Yhdysvaltain presidentinvaalit

Washington

Jos kyselyihin on uskomista, Yhdysvaltain republikaanipresidentti Donald Trump voi olla matkalla murskaavaan tappioon tiistaina huipentuvissa vaaleissa. Demokraattien ehdokas Joe Biden on säilyttänyt roiman etumatkan kyselyissä kautta maan, mutta vain harva uskaltaa pitää Bidenin voittoa varmana.

Kyselyt ennakoivat myös sitä, että demokraattipuolue saattaa saada enemmistön kongressin edustajainhuoneen lisäksi senaatissa. Monet republikaanisenaattorit ovat ahtaalla kotiosavaltioidensa kyselyissä. Kongressivaalien kaksoisvoitto demokraateille tekisi hallitsemisesta helpompaa Bidenille, mikäli hänestä tulisi presidentti.

Kyselyjä analysoivan Fivethirtyeight.com-sivuston mukaan Trumpilla on vaalien alla kymmenen prosentin mahdollisuus voittaa vaalit. Syyskuun puolivälissä sama sivusto laski Trumpin voiton todennäköisyyden vielä 25 prosentin suuruiseksi.

CNN-kanavan kyselyjen keskiarvossa Biden johtaa Trumpia prosentein 52–42 valtakunnallisissa kyselyissä. RealClearPolitics-sivuston vastaava lukema näyttää Bidenille 7,8 prosenttiyksikön johtoasemaa.

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden kampanjoi perjantaina kotiosavaltiossaan Delawaressa ja Iowassa.­

Vuoden 2016 vaaleissa Fivethirtyeight arvioi vaalipäivänä, että Trumpilla olisi 29 prosentin mahdollisuus voittaa vaalit. Hän sai valtakunnallisesti noin 2,9 miljoonaa ääntä vähemmän kuin demokraattien Hillary Clinton, mutta Trump onnistui napsimaan täpärät voitot ratkaisevissa vaa’ankieliosavaltioissa.

Clinton johti vaalien alla tehdyissä valtakunnallisissa kyselyissä Trumpia 3,2 prosenttiyksiköllä. Itse vaalissa hän päihitti Trumpin 2,1 prosenttiyksiköllä valtakunnallisissa äänissä.

Presidentinvaaleissa on jaossa yhteensä 538 valitsijamiestä, joten voittoon tarvitaan ainakin 270. Sunnuntaina kyselyt näyttivät, että Bidenilla on suurella varmuudella plakkarissaan 258 valitsijamiestä, kun Trumpilla varmaksi katsottavia valitsijamiehiä on koossa 121.

Jännitettävää riittää, sillä vielä lauantai-iltana Bidenilla näytti olevan suurella varmuudella jo 279 valitsijamiestä koossa. Joka tapauksessa Trumpilla on näissä vaaleissa korkeampi mäki kiivettävänään.

Presidentti Donald Trumpin kannattajia Iowan osavaltion Lutherissa lauantaina.­

Joidenkin tutkijoiden mukaan kyselyissä saattaa olla vinouma, joka selittyisi Trumpin ”ujoilla” kannattajilla. He suhtautuvat epäluuloisesti kyselyihin eivätkä välttämättä halua kertoa, ketä he äänestävät. Yhden arvion mukaan Bidenin valtakunnallinen 10 prosenttiyksikön johtoasema saattaa todellisuudessa olla 5–6 prosenttiyksikön luokkaa, Politico-lehti kertoo viitaten asiaa kartoittaneisiin kyselyihin.

Demokraattien suurvoittoa odottavat saivat kokea sydämentykytyksiä lauantai-iltana, kun Iowassa tehty Des Moines Register -lehden kysely näytti Trumpin johtavan Bidenia osavaltiossa seitsemällä prosenttiyksiköllä. Vain hieman aiemmin tehdyt pari kyselyä näyttivät Bidenille 3–4 prosenttiyksikön johtoa.

The Wall Street Journal -lehti puolestaan julkaisi sunnuntaina kyselyn, joka näytti, että Bidenin johtoasema kahdessatoista vaa’ankieliosavaltiossa on kutistunut viime kuukauden 10 prosenttiyksiköstä kuuteen prosenttiyksikköön.

