Maanjäristykset

Raunioista etsittiin sunnuntaina yhä eloonjääneitä.

Egeanmeren ympäristöä Turkissa ja Kreikassa perjantaina ravistelleen maanjäristyksen tiedossa olevien kuolonuhrien määrä on noussut yli 50:n, kun raivaustyöt ovat edenneet.

Turkissa on sikäläisten viranomaisten mukaan kuollut 51 ihmistä, kertovat turkkilaiset sanomalehdet Hürriyet ja Daily Sabah. Lisäksi lähes 900 ihmistä on loukkaantunut. Lehden mukaan loukkaantuneista runsaat 200 on yhä sairaalassa.

Maanjäristys aiheutti suurta tuhoa, vaurioittaen muun muassa rakennuksia. Izmirin maakunnassa 17 rakennusta romahti, kertoi Turkin urbanisaatio- ja ympäristöministeri Murat Kurum lauantaina Daily Sabahin mukaan. Raunioista on pelastettu ainakin 103 ihmistä, kertoo Hürriyet.

Sunnuntaina etsittiin eloonjääneitä Izmirissä vielä kahdeksasta rakennuksesta, kertoi uutistoimisto AFP. Maanjäristysalueelle on pystytetty tuhansia telttoja, koska ihmisten ei haluta palaavan mahdollisesti romahdusvaarassa oleviin rakennuksiin, kertoo AFP.

Turkissa tulleiden kuolonuhrien lisäksi maanjäristys vaati kaksi ihmishenkeä Kreikassa Samoksen saarella.