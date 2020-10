Ihminen on luonnolle susi

Yhdysvallat poisti suden uhanalaisten lajien listalta. Onko se hyvä vai huono asia?

Joskus 15 000–40 000 vuotta sitten ihmisasumusten liepeillä alkoi norkoilla nelijalkainen karvaturri. Todennäköisesti eläin oli kiinnostunut homo sapiensin ruoantähteistä ja jätekasoista, joita se nuuhki ja tonki uteliaana.

Joku ihmisen esi-isistä pani merkille, että kutsumaton vieras on älykäs ja rohkea. Huomattiin, että sillä on ylivertaiset aistit ihmiseen verrattuna. Niinpä ihminen kesytti sen lemmikikseen ja apulaisekseen.

Tuota eläintä kutsutaan nykyään koiraksi. Biologisessa mielessä koira ei juuri eroa sudesta.

Sittemmin koirasta tullut ihmisille kuin perheenjäsen. Mutta koiran serkkupoikaa sutta ei ole perheyhteyteen päästetty.

Päinvastoin, sutta vainotaan ja pelätään lähes maailmanlaajuisesti. Monin paikoin susipopulaatiot on metsästetty, ansapyydetty tai myrkytetty sukupuuttoon tai sen partaalle.

Suomessakin käydään jatkuvaa kiistelyä siitä, mahtuuko 1 157 kilometriä pitkään maahamme noin kaksisataa villinä liikkuvaa koiraeläintä.

Viimeisin kansainvälinen susiuutinen tuli Yhdysvalloista, kun Donald Trumpin hallinto päätti torstaina poistaa suden eli harmaasuden uhanalaisten eläinlajien listalta. Päätös tarkoittaa sitä, että sutta voi jälleen metsästää ainakin Minnesotan, Michiganin ja Wisconsinin osavaltioissa.

Onko se hyvä vai huono uutinen?

Toisten mielestä se on hyvä uutinen. Tavallaan uutinen kertoo siitä, että susikanta on saatu tietyillä alueilla Yhdysvalloissa vakiinnutettua, eikä populaatioita uhkaa enää välitön sukupuutto.

Toisten mielestä se on huono uutinen. Vaikka kantaa on saatu suojelun avulla elvytettyä, susi on ehtinyt levittäytyä vasta murto-osalle alueesta, jossa sitä aiemmin tavattiin.

Yhdysvalloissa elää Kanadan rajan eteläpuolella runsaat 6 000 harmaasutta. Alaskan erämaissa susia löytyy vielä runsaat 11 000 yksilöä.

Onko se paljon vai vähän?

Tähänkään ei ole kiistatonta vastausta, mutta ehkä pieni vertailu auttaa hahmotusta.

Tilastosivusto Statistican mukaan Yhdysvalloissa on noin 90 miljoonaa lemmikkikoiraa. Jos susia on kaikki osavaltiot yhteen laskettuna noin 18 000, lemmikkikoirien populaatio on Yhdysvalloissa 5 000 kertaa suurempi kuin luonnonvaraisten susien.

Statistican mukaan maailmassa on noin 470 miljoonaa lemmikkikoiraa. Susia arvioidaan elävän planeetallamme noin 300 000, siis puolet Helsingin asukasluvusta.

Viime vuosina on puhuttu paljon koirarotujen ylijalostamisesta ja sen tuomista terveysongelmista. Tavallaan on käynyt niin, että ihminen on kesyttänyt suden ja jalostanut siitä mielihalujensa ohjaamana sairaalloisen olennon.

Eivät kaikki koirayksilöt tietenkään ole sairaita, eivät myöskään koirarodut. Mutta jos Suomessa on Tilastokeskuksen arvion mukaan noin 700 000 koiraa, voisi olettaa, että pelkästään Suomessa elää ihmisen sairaalloiseksi jalostamia koiria enemmän kuin Pohjois-Amerikan mantereella on luonnonvaraisia susia.

Susia vihataan ja tapetaan, koska ne käyvät karjan kimppuun, joskus koirienkin. Tämä on tietysti traagista, mutta monissa maissa petojen tekemistä tuhoista maksetaan korvauksia. Suomessa susi ei ole tappanut ihmistä sitten 1800-luvun.

Kuinka merkittävä uhka susi on karjaeläimille?

Katsotaanpa taas Statistican tilastoja.

Maailmassa on 678 miljoonaa sikaa. Lehmiä on 989 miljoonaa, lampaita miljardi ja siipikarjaa jopa 24 miljardia.

Tuskinpa sudet uhkaavat karjaeläinten olemassaoloa.

Tämä juuri on yksi aikamme paradokseista:

Elämme keskellä kuudetta sukupuuttoaaltoa, joka johtuu ihmisen toiminnasta ja luonnonvarojen ylikulutuksesta. Villieläinten populaatiot ovat uhattuina ja niiden elinympäristöt ovat tuhoutumassa. Luonnon monimuotoisuus hupenee uhkaavaa vauhtia. Samaan aikaan ihmisten hyödyntämien – tai törkeästi hyväksikäyttämien – eläinlajien populaatiot ovat kasvaneet tolkuttomiin mittoihin.

Ehkä meidän ei kannattaisi olla niin huolissamme susista ja muista petoeläimistä. Ehkä meidän pitäisi olla enemmän huolissamme siitä, mitä ihminen tekee susille, koirille ja lukemattomille muille eläinlajeille.