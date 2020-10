Suomeen palatessa kuitenkin vaaditaan omaehtoinen 10 vuorokauden karanteeni.

Suomalaiset voivat matkustaa ensi maanantaista 2. marraskuuta lähtien Viroon ilman 10 vuorokauden karanteenia. Asiasta kerrotaan visitestonia.com-sivustolla.

Ilman karanteenivelvoitetta voivat Viroon saapua matkailijat sellaisista maista, joissa koronavirusepidemian ilmaantuvuus kahden viimeksi kuluneen viikon aikana ei ylitä Viron omaa ilmaantuvuuslukua kymmenellä prosentilla. Lisäksi lähtömaassa on kaikissa oloissa oltava alle 50 tapausta 100 000:ta asukasta kohden.

Suomessa koronailmaantuvuusluku oli perjantaina 48,5.

Vapaa-ajan matkalle Viroon menijän on kuitenkin huomioitava, että Suomeen palatessaan hänen on pidettävä kymmenen päivän omaehtoinen karanteeni. Tämä ohjeistus ei koske laivayhtiöiltä saatujen tietojen mukaan niin sanottuja ostosristeilijöitä, jotka eivät poistu laivasta Tallinnan satamassa, visitestonia.com kertoo.

Matkustajat, jotka saapuvat Viroon maista, joissa ilmaantuvuusluku ylittää 50, voivat lyhentää Virossa vietettävää karanteeniaikaa tekemällä heti saapumisen yhteydessä Tallinnan satamassa tai lentoasemalla covid-19-testin. Testi maksaa ulkomaalaisille 67 euroa.

Jos testitulos on negatiivinen, toinen testi on tehtävä seitsemän päivän kuluttua. Jos senkin tulos on negatiivinen, omaehtoisen karanteenin voi lopettaa.

Rajavartijoilla on oikeus estää hengitystieoireellisen tai kuumeilevan henkilön saapuminen maahan eli käännyttää hänet rajalta takaisin Suomeen.

Hengityssuojaimen tai maskin käyttö ei ole pakollisia Virossa, mutta kaikkia suositellaan liikkumaan julkisilla paikoilla ja yleisissä tiloissa turvaetäisyyttä muihin säilyttäen.

Valtaosa Viron ruokaravintoloista saa pitää ovensa auki. Alkoholia kuitenkaan ei saa myydä kello 00–10. Määräys on voimassa 26. marraskuuta asti.