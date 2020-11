Ruotsissa ei kuitenkaan ole koskaan ollut naispääministeriä.

Ruotsin politiikassa tapahtui viikonloppuna historiallinen keikahdus. Maan valtiopäiväpuolueiden johdossa on nyt ensimmäistä kertaa naisten enemmistö, kun vasemmistopuolueen johtoon nousi Nooshi Dadgostar, 35.

Nooshi Dadgostar valittiin lauantaina Ruotsin vasemmistopuolueen puheenjohtajaksi.­

Hän seuraa tehtävässä Jonas Sjöstedtiä.

Ruotsi liikkuu siis nyt tilanteeseen, jossa esimerkiksi Suomi on ollut jo jonkin aikaa.

Suomessa historiallinen käänne tapahtui vuosi sitten syyskuussa, kun Katri Kulmuni valittiin keskustan puheenjohtajaksi. Silloin Suomen eduskunnassa puolueiden puheenjohtajista yli puolet oli naisia. Myöhemmin naisenemmistö vahvistui, kun Sanna Marin valittiin Sdp:n johtoon Antti Rinteen tilalle.

Suomessa on yhdeksän eduskuntapuoluetta, joista kuutta johtaa nainen. Ruotsissa valtiopäiväpuolueita on kahdeksan, joista nyt viittä johtaa nainen. Ympäristöpuolueella tosin on kaksi puheenjohtajaa – tai ruotsalaisittain äänitorvea. Heistä toinen on aina mies ja toinen nainen, mikä tasoittaa puoluejohtajien sukupuolijakaumaa.

Ministereinä naisia (12) on Ruotsissa enemmän kuin miehiä (11). Valtiopäiville vuoden 2018 vaaleissa valituista 46,1 prosenttia oli naisia.

Suomen eduskunnassa lukema on samaa luokkaa, mutta ministereinä naisia on Suomessa enemmän, 11 naista ja 8 miestä.

Suomen naisvoittoinen hallitus on saanut Ruotsissa paljon huomiota, ja etenkin pääministeri Marinista ja hänen tavastaan johtaa Suomea koronaviruskriisin aikana on kirjoitettu paljon ja ihaillen.

Iltapäivälehti Aftonbladet pani merkille myös presidentti Tarja Halosen elokuisen kommentin, jonka mukaan Ruotsin huono koronatilanne johtuu siitä, että maan johdossa ovat miehet. Lehti kutsui sitä ”iskuksi Ruotsia vastaan”.

Ruotsissa pääministeri Stefan Löfvenin hallitus julistautui vuonna 2014 maailman ensimmäiseksi ”feministiseksi hallitukseksi”, mutta naispääministerien kannalta maa on yhä Euroopan eräänlainen kummajainen.

Ruotsia pidetään ja Ruotsi pitää itseään tasa-arvon edelläkävijänä, ”maailman tasa-arvoisimpana maana”, mitä monet tutkimuksetkin ovat puoltaneet, mutta maassa ei ole vielä koskaan ollut naispuolista pääministeriä.

Asia nousee säännöllisesti esiin Ruotsin mediassa – myös nyt, kun puoluejohtajiin tuli naisenemmistö.

Sanomalehti Svenska Dagbladet kirjoittaa, että vielä vuonna 2014 Ruotsin oli helpompi ylläpitää tasa-arvoisuuden mielikuvaa. Kun Löfvenin ensimmäinen hallitus astui valtaan vuonna 2014, Suomessa ja Islannissa oli vielä vallassa miespääministeri. Tanskassa ja Norjassa pääministerinä oli nainen.

Myöhemmin nainen nousi pääministereiksi myös Suomessa ja Islannissa.

”Stefan Löfven ei voi enää nykyään lainata keneltäkään pohjoismaiselta pääministeriltä kravattia”, todettiin lehden julkaisemassa analyysissa.

Ruotsi onkin Pohjoismaista ainoa, jossa on tällä haavaa miespääministeri. EU-maiden joukossa on Ruotsin lisäksi kuusi maata, joissa ei ole koskaan ollut naispääministeriä, laski sanomalehti Dagens Nyheter. Ruotsin lisäksi tähän joukkoon kuuluvat Hollanti, Luxemburg, Tšekki, Italia ja Espanja.

Naispääministeri ei näytä olevan Ruotsissa myöskään lähitulevaisuutta, sillä kaikkia suuria puolueita johtavat miehet.

Vasemmistopuolueen tuore puheenjohtaja Nooshi Dadgostar on tosin sanonut tavoitteekseen Ruotsin pääministeriyden, mutta puolueen nykyisillä kannatusluvuilla siihen on vielä matkaa.

Dadgostar aikoo kasvattaa puoluettaan hakemalla kannatusta erityisesti suurkaupunkien ulkopuolella asuvien työläisten keskuudesta. Vasemmistopuolueen sunnuntaina esitetyn strategian mukaan puolue on menettänyt äänestäjiä etenkin ruotsidemokraateille.

”Työväenliikkeen on otettava takaisin historiallisesti punaiset tehdasalueet, joilla ruotsidemokraatit nykyään yrittävät saada tukea oikeistopolitiikalle”, strategiassa todetaan.

Tuoreimpien mittausten mukaan vasemmistopuolueen kannatus on 11 prosentissa.