Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi pyysi perjantaina parlamenttia hajottamaan maan perustuslakituomioistuimen ja säätämään voimaan korruptionvastaiset lait, jotka perustuslakituomioistuin kumosi aiemmin tällä viikolla.

Zelenskyin mukaan hänen tuoreen lakiesityksensä tarkoituksena on ”palauttaa luottamus perustuslakituomioistuimeen” ja estää korruptionvastaisten uudistusten vesittyminen.

Taka-askeleet uhkaavat jopa miljardien eurojen arvoisia kansainvälisiä apupaketteja sekä viisumivapautta EU:hun. Kansainvälinen talousapu on Ukrainalle nyt erityisen tärkeää, koska koronavirus on iskenyt sen talouteen kovaa.

Ukrainan perustuslaillinen kriisi käynnistyi keskiviikkona, kun perustuslakituomioistuin totesi osan korruptionvastaisista laeista perustuslain vastaisiksi.

Se kumosi muun muassa vapaan pääsyn julkisten viranhaltijoiden ilmoituksiin omistuksistaan. Se piti myös väärien tietojen antamisesta määrättäviä rangaistuksia ylimitoitettuna. Perustuslakituomioistuin myös rajoitti selvästi korruptiota estävän viraston NAZK:n toimintaa.

Käytännössä se kumosi järjestelmän, joka edellyttää viranhaltijoita kertomaan omaisuutensa. Sitä on pidetty keskeisenä osa korruption vähentämisessä, sillä niin lahjuksilla hankittua omaisuutta ei ainakaan teoriassa pysty piilottelemaan.

Reaktiot perustuslakituomioistuimen päätöksiin olivat nopeita. Aktivistien lisäksi sitä arvostelivat myös hallitus sekä useat länsimaat, jotka muistuttivat talousavun olen kytköksissä korruption vähentämiseen.

Zelenskyi kutsui perustuslakituomioistuimen päätöstä ”pätemättömäksi”. Useat juristit epäilivät, ettei oikeudella ollut valtaa päättää esimerkiksi NAZK:n toiminnasta.

Korruptio on edelleen Ukrainassa laajaa ja yleistä, vaikka vuoden 2014 vallankumouksen jälkeen onkin tehty useita uudistuksia, joilla sitä on estetty ja hankaloitettu.

Osa vahvoista oligarkeista on vastustanut uudistuksia ja heidän epäillään olleen aktiivisia asian viemisessä perustuslakituomioistuimeen. Ukrainassa on epäilty taustalla olleen ”Kremlin agentteja”, mutta mukana on myös paikallista ahneutta.

Ukrainan on usein kerrottu käyvän kahden rintaman sotaa. Toinen rintama on Itä-Ukrainassa ja toinen korruption kitkeminen.

Vähiten uudistettu on oikeuslaitos, joka on edelleen hyvin korruptoitunut.

Perustuslakituomioistuimenkaan maine ei ole kovin hyvä. Keskiviikkoiltana paljastui, että sen puheenjohtajalla Oleksandr Tupitskilla on vuonna 2018 hankittua omaisuutta Venäjän valtaamalla Krimillä.

Tupitski vastasi sanomalla Zelenskyin toimin muistuttavan ”perustuslaillista vallankaappausta”. Myöhemmin hän kuitenkin sanoi haluavansa tavata presidentin selvittääkseen ”keinotekoisen” kriisin.