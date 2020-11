Yhdysvaltain presidentinvaalit

Yhdysvaltojen vaalipäivä on tiistaina, ja tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Suomen aikaa aletaan saada tuloksia.

Niitä odottaessa ehtii vielä hankkiutua kärryille siitä, mistä vaaleissa on kyse ja miten vaalin ratkaisijat eli amerikkalaisäänestäjät ajattelevat.

Kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Berner ja ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen ovat kiertäneet viimeiset viikot Yhdysvaltoja, jotta HS:n lukijoilla olisi ensi käden tietoa amerikkalaisäänestäjien ajatuksista.

Matkaa on tehty kuudessa eri vaa’ankieliosavaltiossa: Floridassa, Pennsylvaniassa, Arizonassa, Ohiossa, Michiganissa ja Wisconsinissa. Näistä mikä tahansa voi nousta vaaleissa ratkaisevaan asemaan.

Lisäksi Mykkänen teki matkan Oregoniin, joka ei ole vaa’ankieliosavaltio, mutta jossa näille vaaleille tyypillinen tulehtunut kahtiajako näkyy kaikista selvimpänä.

Tässä on USA:n vaalisyksyn kymmenen parasta HS-reportaasia osavaltioittain jaoteltuina.

Donald Trumpin kannattajat kokoontuivat 23. lokakuuta Floridan The Villageen odottamaan presidentin kampanjavierailua.­

Florida

Viisi päivää Floridassa. Kirjeenvaihtaja Berner vietti viisi päivää osavaltiossa, jonka voittaja on 1960-luvulta lähtien yhtä poikkeusta lukuun ottamatta voittanut koko vaalit. Reportaasissa kohdataan ensi kertaa äänestävä vanki, golfautoilla ajelevia eläkeläisiä ja lopulta myös itse istuva presidentti Donald Trump.

Lakkoilevat terästyöläiset Zack Coupland (vas.) ja Merlin Lackey lakkovahdissa Pennsylvanian Farrellissa 17. lokakuuta.­

Pennsylvania

Pennsylvania pelkää äänikaaosta. Pennsylvania on näiden vaalien todennäköisin ratkaisuosavaltio. Se on myös osavaltio, jossa ääniä tullaan luultavasti laskemaan pitkään. Jos tulos ei keskiviikkoaamuna ole selvillä, Pennsylvania on varsin todennäköinen syypää.

Mykkänen kävi paikan päällä selvittämässä, mitkä äänestämiseen ja ääntenlaskuun liittyvät pelot ovat aiheellisia ja mitkä presidentti Trumpin turhaa pelonlietsontaa.

Heille luvattiin paljon. Trump lupasi Make America Great Again -kampanjassaan tuoda takaisin Yhdysvaltojen ruostevyöhykkeen menetetyt teollisuustyöpaikat. Toimittaja Mykkänen tapasi Pennsylvaniassa kuitenkin terästyöläisiä, jotka ovat nyt lakossa.

Arizonalaiset Linda ja Tom Rawles ovat kannattaneet republikaaneja, mutta aikovat äänestää nyt Joe Bidenia.­

Arizona

Ilman kypärää, Bidenin puolesta. Kirjeenvaihtaja Berner haastatteli perinteisesti konservatiivisen Arizonan republikaaneja, jotka nyt Trumpin käytökseen kyllästyttyään äänestävätkin Bidenia.

Muuri unohtui mutta nousee silti. Korkea ja ”kaunis” rajamuuri Meksikon vastaiselle rajalle oli neljä vuotta sitten Trumpin mieleenpainuvimpia vaalilupauksia ja ”rakenna muuri” -huuto oli hänen kampanjatilaisuuksiensa vakiohitti. Mitä muurille kuuluu nyt? Kirjeenvaihtaja kävi katsomassa.

Ohiolainen Isaac Cunningham kannattaa Donald Trumpia.­

Ohio

Trumpin toivot. Valkoinen työväenluokkainen äänestäjä on Donald Trumpin suurin toivo presidentinvaaleissa. Heidän painoarvonsa on kuitenkin neljässä vuodessa laskenut.

”Maa on ollut kaiken kaikkiaan paremmassa jamassa viime vuosina”, sanoi kirjeenvaihtaja Bernerille tienrakentaja Isaac Cunningham.

Ammatinvalintaansa Cunningham perusteli näin: ”Sanoin äidilleni, että haluan työn, jossa voin räjäyttää asioita paskaksi.”

Berner vieraili Ohiossa road tripillään, jossa hän matkasi Amerikan sydänmaiden vaa’ankieliosavaltioihin. Matkapäiväkirjan koko matkasta voi lukea tästä.

Evankelinen herätysliike järjesti tapahtuman Kenoshan oikeustalon edustalla 16. syyskuuta.­

Wisconsin

Väkivallan jälkeen. Suomeenkin levinnyt Black Lives Matter -liike sai vauhtia pienen Wisconsinissa sijaitsevan Kenoshan kaupungin traagisesta tapahtumasta: valkoinen poliisi ampui lähietäisyydeltä selkään mustaa Jacob Blakea.

Poliisiväkivallan ja rakenteellisen rasismin vastainen liike on määrittänyt vaalikeskusteluja suuresti koronapandemian ohella. Berner vieraili Kenoshassa tilanteen hieman rauhoituttua.

Lähes identtisiä esikaupunkialueita löytyy vieri vierestä Michiganin maanteiden varsilta.­

Michigan

Trimmattujen nurmikoiden Amerikka. Yli puolet yhdysvaltalaisista asuu esikaupungeissa huoltoasemien, ostoskeskusten ja ketjuravintoloiden lomassa.

Ennen vuoden 2016 presidentinvaaleja kirkkaimmassa valokeilassa olivat Trumpia kannattavat työväenluokkaiset miehet, mutta heti vaalivoiton jälkeen koulutetut naiset alkoivat panna kampoihin.

Esikaupunkien naiset ratkaisevat, jatkaako Donald Trump presidenttinä. Heitä kohdataan tässä kirjeenvaihtaja Bernerin reportaasissa.

Esimerkiksi Donna Vogt oli sitä mieltä, että presidentti on aliarvioinut hänet olettaessaan, että valkoiset kotiäidit ovat automaattisesti hänen takanaan tiistaina, kun vaalipäivä koittaa.

”En tiedä, millaisiksi Trump meitä esikaupunkien asukkaita oikein luulee”, Vogt totesi Bernerille.

”Minä olen korkeasti koulutettu nainen. Osaan lukea. Hänestä en ole aina ihan varma.”

Äärioikeistoa edustava Chandler Pappas (vas.) keskusteli Black Lives Matter -liikkeen aktivistin kanssa Portlandin kadulla 4. lokakuuta.­

Oregon

Amerikan ääripäät. Yhdysvalloissa koko 2000-luvun ajan kärjistynyt poliittinen kahtiajako ja tulehtuneisuus näkyy tuskin missään selvemmin kuin hipsterien mekkana tunnetussa Portlandissa, jossa mustien oikeuksien puolustajat ja konservatiivinen äärioikeisto ovat ottaneet vaalien alla yhteen ilta toisensa jälkeen.

Ulkomaantoimittaja Mykkänen seurasi levottomuuksia, joissa liput paloivat ja kyynelkaasu levisi ilmassa.