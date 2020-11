Yhdysvaltain presidentinvaalit

Donald Trumpin ja Joe Bidenin raittuitta selittävät kunnianhimo ja suvun alkoholistit.

Yhdysvallat saa raittiin presidentin, sillä kumpikaan ehdokkaista ei omien sanojensa mukaan käytä alkoholia. Asiaan ovat kiinnittäneet huomiota muun muassa yhdysvaltalaislehdet The New York Times viikonloppuna ja Washington Examiner jo viime keväänä.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kummankin pääpuolueen ehdokas on absolutisti. Sekä republikaanien Donald Trump että demokraattien Joe Biden ovat kertoneet, että he eivät ole juoneet alkoholia koko elämänsä aikana.

Presidenttiehdokkaiden juomattomuuteen on kiinnitetty vaalikampanjan aikana vain vähän huomiota. The New York Timesin mukaan se on jälleen yksi osoitus juomakulttuurin muuttumisesta politiikassa.

Ehdokkaat, kampanja-avustajat ja toimittajat juovat vähemmän, kun sosiaalinen media syynää jokaista liikettä ja kampanjointi vaatii reagointia ympäri vuorokauden.

Raittius on yksi ehdokkaiden harvoista yhteisistä ominaisuuksista, mutta sen taustalta löytyy yhtäläisyyksiä perhetaustassa ja luonteessa.

Kummankin perheessä oli alkoholisteja. Trumpin veli kuoli alkoholismiin 1980-luvulla. Bidenin setä, joka asui Bidenin lapsuudenperheessä, joi paljon.

”Perheessäni on tarpeeksi alkoholisteja”, Biden on perustellut juomattomuuttaan.

Presidentti Trump on kertonut, että pääsyy hänen raittiuteensa on menehtynyt alkoholistiveli Fred Trump.

”Mahtava tyyppi, kaikista tyylikkäin, paras persoonallisuus – paljon parempi kuin minulla. Mutta hänellä oli ongelmia alkoholin kanssa. Hän kehotti minua olemaan juomatta. Hän oli huomattavasti vanhempi, joten kuuntelin ja kunnioitin häntä”, Trump sanoi vuonna 2017.

Absolutismissa on ennen kaikkea kyse presidenttiehdokkaiden kiihkeän kunnianhimoisesta luonteesta, The New York Times kirjoittaa. Kumpikin on laskelmoinut alkoholinkäytön haittaavan etenemistä uralla.

Trumpin kerrotaan tajunneen uransa varhaisessa vaiheessa, että juomattomuus toisi hänelle etumatkaa New Yorkin kilpailluilla kiinteistökehitysmarkkinoilla. Biden haaveili presidenttiydestä jo lapsena ja tavoittelee virkaa nyt kolmatta kertaa.

The New York Timesin mukaan molemmat ovat pitäneet etäisyyttä Washingtonin ja New Yorkin alkoholinhuuruisiin seurapiireihin. Biden on kiirehtinyt iltaisin kotiinsa Delawareen, kun taas Trump viihtyy kotona television ääressä.

Biden ja Trump puhuvat harvoin juomattomuudestaan. He eivät myöskään tuo sitä esiin erityisenä hyveenä. Molemmat ovat vitsailleet raittiudellaan.

”En ole juomari. Voin rehellisesti sanoa, että en ole elämässäni ottanut olutta. Se on yksi ainoista hyvistä puolistani”, Trump on heittänyt.

”En ole koskaan juonut lasillistakaan. Voitko kuvitella jos olisin? Mitkä sotku siitä tulisikaan.”

Edellisistä Yhdysvaltain presidenteistä raittiita ovat olleet muun muassa George W. Bush, William H. Harrison ja Rutherford B. Hayes. Bush lopetti alkoholinkäytön täytettyään 40 vuotta.