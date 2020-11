Maanjäristykset

Tyttö ehti olla romahtaneen rakennuksen vankina lähes kolme vuorokautta.

Kolmevuotias tyttö pelastettiin maanantaina romahtaneen rakennuksen raunioista Turkin Izmirissä. Tyttö oli virunut raunioissa 65 tuntia eli lähes kolme vuorokautta. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters ja brittilehti The Guardian.

Guardianin mukaan tyttö vietiin pelastamisen jälkeen ambulanssiin, ja pelastajat jatkoivat maanjäristyksestä selvinneiden etsimistä kahdekasta rakennuksesta.

Pelastajat kantoivat maanantaina kolmevuotiasta Elif Perincekiä turvaan romahtaneesta rakennuksesta. Perincek ehti olla raunioissa lähes kolme vuorokautta.­

Myös tytön kaksi siskoa, veli ja äiti löydettiin aiemmin lauantaina elävänä raunioista, Guardian kertoo. Yksi lapsista kuitenkin kuoli myöhemmin saamiinsa vammoihin.

Maanjäristys ravisteli perjantaina Egeanmeren ympäristöä Turkissa ja Kreikassa perjantaina. Reutersin mukaan maanjäristyksen kuolonuhrien määrä on noussut yli 80:n. Lisäksi lähes 1000 ihmistä on loukkaantunut. Guardianin mukaan yli 200 loukkaantunutta on edelleen sairaalahoidossa.