Yhdysvaltalainen Edward Snowden tavoittelee kaksoiskansalaisuutta, koska ei halua joutua koronaviruspandemian aikana eroon pian syntyvästä lapsestaan.

Yhdysvaltalainen tietovuotaja Edward Snowden hakee vaimonsa kanssa Venäjän kansalaisuutta, kertovat uutistoimistot.

Snowden sanoi haluavansa näin varmistaa, että koronaviruspandemia suljettuine rajoineen ja matkustusrajoituksineen ei erota häntä pian syntyvästä pojastaan. Snowdenin vaimo Lindsay odottaa lasta, jonka laskettu aika on joulukuussa.

Snowden, 37, pakeni Yhdysvalloista Venäjälle ja sai sieltä turvapaikan vuonna 2013 vuodettuaan Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden viraston NSA:n tiedustelutietoja edellisenä vuonna.

Yhdysvaltain viranomaiset ovat halunneet jo vuosien ajan Snowdenin palaavan entiseen kotimaahansa vastaamaan rikossyytteisiin, joita on nostettu häntä vastaan tietovuodosta. Niistä voisi seurata jopa vuosikymmenien tuomio.

Snowden kertoi kansalaisuuden hakemisesta Twitterissä. Hän aikoo säilyttää Yhdysvaltain kansalaisuuden.

”Lindsay ja minä pysymme amerikkalaisina. Kasvatamme poikamme vaalien kaikkia rakastamiamme amerikkalaisia arvoja, kuten sananvapautta. Odotan päivää, jolloin voin palata Yhdysvaltoihin, jotta koko perhe voisi olla jälleen yhdessä”, Snowden kirjoitti.

Snowdenin ja hänen vaimonsa vanhemmat elävät Yhdysvalloissa.

Venäjä on jo myöntänyt Snowdenille pysyvän oleskeluluvan, tiedotti hänen asianajajansa viime kuussa. Snowden on pitänyt Venäjällä matalaa profiilia. Hän on kehunut maan luontoa ja ihmisten hyväsydämisyyttä, mutta kritisoinut aika ajoin Venäjän hallintoa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi elokuussa harkitsevansa Snowdenin armahtamista, mutta ei ole kommentoinut asiaa sen jälkeen.