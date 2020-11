Yhdysvaltain presidentinvaalit

Amerikkalaisäänestäjät kolmessa ratkaisuosavaltiossa ja pääkaupungissa kertoivat HS:lle odotuksensa ja huolensa, kun ääntenlaskennan aika lähestyy.

Helsingin Sanomat haastatteli Yhdysvaltain presidentinvaalien alla amerikkalaisia Arizonassa, Floridassa, Pennsylvaniassa ja pääkaupungissa Washingtonissa. Ohessa on 21:n ihmisen mietteitä matkojen varrelta.

Vastaajilta kysyttiin, ketä he äänestävät tai ketä he ovat jo ennalta äänestäneet ja miksi, ja mitä he odottavat tapahtuvan vaaleissa tai niiden jälkeen.

Esiin nousi paljon huolta siitä, mitä tuloksen selvittyä tapahtuu.

Tänään tiistaina amerikkalaiset päättävät, jatkaako republikaani Donald Trump toisen kauden presidenttinä vai tuleeko demokraattihaastaja Joe Bidenista hänen seuraajansa.

Pennsylvania, Florida ja Arizona ovat kaikki hyvin tasaväkisiä vaa’ankieliosavaltioita, jotka voivat ratkaista vaalin. Washingtonissa Bidenin voitto on lähes varma.

Vastaukset ovat tiivistyksiä kyseisten ihmisten haastatteluista.

Cristy Campbell­

Cristy Campbell, 35, kotirouva Huntingdonin piirikunnassa Pennsylvaniassa

”Äänestän Trumpia, koska hän ajattelee sydämessään meidän parastamme ja sanoo, mitä ajattelee. Hän vastustaa aborttia ja on Jumalan asialla. Aiemmin olen aina äänestänyt demokraatteja. Jos hän ei voita, pelkään, mitä tapahtuisi Joe Bidenin noustua valtaan.”

Jessica Book­

Jessica Book, 30, koirantrimmaaja Huntingdonin piirikunnassa Pennsylvaniassa

”Trump. Hän ei pelkää panna asioihin vauhtia. Hän vastustaa aborttia ja pitää maahanmuuttajat ulkona maastamme. Biden tekisi Yhdysvalloista maan, jossa kaikki vain odottavat shekkiä hallitukselta. En halua olla riippuvainen hallituksesta, haluan vapautta.”

Koah Hagen­

Koah Hagen, 39, tarjoilija Pennsylvanian Bedfordissa

”Kannatan Trumpia, koska meidän pitää lakata olemasta niin poliittisia ja pyörittää maatamme kuin bisnestä. Tärkeää on saada uusia työpaikkoja ja että presidentti vastustaa abortteja. Odotan, että vaalien jälkeen tulee Trumpin vastustajien aiheuttamaa sekasortoa. Tästä syntyy vielä jonkinlainen kaaos.”

Dave Koontz­

Dave Koontz, 71, eläkkeelle jäänyt telekommunikaatioalan johtaja Pennsylvanian Bedfordissa

”En ole valinnut ehdokasta, koska en luota heistä kumpaankaan. Kaikki poliitikot ovat korruptoituneita. En pidä politiikasta, en katsoa uutisia enkä seuraa vaaliväittelyitä. He kaikki ovat valehtelijoita, paskanpuhuja-artisteja. En ole republikaani, en ole demokraatti, mutta olen amerikkalainen.”

Crystal Klein­

Crystal Klein, 73, eläkkeelle jäänyt tehdastyöläinen Pennsylvanian Bedfordista

”Äänestän minun miestäni (my man Trump, näyttää peukkua ja heiluttaa nyrkkiään Trumpia matkien)! Koko kotini on koristeltu Trump-tavaroilla. Hän on kristitty, eikä ikinä tappaisi vauvoja. Biden ja [demokraattien varapresidenttiehdokas] Kamala Harris avaisivat rajat, päästäisivät pahoja ihmisiä Amerikkaan ja nostaisivat veroja. Ja he uskovat aborttiin!”

