuus ei vielä takaa heidän toivomaansa tulosta. Ennakkoäänestys on ollut vilkasta myös konservatiivisilla seuduilla.

Jotta demokraatit voittavat Texasin, heidän on saatava sankoin joukoin liikkeelle metropolialueiden asukkaat, nuoret ja latinot. Ennakkoäänten perusteella kahdessa ensimmäisessä saatetaan onnistua, mutta kolmas on kysymysmerkki. Mielipidekyselyt kertovat, että latinojen keskuudessa Trumpin kannatus on hieman suurempaa kuin neljä vuotta sitten.

Vastausta ei kuitenkaan tarvitse odottaa pitkään. Texas on harvoja osavaltioita, jotka eivät laajentaneet kirjeäänestystä pandemian vuoksi. Osavaltion ääntenlaskennan tuloksia odotetaan jo vaaliyönä.

Jos Biden voittaa Texasin, se tarkoittaa, että hän on voittanut ylivoimaisesti koko vaalin.

Texasilaisten lisäksi nuoret ovat pitkään olleet laiskoja äänestäjiä. Sekin on muuttunut Trumpin myötä.

Harvardin yliopiston tällä viikolla julkaiseman mielipidekyselyn mukaan 63 prosenttia 18–29-vuotiaista kertoi aikovansa ehdottomasti äänestää. Osuus on suurempi kuin koskaan kyselyn 20-vuotisen historian aikana. Neljä vuotta sitten vain 47 prosenttia alle 30-vuotiaista kertoi samassa kyselyssä aikovansa äänestää.

Biden on nuorten ylivoimainen suosikkiehdokas. Harvardin kyselyssä häntä tuki 63 prosenttia nuorista, kun Trumpin kannatus oli 25 prosenttia.

Nuorten aktiivisuus ei ole yllätys. Viime vuosina on nähty useita kansanliikkeitä, jotka ovat aktivoineet kaikkein nuorimpia äänestäjiä.

Floridan Parklandin kouluampuminen vuonna 2018 sai nuoret osoittamaan mieltään aseväkivaltaa vastaan. Sitä seurasi liikehdintä kunnianhimoisemman ilmastopolitiikan puolesta ja lopulta viime kesän suuret rasisminvastaiset mielenosoitukset.

Kahden vuoden takaa tiedetään, että aktiivisuus kaduilla kääntyy myös aktiivisuudeksi vaaliuurnilla. Vuoden 2018 välivaaleissa nuorten äänestysaktiivisuus oli suurinta sitten 1980-luvun.

Ennakkoäänten osuus lähestyy koko vuoden 2016 äänipottia Texasin lisäksi Arizonassa (80 prosenttia), Georgiassa (82 prosenttia), Pohjois-Carolinassa (81 prosenttia) ja Floridassa (77 prosenttia).

Kaikki lasketaan tänä vuonna osavaltioiksi, jotka voivat päätyä kumman tahansa ehdokkaan taakse. Kaikissa on merkittävä määrä vähemmistöihin kuuluvia äänestäjiä: mustia ja latinoja, joiden enemmistö äänestää demokraatteja.

Mutta kaikissa on myös valtavasti kiihkeitä Trump-faneja.

Demokraatit syöksyivät äänestyspaikoille heti niiden avauduttua. Vaalipäivän lähestyessä puolueiden välinen ero on kuitenkin alkanut kaventua esimerkiksi Floridassa, Pennsylvaniassa ja Pohjois-Carolinassa, The Washington Post kertoi keskiviikkona.

Tällä hetkellä ennakkoäänet kertovat varmasti vain siitä, että pandemiasta huolimatta yhdysvaltalaiset äänestävät vilkkaammin kuin pitkään, pitkään aikaan. Kenen eduksi äänestysaktiivisuus kääntyy, selviää vasta, kun äänet on laskettu.