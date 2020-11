Republikaanit ovat vastustaneet pandemian vuoksi Houstonissa järjestettyä autosta tehtävää ennakkoäänestämistä.

Yhdysvalloissa Texasin osavaltion republikaanit vaativat, että yli 100 000 ennakkoon annettua ääntä hylätään osavaltion suurimmassa kaupungissa Houstonissa. Liittovaltion tuomari ottaa jutun kuultavakseen maanantaina, kertoo muun muassa sanomalehti The Guardian uutistoimisto Reutersin tietoihin viitaten.

Oikeusjutun nostaneiden republikaanien mukaan Houstonin demokraattivirkailija toimi laittomasti salliessaan autokaistalta tehtävän äänestyksen piirikunnassa pandemian vuoksi. Autokaistalta on voinut äänestää ennakkoon kymmenessä eri paikassa.

Suurin osa Houstonista sijaitsee demokraattien puolelle kallistuvassa Harrisin piirikunnassa, joka 4,7 miljoonan asukkaallaan on Yhdysvaltain väkirikkaimpia.

Maan konservatiivisimpiin kuuluva Texasin korkein oikeus oli jo aiemmin torjunut vastaavat yritykset estää autokaistaäänestys Harrisin piirikunnassa.

Demokraattiryhmien mukaan republikaanien vaatimus on ”täysin kohtuuton” yritys syöstä Texasin vaalit kaaokseen.

Ennakkoon äänestäminen on ollut Texasissa historiallisen innokasta, sillä osavaltiossa ääniä on annettu jo yli 9,6 miljoonaa, eli enemmän kuin viime vaaleissa äänestettiin kaiken kaikkiaan.

Poliittisen datayritys TargetSmartin toimitusjohtaja Tom Bonier arvioi The Guardianille, että lähes kolmannes annetuista äänistä on ihmisiltä, jotka eivät osallistuneet vuoden 2016 vaaleihin. Äänestysinto on kasvanut erityisesti nuorten parissa.

”Voimme varmuudella sanoa, että tähän mennessä useampi alle 30-vuotias on jo äänestänyt Texasissa kuin missään aikaisemmassa vaalissa”, Bonier kertoo.

Toistaiseksi ei ole varmuutta siitä, koituuko äänestysaktiivisuuden kasvu selkeästi tietyn puolueen eduksi. Texas tunnetaan vankasti republikaanien hallitsemana osavaltiona, jossa äänestysinto on yleensä matalaa. Suuri osa äänestäneistä on ihmisiä, jotka eivät ole äänestäneet kummankaan puolueen esivaaleissa.

Texas on yksi Yhdysvaltain vaikutusvaltaisimmista osavaltioista presidentinvaaleissa. Sen 38 valitsijamiehen edellä on vain demokraattivoittoinen Kalifornia 55 valitsijamiehellä.

Koko maassa presidentinvaaleissa on äänensä antanut jo yli 91 miljoonaa ihmistä, kertoo uutiskanava CNN. Äänestysvilkkauden ennakoidaan nousevan näissä vaaleissa poikkeuksellisen korkealle, vaikka koronaviruspandemiasta johtuvat rajoitukset ovat vaikeuttaneet äänestämistä monin paikoin.

Yhteensä tähän mennessä on äänestänyt 43 prosenttia rekisteröityneistä äänestäjistä, CNN kertoo. Vaalipäivä on tiistai 3. marraskuuta.

Oikaisu kello 8.23: Artikkelissa kirjoitettiin aiemmin virheellisesti, että Houston olisi Texasin osavaltion pääkaupunki. Pääkaupunki on Austin.