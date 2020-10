”Jos joku tekee pilapiirroksen äidistäsi tai isästäsi, en usko, että pystyt hyväksymään sitä. Se ei ole kunnioittavaa”, mielenosoitukseen osallistunut Mubashir Hussain sanoi.

Islamabad

Pakistanin pääkaupungin Islamabadin sydämessä järjestettiin perjantaina mielenosoitus Ranskan presidentti Emmanuel Macronin viimeaikaisten islaminvastaisiksi tulkittujen kommenttien vuoksi. Tiet Ranskan lähetystölle oli suljettu raskailla konteilla, kun tuhansia vihaisia muslimiopiskelijajärjestöön kuuluvia miehiä yritti marssia lähetystöä kohti. Mielenosoittajat vaativat ranskalaisten tuotteiden boikottia ja Ranskan lähettilään karkottamista maasta.

Mielenosoitus alkoi iltapäivällä Islamabadissa rauhallisena, mutta äityi väkivaltaiseksi myöhemmin mielenosoittajien siirtyessä kohti lähetystöä. Poliisi käytti kyynelkaasua mielenosoituksen hajottamiseksi.

Kohu syntyi ranskalaisen opettajan surman jälkeen, kun Macron vannoi Ranskan jatkavan profeetta Muhammedia esittävien pilapiirrosten julkaisemista. Opettaja oli ennen surmaansa näyttänyt luokassa pilapiirroksia esimerkkinä sananvapaudesta. Epäillyllä tšetšeenimiehellä arvellaan olleen uskonnollisia motiiveja.

Aiemmin lokakuussa Macron myös kuvaili islamin olevan kriisissä.

Kommenteista on seurannut mielenosoituksia ja ranskalaisten tuotteiden boikotteja ympäri islamilaisen maailman. Monet muslimimaat ovat kritisoineet vahvasti Macronia. Esimerkiksi Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan kyseenalaisti viikko sitten Macronin mielenterveyden.

Lue lisää: Useita hyökkäyksiä ranskalaisia vastaan samana päivänä: Taustalla kiehuu Ranskan ja muslimimaiden kiista, ja tutkijan mukaan uhka voi yhä kasvaa

Pakistanin pääministeri Imran Khan kirjoitti keskiviikkona muslimimaiden johtajille ja kehotti heitä toimimaan yhdessä islamofobiaa vastaan. Maa on myös peräänkuuluttanut YK:n puuttumista islaminvastaiseen vihapuheeseen.

Pakistan on maailman toisiksi väkirikkain muslimienemmistöinen valtio heti Indonesian jälkeen. Sillä on tärkeä paikka islamilaisessa maailmassa ainoana ydinasevaltana.

Mutta mikä muslimeita Macronin kommenteissa niin kovasti suututti?

Pakistanilaisen turvallisuusaiheisiin keskittyneen analyytikon Imtiaz Gulin mielestä länsimaiden johtajien tulisi olla hieman varovaisempia.

”Niin kuin he ovat varovaisia juutalaisten ja holokaustin suhteen. Sananvapaudella on rajansa”, hän sanoo.

”Ongelma on, kun valtion johtaja puhuu yleisestä aiheesta, kuten islamista tai islamilaisesta maailmasta, ilman että hän määrittelee, mitä hän oikeastaan tarkoittaa”, Gul sanoo.

”Ihmiset ottavat sen hyökkäyksenä islamia vastaan, kun kirjoitetaan tai sanotaan jotain loukkaavaa tai piirretään pilapiirroksia. Yleisesti muslimit ovat hieman herkkätunteisia ja Muhammedin nauttiman kunnioituksen vuoksi tavalliset ihmiset eivät voi sietää tällaisia loukkauksia.”

Mielenosoittajat olivat erityisen loukkaantuneita Macronin osoittamasta tuesta pilapiirroksille.

”Jos joku tekee pilapiirroksen äidistäsi tai isästäsi, en usko, että pystyt hyväksymään sitä. Se ei ole kunnioittavaa”, mielenosoitukseen osallistunut yrittäjä Mubashir Hussain sanoi.

”[Macron] halveksui profeettaamme, emmekä me voi hyväksyä sitä. Olemme muslimeita ja se on osa uskontoamme, että kukaan ei voi pilkata profeettaamme”, hän sanoi.

Profeettaa pilkkaavat pilapiirrokset ovat ennenkin aiheuttaneet kitkaa länsimaiden ja muslimimaailman välillä, ja terroristit ovat käyttäneet niitä motiiveina esimerkiksi ranskalaislehti Charlie Hebdoa vastaan vuonna 2015 tehdyssä hyökkäyksessä, jossa kuoli 12 ihmistä.

Gulin mukaan muslimimaailmassa väkivaltaiset teot tuomitaan, vaikka länsimaissa ei välttämättä sitä aina nähtäisi.

”Varsinkin viime vuosina on tapahtunut suuri muutos. Terrorismi tuomitaan kautta laidan. Tietysti aina on pieni määrä ihmisiä [jotka kuitenkin hyväksyvät sen]”, hän sanoo.