Presidentti Trump itse kutsuu kyselyjä sepitteiksi ja hän on toistellut kampanjansa mittaan, että hän voi hävitä vain, jos demokraatit ryöväävät vaalit. Yhdysvalloissa vaalivilppi on kuitenkin hyvin harvinaista, eikä Trump ole esittänyt todisteita väitteidensä tueksi.

Osavaltiokohtaiset kyselyt näyttävät, että Bidenilla on mahdollisuudet murskavoittoon ilman minkäänlaisia vippaskonsteja. Hän johtaa esimerkiksi Floridassa 1,7 prosenttiyksiköllä kyselyiden keskiarvoissa. Bidenin voitto Floridassa kaventaisi Trumpin mahdollisuudet voittoon minimaalisiksi.

Sunnuntaiaamuna hämminkiä aiheutti kuitenkin Floridasta kantautuneet tuoreimmat kyselytiedot. The New York Times -lehden kyselyssä Biden johti Floridassa prosentein 47–44, mutta The Washington Postin kyselyssä Trump oli johdossa prosentein 50–48.

Joe Bidenin kannattaja Detroitissa Michiganissa.­

Perinteisesti republikaaneille menevässä Texasissa Trump johtaa Bidenia vain runsaalla kahdella prosenttiyksiköllä, joten demokraatit haaveilevat Bidenin voitosta sielläkin. Vuoden 2016 vaaleissa Trump löi Clintonin Texasissa yhdeksän prosenttiyksikön erolla.

Perjantaina nähtiin, että tunteet käyvät Texasissa kuumina. Bidenin vaalikampanjatilaisuus peruttiin sen jälkeen, kun Bidenin kampanjabussi joutui Trumpin kannattajien häiritsemäksi moottoritiellä.

Trump vaikutti lauantai-iltana antavan tukensa bussin piirittäjille. Hän julkaisi Twitterissä videon, jossa hänen kannattajiensa autot piirittävät Bidenin kampanjabussia. Videon yhteyteen Trump kirjoitti, että ”rakastan Texasia”.

Kampanjoinnin puolella Trump on itse pannut valtavasti paukkuja Pennsylvanian osavaltioon, jossa on jaossa 20 valitsijamiestä. Hän piti Pennsylvaniassa neljä tilaisuutta ainoastaan lauantaina. Tämä on saanut Bidenin kampanjan hermostumaan ja Biden aikookin kiertää osavaltiota ahkerasti ennen tiistaita.

Biden kampanjoi lauantaina Michiganissa entisen presidentin Barack Obaman kanssa. Pennsylvanian, Michiganin ja Wisconsinin voitot yhteensä alle 80 000 äänen erolla antoivat presidenttiyden Trumpille viime vaaleissa.

Entinen demokraattipresidentti Barack Obama kampanjoi Joe Bidenin kanssa Detroitin kaupungissa Michiganissa lauantaina.­

Tämän vaalin huikea ilmiö on ollut ennätysmäinen ennakkoäänestäminen joko postitse tai äänestyspaikoilla. Jo yli 90 miljoonaa amerikkalaista on antanut äänensä, heistä 33 miljoonaa äänestyspaikoilla ja loput postitse.

Ennakkoon äänestäneistä 46 prosenttia on ollut demokraatteja ja 30 prosenttia republikaaneja. Puoluekannat ovat tiedossa noin 45 miljoonan äänestäjän osalta.

Trumpin mielestä vaalin tuloksen pitäisi ratketa jo tiistaina, vaikka postiäänten laskeminen voi aiheuttaa päivienkin viiveitä etenkin täpärissä osavaltioissa. Niitä on siis annettu jo noin 60 miljoonaa, mikä on tuplasti enemmän kuin edellisvaaleissa.

Presidentinvaalin lisäksi kaikista kongressin edustajainhuoneen 435 paikasta käydään taistelua. Satahenkisen senaatin paikoista 35 on mukana vaaleissa.

Fivethirtyeight-sivuston mukaan demokraateilla on mahdollisuus jopa kasvattaa nykyistä 233 jäsenen enemmistöään edustajainhuoneessa. Senaatissa republikaaneilla on nykyään 53–47-enemmistö. Tämäkin voi muuttua, jos demokraattien haaveilema ”sininen tsunami” toteutuu.