Dan Barker­

Dan Barker, 67, asianajaja ja entinen tuomari Maricopan piirikunnassa Arizonassa

”Olen republikaani, mutta äänestän Joe Bidenia ja kampanjoin hänen puolestaan. Olen uskovainen ihminen ja kannatan vastuullista talouspolitiikkaa, mutta kannatan myös demokratiaa. Yhdysvalloissa on aina ollut jakolinjoja ja erimielisyyksiä, mutta Donald Trump käyttää niitä hyväkseen. Hän yllyttää väkivaltaan ja puhuu oikeuslaitoksesta omanaan. Hän on uhka demokratialle.”

Rob Harmon­

Rob Harmon, 58, rakennusalan yrittäjä lomamatkalla Arizonan Whyssa

”Asun Kaliforniassa, ja olen matkalla Meksikoon. Äänestän Trumpia, koska olen viime vuosina tienannut paremmin kuin ennen. Pidänkö hänestä ihmisenä? En. Mutta hän on tehnyt parempaa työtä kuin kukaan muu presidentti, koska ei ole sidottu iänikuiseen poliittiseen hevonpaskaan.”

Sara Goldenberg­

Sara Goldenberg, 74, yrittäjä Arizonan Phoenixissa

”Äänestän Joe Bidenia. Ai miksi? Olen normaali ihminen! Olen myös israelilainen enkä äänestä [Israelin pääministeri] Benjamin Netanjahuakaan. Trump ja Netanjahu opettavat temppuja toisilleen. Kumpikin haluaisi olla diktaattori.”

MacKenzie Vojtko­

MacKenzie Vojtko, 23, oikeustieteen opiskelija Floridan Tampassa

”Äänestin jo viime viikolla Bidenia. Trump jakaa tämän maan. Uskon, että Bidenilla voi olla kansakuntaa yhdistävä vaikutus. Hän rauhoittaisi levottomuuksia, kun Trump lietsoo niitä. Puhuimme juuri äitini kanssa siitä, että vaalien jälkeen tulee levotonta riippumatta siitä, kuka voittaa.”

Irfan Murgasen­

Irfan Murgasen, 33, lääkäri Floridan Orlandossa

”Äänestin juuri Bidenia ja Harrisia. Se oli helppo valinta. Näissä vaaleissa valitaan oikean ja väärän, ei oikean ja vasemman välillä. Trump on ollut huono roolimalli amerikkalaisille, jopa lapsille. Hän antaa muille luvan käyttäytyä huonosti. Äänestin ennakkoon paikan päällä, koska en luota postiäänestykseen.”

Morey Solomon­

Morey Solomon, 94, myyntialalla työskennellyt eläkeläinen Floridan Orlandossa

”Olen veteraani ja aseenomistaja. Äänestän Trumpia. En haluaisi häntä ystäväkseni, mutta hän on parempi kuin toinen vaihtoehto. Trump tuo joukot kotiin. Bidenilla on dementia. Onneksi olen näin vanha, koska tämä maa on menossa helvettiin. Kaikki haluavat vain asioita ilmaiseksi. Näissä vaaleissa äänestysaktiivisuus on suurempi kuin koskaan, koska joko pelastamme tämän maan tai emme.”

Stephanie Dorestant­

Stephanie Dorestant, 34, opettaja Floridan Orlandossa

”Nämä vaalit vaikuttavat loppuelämääni. Joe Biden on päivänselvästi parempi vaihtoehto kuin Donald Trump. Taloudellisesti oma tilanteemme ei ole juuri muuttunut, mutta ihmisoikeuskysymyksissä olemme menneet alamäkeä. Pandemian suhteen ajattelen, että emme voi sulkea taloutta kokonaan mutta en halua nähdä tartuntojen räjähtävän. Bostonissa jokainen sukulaiseni on saanut koronavirustartunnan. Vanhempani, siskoni, siskonlapseni, tätini. Tätini mies menehtyi viime viikolla.”

Ernest Tribue­

Ernest Tribue, 60, eläköitynyt varastonhoitaja Floridan Orlandossa

”En halua, että presidentin virkaa nyt pitävä mies jatkaa virassa. Hän munaa kaiken. He ovat hukanneet yli 500 [turvapaikkaa hakeneen] lapsen vanhemmat. Näiden lasten sulkeminen häkkeihin ei ollut oikein. Kalifornia palaa. Pörssissä menee ehkä lujaa, mutta se ei auta pientä ihmistä. Jos Trump jatkaa vielä neljä vuotta, uskon, että kaduilla nähdään vielä pahempia levottomuuksia.”

