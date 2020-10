Julkaisu vastaa, että Greenwald itse on hylännyt journalistiset juurensa, ei The Intercept.

Tunnettu journalisti Glenn Greenwald on irtisanoutunut The Intercept -julkaisusta, joka hänen mukaansa halusi sensuroida Greenwaldin uusimmasta artikkelista kaikki presidenttiehdokas Joe Bidenia kritisoivat kohdat.

Greenwaldin tunteikkaan erokirjeen mukaan The Intercept on toiminut muissakin tapauksissa virheellisesti ja sen on vallannut tukahduttaminen, sensuuri ja ideologinen homogeenisyys.

Sama koskee hänen mukaansa ”käytännössä kaikkia valtavirran keskustavasemmistolaisia poliittisia organisaatiota, akateemisia instituutiota ja uutistoimituksia”.

Greenwald on julkaissut myös sähköpostinvaihdon The Interceptin johdon kanssa. Hän katsoo sen todistavan, että kyse ei ollut normaalista editoinnista, vaan sensuroinnista.

Sähköpostivaihdon mukaan The Interceptin johto arvioi artikkelissa olevan julkaisemisen arvoista mediakritiikkiä, mutta kehotti lyhentämään sen kahteentuhanteen sanaan ja poistamaan sellaista Joe Bideniin kohdistuvaa arvostelua, jota johdon mielestä ei materiaalin perusteella voitu todistaa.

Greenwald on nyt julkaissut Substack-alustalla artikkelin, jota The Intercept ei sellaisenaan halunnut julkaista.

Artikkeli käsittelee New York Postin julkaisemia sähköposteja ja dokumentteja, joiden Post kirjoitti olevan presidenttiehdokas Bidenin pojan Hunter Bidenin tietokoneelta.

Greenwald katsoo julkaistujen sähköpostien joidenkin lähettäjien vahvistaneen tarpeeksi joitakin osia materiaalista, jotta sitä voi käsitellä. The Interceptin johto muistutti, että kun koko kovalevyn materiaalia ei ole käytettävissä, materiaaliin tulee suhtautua varauksella.

Kyseinen artikkeli ei ole ansioituneen Greenwaldin parhaita, koska hänellä ei tällä kertaa ole kiinnostavia ensikäden lähteitä. Hän itsekin toteaa, että mikään materiaalissa ei todista Joe Bidenin korruptoituneisuudesta.

Sen sijaan hän katsoo materiaalissa olevan runsaasti yksityiskohtia, joista voisi ja pitäisi kysyä kriittisiä kysymyksiä. Se koskee esimerkiksi Joe Bidenin toimia Ukrainassa ja sitä, mitä hän tiesi tai ei tiennyt poikansa liiketoimintasuunnitelmista Kiinassa.

Bidenin kampanja ei vastannut Greenwaldin kysymyksiin.

Artikkeli on enemmän mediakriittinen kuin Biden-kriittinen. Greenwald ei pidä todellisena skandaalina Joe Bidenin käytöstä vaan sitä, että niin monet isot mediat eivät edes yritä kysyä presidenttiehdokkaalta kovia kysymyksiä materiaalin pohjalta. Erityisesti Greenwaldia ärsyttää materiaalin toistuva leimaaminen venäläiseksi disinformaatioyritykseksi, mistä ei hänen mukaansa ole todisteita.

Medioiden alkuperäisen epäluulon voinee ymmärtää. Presidentti Donald Trumpin juristi ja New Yorkin entinen pormestari Rudy Giuliani sanoi The New York Timesin mukaan, että materiaali annettiin New York Postille, koska ”joko kukaan muu ei huolinut sitä tai jos huoli, he käyttivät aivan liikaa aikaa yrittäessään kiistää sen ennen julkaisemista”.

New York Post ei ollut niin tarkka vaan toteutti Giulianin tahdon. Silti myös Postin toimituksessa osa kirjoittajista vaati nimensä poistamista tekijäkentästä, koska faktantarkistus ei heidän mielestään ollut julkaisuvaiheessa riittävää.

Se ei tarkoita, että osin nyt varmennetusta materiaalista ei voisi pari viikkoa myöhemmin tehdä uusia selvityksiä, kuten Greenwald vaatii. Esimerkiksi The New York Times on joiltakin osin näin tehnytkin, kuten Greenwald linkeissään osoittaa.

Todisteita Joe Bidenin mahdollisesta vallan väärinkäytöstä ei tässäkään yhteydessä tosin löytynyt.

Greenwald tuli tunnetuksi Edward Snowdenin luottotoimittajana. Snowden oli kansallisen turvallisuuspalvelun NSA:n alihankkijana toimineen yrityksen työntekijä, joka auttoi paljastamaan massiiviset valtiolliset joukkovalvontaohjelmat sekä Yhdysvalloissa että esimerkiksi Britanniassa.

Greenwald sai yksin tästä vyyhdistä kymmeniä uutisvoittoja Guardian-lehdelle kunnes päätti perustaa vuonna 2013 yhdessä toisen Snowdenin luottohenkilön eli dokumentaristi Laura Poitrasin sekä Jeffrey Scahillin kanssa The Intercept -julkaisun yhdysvaltalaisen First Look Median siipien suojassa. Päätoimittajan valtaa ja vastuuta Greenwald ei ottanut.

Snowden-vyyhtiä purkaessaan Greenwald alkoi tuntea ilmeisen syvää vastenmielisyyttä valvontakoneistoa kansalaisilta salassa kasvattaneen Barack Obaman ja silloisen varapresidentin Joe Bidenin hallintoa ja yleisemmin demokraattista puoluetta kohtaan.

Kun monet perinteiset lehdet The Washington Postista lähtien ovat usein keskittyneet presidentti Trumpin toistuvaan valehteluun ja republikaanisen hallinnon skandaaleihin, Greenwald on tarmokkaasti muistuttanut demokraattipuolueen synneistä sekä artikkeleissaan että perin eloisalla Twitter-tilillään.

Greenwald pohtii nyt uuden julkaisun perustamista. The Interecept-julkaisun johdon vimmainen kommentti arvioi, että koko erokirje on Greenwaldin mainostusta tuleville projekteilleen.

Kommentin mukaan Greenwaldin versio tapahtuneesta on ”täynnä epätarkkuuksia” ja Greenwald haluaa näyttää itsensä uhrina eikä aikuisena ihmisenä, joka ”sai kiukunpuuskan”.

The Interceptin johto jatkaa, että Greenwald pitää sensuroijina kaikkia, jotka yrittävät editoida hänen tekstejään ja korruptoituneita kaikkia, jotka ovat eri mieltä hänen kanssaan.

”Kunnioitamme suuresti sitä journalistia, joka Glenn Greenwald aikoinaan oli ja olemme yhä ylpeitä suuresta osasta työstä, jota teimme yhdessä kuuden vuoden ajan”, julkaisun johto kirjoittaa, mutta ei malta olla sivaltamatta entistä tähtijournalistiaan vielä kerran:

”Glenn on hylännyt journalistiset juurensa, ei The Intercept.”