Kyselyistä käy ilmi, että demokraateilla on hyvät mahdollisuudet lisätä senaatin paikkojaan 2–6:lla. Enemmistöön päästessään puolue olisi samassa asemassa kuin republikaanit vuonna 2016, kun puolue voitti presidentinvaalit ja kongressin molemmat kamarit.

Senaatilla on keskeinen rooli esimerkiksi presidentin nimittämien tuomareiden hyväksynnässä. Trump on republikaanisenaatin enemmistön turvin saanut nimitettyä kolme uutta korkeimman oikeuden tuomaria, mikä on muuttanut oikeuden tasapainon: tuomareista kuusi on konservatiivisia ja kolme liberaaleja.

Edustajainhuoneella puolestaan on tärkeä rooli esimerkiksi budjettiasioissa, mutta ilman senaatin tukea budjettilakeja ei voi edistää. Niinpä esimerkiksi nyt kahtiajakautunut kongressi on ollut kyvytön hyväksymään uutta tukipakettia koronaepidemian kurittamille kansalaisille ja yrityksille.

Etelä-Carolinan pitkäaikainen republikaanisenaattori Lindsey Graham pelkää tappiota tiistain vaaleissa.­

Trumpin tärkeä tukija, Etelä-Carolinan senaattori Lindsey Graham on yksi republikaaneista, jotka pelkäävät tappiota tiistaina. Republikaanisenaattoreilla on edessään tukala vaali useassa osavaltiossa Montanasta Maineen ja Arizonasta Pohjois-Carolinan kautta Georgiaan ja Michiganiin.

Grahamin mustaihoiselle demokraattivastustajalle Jaime Harrisonille on lahjoitettu 57 miljoonaa dollaria pelkästään viimeisen kolmen kuukauden aikana.

Vuodesta 2003 alkaen senaatissa istunut Graham on suorastaan rukoillut lahjoituksia itselleen lukuisissa konservatiivisen Fox-kanavan haastatteluissa. Niissä hän muistaa joka kerta sanoa kampanjansa verkkosivun sekä sen, kuinka viiden tai kymmenenkin dollarin lahjoitus auttaisi häntä pysymään senaatissa.

Kyseisen senaatin taiston arvioidaan maksavan 220 miljoonaa dollaria. Koko vaalisirkukseen palaa tänä vuonna lähes 14 miljardia dollaria eli noin 12 miljardia euroa, mikä on yli kaksinkertainen määrä vuoden 2016 lukuihin verrattuna. CNBC-kanavan mukaan presidentinvaaliin käytetään 6,6 milljardia dollaria.

Bidenillekin on satanut valtavasti lahjoituksia, ja hänellä on taistelun loppusuoralla selvästi Trumpia enemmän rahaa käytössään esimerkiksi tv-mainosten ostamiseen. Runsas viikko sitten laskettiin, että Bidenilla oli ainakin sata miljoonaa dollaria enemmän äänestäjien käännyttämiseen.

Yhdysvalloissa kaikki on suurta myös muilla rintamilla. Lauantaina uutistoimisto Reuters kertoi, että maassa oli kirjattu 24 edellistunnin aikana 100 233 uutta koronatartuntaa. Se rikkoi aiemman Intiassa kirjatun maailmanennätyksen päivittäisissä tartunnoissa.

Kampanjan viimeisinä päivinä Biden on jatkanut Trumpin koronatoimien parjaamista, kun taas Trump on järjestänyt kampanjatilaisuuksia, joissa maskeja ei vaadita enää edes hänen takanaan tv-kuvissa näkyviltä kannattajilta.

Yhdessä tilaisuudessaan Trump irvaili Fox-kanavan juontajalle Laura Ingrahamille, koska nainen piti maskia Trumpin kampanjatilaisuudessa. ”En ole ikinä nähnyt hänellä maskia. Katsopas itseäsi Laura. Hän on hyvin poliittisesti korrekti.”

Bidenin viesti on ollut päinvastainen.

”Ei maskin pitäminen ole poliittinen kannanotto. Voi hyvä luoja, se on isänmaallinen velvollisuus. Minun aikeeni ei ole sulkea taloutta, vaan aion sulkea tämän viruksen”, hän totesi Wisconsinissa pitämässään tilaisuudessa.

Yli 230 000 amerikkalaista on kuollut covid-19-tautiin. Sekin on maailmanennätys.