Stephnia Tribue­

Stephnia Tribue, sairaanhoitaja lasten teho-osastolla Floridan Orlandossa

”Olen täysin eri mieltä [Trumpin kanssa]. Koronavirus ei todellakaan ole huijaus. Puhumme ihmishengistä. Olen hoitanut tartunnan saaneita lapsia. Nuorimmat ovat olleet vain kuusi kuukautta vanhoja. Osa lapsistakin saa vakavia oireita. Äskettäin yksi 20-vuotias potilaamme menehtyi. Tämä virus on totta eikä se ole vitsi. Trumpin olisi heti aluksi pitänyt panna kaikki kiinni ja kuunnella asiantuntijoita.”

Patty Lake­

Patty Lake, ”riittävän vanha”, entinen kiinteistönvälittäjä Floridan The Villagesista

”Trump on kaikkien aikojen paras presidentti. Hän on mies eikä poliitikko. Hän todella välittää ihmisistä. Hänellä on hullunlailla rahaa, ja hän olisi voinut vain elellä mukavasti. En huolestunut, kun hän sai koronavirustartunnan. Hän on vahva mies. Biden on ollut poliitikko 47 vuotta eikä ole saanut aikaan paljonkaan.”

Michael Bond­

Michael Bond, 67, eläköitynyt ihotautilääkäri Floridan The Villagesista

”Yhdysvallat tekee itsemurhan, jos Trumpia ei valita uudestaan. Painatin sen t-paitaani. FBI on korruptoitunut. Liberaali ajattelu on kuin syöpä, joka leviää alakouluista alkaen. Missä se pysäytetään, jos ei vaaliuurnilla tänä vuonna? Trump on tehnyt loistavaa työtä koronan suhteen. Missä tämä maa olisi, jos Hillary Clinton olisi ollut presidentti? Neljän vuoden päästä on sitten [varapresidentti] Mike Pencen vuoro ja hänen jälkeensä [tytär] Ivanka Trumpin.”

Zach Fithian­

Zach Fithian, 34, ulkoministeriön virkamies Washingtonista

”Äänestin Bidenia, koska uskon, että hän vie maatamme eri suuntaan kuin nykyhallinto. Toivon, että vaalitulos selviää nopeasti. Olen luottavainen, että maamme vuosisatoja vanhat instituutiot kestävät tämän. En usko, että tulee ongelmia, mutta ehkä olen naiivi. En ole ikinä asunut Zimbabwen kaltaisissa maissa, joissa vaalitulokset ovat olleet vuosikymmenien ajan kiistanalaisia.”

Alistair Poole­

Alistair Poole, 24, internet-alan kehittäjä Washingtonista

”Äänestin Bidenia. Trump on ollut katastrofi maallemme. Biden yrittäisi hallita maatamme, kun taas Trumpin hallinto ei ole saanut mitään aikaan. Uskon Bidenin voittoon, mutta valmistaudun siihen, että Trump yrittää kiistää vaalituloksen. En tiedä, miten eri tuomioistuimet silloin toimivat. Kaikki on mahdollista.”

Larry Anderson­

Larry Anderson, 22, supermarketin asiakaspalvelija Washingtonista

”Äänestin Bidenia. Trumpista ei ole johtamaan maatamme. Vaalitulos voi olla ihan mitä vain. Jos Trump voittaa, Washington revitään maan tasalle. Kaupat ja bisnekset ovat jo alkaneet pistää suojia ikkunoidensa eteen.”

Kylash Ramesh­

Kylash Ramesh, 26, it-alan projektijohtaja Washingtonista

”Äänestin Bidenia, vaikka olen rekisteröitynyt republikaani ja melko konservatiivinen ajatuksiltani. Trump on epäkypsä ihminen ja käyttäytyy kuin lapsi, ei häntä voi pitää johtajana. En toisaalta ole myöskään erityisen iso Bidenin kannattaja. Monet ihmiset ovat peloissaan, että mitä näistä vaaleista seuraa.”

Jorge Richard­

Jorge Richard, 29, rakennusalan yrittäjä Washingtonin alueella

”Äänestän Joe Bidenia, koska hän on hyvä meille espanjaa puhuville. Mutta kyllä Trump on myös ollut hyvä presidentti. Hän on parantanut työllisyystilannetta. Trump on ollut hyvä presidentti minulle. Uskon, että Biden voittaa.”