Kyseessä oli tähän mennessä suurin valtaa pitävää Laki ja oikeus -puoluetta vastustava mielenosoitus.

Jopa satatuhatta ihmistä kokoontui perjantai-iltana vastustamaan Puolaa johtavaa oikeistopopulistista Laki ja oikeus -puoluetta maan pääkaupunkiin Varsovaan.

Kyseessä oli laajin mielenosoitusta johtavaa puoluetta kohtaan sen jälkeen kun puolue nousi valtaan 2015, kertoo brittilehti The Guardian.

Sanomalehti The New York Timesin mukaan viime päivinä nähdyt, aborttioikeuden rajoittamista vastustavat mielenosoitukset ovat suurimpia, mitä maassa on nähty sitten kommunismin kaatumisen vuonna 1989.

Puolassa on järjestetty mielenosoituksia eri puolilla maata sen jälkeen kun perustuslakituomioistuin tiukensi huomattavasti kantaa naisten aborttioikeuteen aiemmin lokakuussa. Kun tuomioistuimen päätös tulee lainvoimaiseksi, luvan aborttiin voi saada enää raiskauksen, insestin tai raskauden aiheuttaman vakavan terveysuhan perusteella.

Keskiviikkona laajempia aborttioikeuksia kannattavat mielenosoittajat kokosivat poliisin mukaan yli 400 000 ihmistä mielenosoituksiin eri puolilla maata.

Ennen perjantain mielenosoituksia Puolan oikeistopopulistinen presidentti Andrzej Duda esitti kompromissiratkaisua, jonka mukaan parantumattomasti sairaiden sikiöiden raskaudet voitaisiin keskeyttää.

Tämä ei kuitenkaan hidastanut mielenosoittajia, jotka kerääntyivät eri puolille Varsovaa huutamaan iskulauseita kuten ”Ajattelen, tunnen, päätän!” Mielenosoittajat huusivat myös valtapuolueen vastaisia iskulauseita.

Mielenosoittajia ei pysäyttänyt edes pahentunut koronatartuntatilanne, jonka vuoksi hallitus on tiukentanut rajoituksia.

Vaikka Puolan mielenosoitukset ovat olleet pääosin rauhallisia, perjantaina Varsovan kaduilla oli runsaasti poliiseja. Poliisi varmisti, ettei mielenosoittajien ja äärioikeistolaisten aktivistien välille puhkea väkivaltaisuuksia.

Monet mielenosoituksiin osallistuneet kokivat aborttioikeuden tiukan rajoittamisen kytkeytyvän hallituksen politiikkaan, jota on pidetty kansalaisoikeuksia ja ihmisoikeuksia rajoittavana.

”Olen täällä, koska avuttomuuden tunne on saavuttanut lakipisteensä”, Varsovassa mielenosoituksiin saapunut Anna Rabczuk sanoi The New York Times -lehdelle. ”Tunnen itseni merkityksettömäksi. Tunnen itseni vähemmän ja vähemmän puolalaiseksi, ja se surettaa minua.”

Puola on uskonnollisesti konservatiivinen maa, jonka 38 miljoonasta asukkaasta 33 miljoonaa kuuluu katoliseen kirkkoon. Mielenosoituksissa on nähty myös harvinaista kirkkovastaisuutta.

”Tunnen paljon vihaa kirkkoa kohtaan”, sanoi mielenosoituksiin osallistunut Zuza Rawa The New York Timesille. Hän jatkoi, ettei enää tunne itseään osaksi kirkkoa, jonka pitäisi uudistua.