Suurin osa mielenosoittajista Islamabadissa myös tuomitsi väkivallan käytön.

”Tuomitsen [opettajan tappamisen]. Se on myös islamia vastaan. Mutta Macronin sanomiset ovat myös rauhaa ja ihmisyyttä vastaan”, 22-vuotias oikeustieteen opiskelija Asadullah Moli sanoi.

”Macron on täysin muslimeita vastaan. Hän aiheuttaa islamofobiaa kommenteillaan ja teoillaan”, hän lisäsi.

”Minulla ei ole sympatiaa [tappajaa kohtaan], olemme tuominneet murhan”, sanoi puolestaan mielenosoitukseen osallistunut Umair Hassan.

”Jos ei ole lakia, niin ihmiset ottavat lain omiin käsiinsä. Jos kansainvälisellä tai Euroopan tasolla päätetään ottaa käyttöön laki, joka suojelee kaikkien uskontojen johtohahmoja pilkalta, niin sitten ei käy näin.”

Pakistanissa on voimassa kiistanalainen jumalanpilkkalaki, jonka rikkomisesta voidaan tuomita kuolemaan.

Lakia käytetään usein vähemmistöjä vastaan. Salman Taseer, silloinen Punjabin maakunnan kuvernööri, sai surmansa oman henkivartijansa toimesta vuonna 2011, sillä hän oli kritisoinut lakeja ja puolustanut jumalanpilkasta kuolemaan tuomittua kristittyä Asia Bibiä. Bibi vapautettiin vuonna 2018 todisteiden puutteessa ja elää nyt Kanadassa.

Pakistanilaisen kolumnistin ja poliittisen kommentaattorin Malik Muhammad Ashrafin mielestä muslimimaissa ei kuitenkaan ole vaadittu, että länsimaat ottaisivat käyttöön jumalanpilkkalait. ”[Macronin] halutaan pidättäytyvän sellaisten asioiden tukemisesta, mitkä nähdään jumalanpilkkana muslimien toimesta, ja ottavan huomioon muslimien herkkyydet.”

Macronin kommentit eivät kuitenkaan raivostuttaneet vain konservatiivisissa ja uskonnollisissa piireissä Pakistanissa. Islamabadin hienostoalueella, vain kivenheiton päässä mielenosoituksesta on paljon kosmetiikkakauppoja, joissa myydään ranskalaisia tuotteita.

Nyt monen ketjun omistajat ovat päättäneet lopettaa niiden myynnin, ja ne on ruksittu teipillä hyllyiltä ja niiden edessä on kyltit, joissa lukee ”boikotoi ranskalaisia tuotteita” tai ”ei myynnissä”.

Shaheen Chemists-kaupan kosmetiikkaosaston esimiehen Wahid Abbasin mukaan noin 70 prosenttia tuotteista tulee Ranskasta.­

Shaheen Chemists -kaupan kosmetiikkaosaston esimiehen Wahid Abbasin mukaan noin 70 prosenttia ketjun tuotteista on Ranskasta.

”Ihmiset eivät osta tuotteita. Monet ovat myös tulleet pyytämään meitä poistamaan tuotteita myynnistä. Minusta tässä on kyse hyvin arkaluontoisesta aiheesta ja haluamme, että meidät kuullaan.”

25-vuotias lääkäri Rushna Abbasi oli tullut ostoksille kauppaan.

”Mielestäni [boikotti] on hyvä askel”, hän sanoi. ”Kyse ei ole vain muslimeista, mielestäni mistään uskonnosta ei pitäisi tehdä pilkkaa. Boikotin pointti on se, että kaikki tietävät, ettemme peräänny ja kukaan ei tee tällaista enää. Kukaan ei hyväksy [tappamista], mikään uskonto ei tue väkivaltaa ja islam on niin rauhanomainen uskonto, että meidän profeettamme opetti aina rauhaa. Ainoa ratkaisu on boikotti.”

Toisenlaisiakin mielipiteitä on, varsinkin koulutetun eliitin joukossa.

27-vuotiaan psykologian opiskelijan Ayesha Khanin mielestä boikotissa ei ole järkeä.

Ayesha Khan pitää boikottia ja mielenosoituksia äärimmäisyyksiin menemisenä. ”Neutraalius on hyvin tärkeää”, hän sanoi.­

”Mielestäni ihmisten reaktiot ovat todella äärimmäisiä”, hän sanoi. ”Mielestäni muslimit yleensä – ja minä olen itse muslimi – ovat ekstremistejä suurimmassa osassa tapauksista. Neutraalius on hyvin tärkeää. Olen nähnyt pilakuvat ja ymmärrän [reaktiot]. Mielestäni meidän ei pitäisi mennä äärimmäisyyksiin, sillä profeetta ei itsekään tehnyt niin.”

Mielenosoitus Islamabadissa jatkui iltamyöhään perjantaina, kun muualla keskityttiin samalle päivälle osuneen profeetta Muhammedin syntymäpäivän juhlimiseen. Mielenosoittajat vannoivat jatkavansa niin kauan, kunnes Ranskan lähettiläs poistetaan maasta.