Vuoristo-Karabahia hallitsevien armenialaisten mukaan Azerbaidžanin joukot ovat jo lähellä merkittävää Šušin eli Šušan kaupunkia.

Pietari

Yli kuukauden jatkuneeseen Vuoristo-Karabahin sotaan alettiin hieroa taas uutta tulitaukoa perjantaina Genevessä.

Kolme sovittua tulitaukoa on jo kariutunut, ja taistelut ovat jatkuneet ankarina tälläkin viikolla. Sodassa on kuollut jo tuhansia ihmisiä.

Tällä viikolla Azerbaidžanin joukot ovat edenneet myös Vuoristo-Karabahin alueella. Vuoristo-Karabahin johtaja Ararjik Harutjunjan ilmoitti torstai-iltana yllättäen, että Azerbaidžanin joukot ovat enää vain muutaman kilometrin päässä strategisesti ja symbolisesti merkittävästä Šušin eli azerbaidžanilaisittain Şuşan kaupungista.

Pariskunta suuteli häissään sodan vaurioittamassa katedraalissa Šušin tai Şuşan kaupungissa Vuoristo-Karabahissa viime viikon lauantaina.­

Nyt käynnissä olevat taistelut ovat olleet verisimmät sitten vuonna 1994 tulitaukoon päättyneen sodan.

Siinä armenialaisjoukot valtasivat paitsi lähes koko Vuoristo-Karabahin myös sen naapurissa olevia Azerbaidžanin maakuntia. Azerbaidžanissa aluemenetykset ovat aiheuttaneet katkeruutta, minkä vuoksi valtaosa azerbaidžanilaisista tukee nykyistä sotaa.

Öljyllä ja kaasulla vaurastunut Azerbaidžan on jo pitkään käyttänyt huomattavasti enemmän rahaa aseistukseen kuin Armenia, jonka tuesta itsenäiseksi julistautunut Vuoristo-Karabah on käytännössä täysin riippuvainen. Silti Azerbaidžan aloitti hyökkäyksen vasta Turkin liityttyä sen aktiiviseksi tukijaksi.

Turkki on toimittanut aseistuksen ja neuvonantajien lisäksi myös syyrialaisia palkkataistelijoita, vaikka onkin kiistänyt asian.

Turkin näkyvä rooli Azerbaidžanin tukena vaikutti vahvasti Armeniassa, jossa Turkki on Osmanien valtakunnan aikaisen kansanmurhan vuoksi verivihollinen. Turkki kiistää kansanmurhan, ja maiden välit ovat käytännössä poikki.

Turkin näkyvä rooli herätti alussa myös huolta konfliktin laajenemisesta, sillä Venäjä on Armenian liittolainen. Venäjä ei kuitenkaan pidä Azerbaidžania vihollisenaan, vaan on ottanut sodassa ainakin julkisesti varsin neutraalin roolin.

Venäjän presidentti Vladimir Putin esimerkiksi ilmoitti jo aikaisessa vaiheessa, että Venäjän turvatakuut koskevat vain Armeniaan kuuluvia alueita.

Torstaina Putin sanoi Venäjän suhtautuvan avoimesti ajatukseen, että Azerbaidžan saisi takaisin useimmat alueista, jotka armenialaiset valtasivat Vuoristo-Karabahin ympäristöstä 1990-luvulla. Vuoristo-Karabahin ja Armenian väliin jäisi ne yhteen liittävä alue ”yhteydenpitoa” varten.

”Mutta ensin taisteluiden pitää loppua”, Putin sanoi.

Putinin puheet muistuttivat kiistaa pitkään sovitelleen Etyjin Minsk-ryhmän niin sanottuja Madridin periaatteita. Vuonna 2007 esitellyssä mallissa Azerbaidžan saisi Vuoristo-Karabahia ympäröivät alueet takaisin, mutta Armenian ja Vuoristo-Karabahin välille jäisi huoltokäytävä.

Venäjän edustajat olivat muokkaamassa Madridin periaatteita, joten Putinin kanta ei ollut täysi yllätys. Venäjä on myös ollut varsin hiljaa, kun Azerbaidžan on sodan aikana edennyt juuri näillä alueilla Vuoristo-Karabahin eteläpuolella.

Armenialaisten hallitsemat alueet Vuoristo-Karabahin ulkopuolella ovat olleet yksi keskeisiä kysymyksiä yli 20 vuotta kestäneissä neuvotteluissa. Kansainoikeudellisesti ne kuuluvat Azerbaidžanille – samoin kuin Vuoristo-Karabah.

Torstaina Putin myös sanoi, että Turkilla pitäisi olla asema tulevissa neuvotteluissa. Tähän asti neuvotteluja ovat johtaneet yhdessä Venäjä, Yhdysvallat ja Ranska.

Armenialaisten ja azerbaidžanilaisten yhteydenpito on ollut 1990-luvun jälkeen vähäistä. Suhteet ovat olleet katkeruuden ja vihan myrkyttämät.

Se on näkynyt tässä sodassa muun muassa huolettomana siviilikohteiden pommittamisena. Minkäänlainen rinnakkaiseolo on tuskin mahdollista, eivätkä armenialaiset usko mihinkään vähemmistöasemaan Azerbaidžanissa.

Osapuolet puhuvat sodasta myös kulttuurisena taisteluna. Armenialaiset ovat maailman vanhimpia kristittyjä kansakuntia, Azerbaidžan taas on turkkilainen muslimikansakunta.

Perjantaina ei ollut selvyyttä, millaisella voimalla Azerbaidžan on etenemässä kohti Šušia/Şuşaa. On mahdollista, että kaupungin lähistölle on edennyt Azerbaidžanin erikoisjoukkoja.

Kaupunki on ratkaiseva, sillä sen kautta kulkee reitti Vuoristo-Karabahin pääkaupungista Stepanakertista Armeniaan. Sieltä on myös helppo tulittaa alempana sijaitsevaa Stepanakertia.

Kaupungilla on myös symboliarvoa. Se oli viime sodan alkaessa asukkaiden enemmistöltään azerbaidžanilainen ja kulttuurisesti tärkeä sekä azerbaidžanilaisille että armenialaisille.

Kaupunki sijaitsee kuitenkin korkealla vuoristossa, eikä sen valtaaminen ole helppoa. Tähän asti Azerbaidžan on edennyt lähinnä helpossa maastossa Vuoristo-Karabahin eteläpuolella.