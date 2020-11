Oltermannin hinta nelinkertaistui Pietarin pimeillä markkinoilla, koska pandemia on vaikeuttanut juuston salakuljetusta Suomesta

Rajojen sulkeutuminen on vähentänyt pakotteiden alaisten elintarvikkeiden salakuljetusta Suomesta Venäjälle ja nostanut tuotteiden hintoja Pietarin ”pimeillä” markkinoilla.

Kiellettyjen suomalaisten elintarvikkeiden valikoima on kutistunut pietarilaisissa ruokakaupoissa koronapandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi.­

Suomalaisten elintarvikkeiden salakuljetus Venäjälle on supistunut koronaviruspandemian aikana. Se on kutistanut valikoimaa ja nostanut hintoja Pietarin pimeillä markkinoilla.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä pietarilainen verkkojulkaisu Fontanka.

Pulaa on lehden mukaan varsinkin suomalaisesta juustosta, jota ennen rajojen sulkeutumista tuotiin Suomesta kilokaupalla paitsi ostosmatkoilta omaan käyttöön myös myyntiin salakuljettajien kyydissä.

Venäläiset saavat tuoda Suomesta omaan käyttöönsä korkeintaan viisi kiloa pakotteiden alaisia elintarvikkeita, kuten maitotuotteita, kalaa ja lihaa, mutta varsinkin juuston ja voin salakuljetus on ollut yleistä. Suomalaisessa juustossa venäläisiä miellyttää hinta-laatusuhde.

Salakuljetettujen elintarvikkeiden markkinat eivät ole Pietarissa kovinkaan ”pimeät”, sillä esimerkiksi Suomesta tuotua juustoa myydään avoimesti monissa pienemmissä ruokakaupoissa ja internetissä.

Pietarin keskustassa sijaitsevassa ruokakaupasta löytyy myös Suomesta tuotuja pakotteiden alaisia elintarvikkeita, kuten juustoja.­

Venäjä kielsi vastapakotteilla tiettyjen elintarvikkeiden tuonnin muun muassa EU-maista vuonna 2014. Tuontikielto oli vastaveto länsimaiden pakotteille, joita ne asettivat Venäjälle Krimin valtauksen vuoksi.

Luoteis-Venäjän tulli on tiedottanut pakoteaikana säännöllisesti viranomaisten haaviin jääneistä salakuljetusyrityksistä. Esimerkiksi Viipurin tulli kertoi helmikuussa tuhonneensa 1,5 tonnia salakuljetettua juustoa, voita, jogurttia, kalaa, makkaroita ja lihaleikkeleitä.

Eräässä Pietarin keskustassa sijaitsevassa ruokakaupassa oli tiistaina myynnissä vain Valion Oltermannia sekä Lidlistä tuotuja Pohjolan juustolan Hermannia ja Milbonan kermajuustoa, kun aiemmin juustoja oli useaa eri sorttia. Lidl ei toimi Venäjällä.

Pietarilaisessa ruokakaupassa oli myynnissä venäläisten ja kazakstanilaisten juustojen lisäksi Suomessa valmistettua Oltermannia sekä Lidlistä tuotua Pohjolan juustolan Hermannia ja Milbonan kermajuustoa.­

Valikoiman kutistuminen ja ruplan kurssin voimakas heikentyminen euroon nähden ovat moninkertaistaneet hintoja. Vielä alkuvuonna kilo Oltermannia maksoi noin 300–400 ruplaa, mutta nyt sen kilohinta on noussut yli 1 400 ruplaan eli nykykurssilla noin 16 euroon.

Kaupan myyjät kommentoivat HS:n kuvaajalle, että hintojen nousu ja suomalaisten tuotteiden vähentyminen alkoi loppukesästä. Myyjien mukaan suomalaisia elintarvikkeita saapuu Pietariin asti aiempaa vähemmän, koska ne myydään jo lähempänä rajaa, kuten Viipurissa.

Pietarilainen museotyöntekijä Nikita Murzlevitš piipahti kaupassa työpäivän jälkeen ostamassa neljänneskilon Oltermannia. Hän oppi jo vanhemmiltaan suosimaan ”luotettavia” suomalaisia tuotteita.

Pietarilaisen museotyöntekijän Nikita Murzlevitšin suosikkeja suomalaisista tuotteista ovat juustot ja mehut. Suomesta hän toi Oltermannia ja kalan mätiä, kun matkustelu oli vielä sallittu.­

Murzlevitšilla on ollut tapana käydä ostamassa Suomesta tuotua juustoa, suklaata, marmeladia ja kodin puhdistusaineita Viipurin torilta, mutta koronapandemian aikana matkustelu on vähentynyt.

”Viipuri on raja-aluetta, joten siellä on suurempi valikoima kuin Pietarissa. Tuotteet on helppo löytää, koska niitä myydään avoimesti torilla”, Murzlevitš kertoo puhelimitse Pietarista.

Suklaan, marmeladin ja puhdistusaineiden tuonti Suomesta Venäjälle on sallittu.

Pietarilaisesta ruokakaupasta ostettu Valion Oltermanni on valmistettu kesällä Suomessa, mikä todistaa, että Venäjälle tuodaan edelleen myyntiin pakotteiden alaisia elintarvikkeita, vaikka rajat ovat kiinni ja matkustusta rajoitettu.­

Matkustusrajoitusten aikana pakotteiden alaisten elintarvikkeiden salakuljetus on muuttunut, kun rajanylitys on valtaosalta kansalaisista kielletty mutta tavaraliikenne kulkee normaalisti.

Ennen rajojen sulkeutumista kiellettyjä tuotteita yrittivät salakuljettaa yksityishenkilöt, mutta pandemian aikana tuontimääräyksiä rikkovat useammin kuorma- ja rekka-autojen kuljettajat, sanoi Viipurin tullin johtajan sijainen Valeri Semjonov tullin tiedotteessa viime viikolla.

Lokakuussa Viipurin tullin tarkastuksessa jäi kiinni kuorma-auto, johon oli kätketty 62 pakkausta juustoa, yhteensä 52 kiloa. Leningradin alueella asuva kuljettaja kertoi ostaneensa juustot sukulaisilleen ja piilottaneensa ne auton runkoon, etteivät ne pilaantuisi ohjaamossa.

Suomesta tuotua Valion voita ja juustoa myydään esimerkiksi Avito-nimisessä venäläisessä verkkokaupassa, jossa kuka tahansa voi kaupata tavaroita.­

Kun matkustaminen oli vielä normaalia, kuljettajat ottivat Fontankan mukaan ihmisiä mukaansa ostosmatkoille ilmaiseksi, jotta saisivat kirjattua mahdollisimman monelle matkustajalle sallitut viisi kiloa tuontirajoitettuja tuotteita.

”Pakotteiden alaisten elintarvikkeiden tuominen myyntiin on virallisesti kiellettyä, mutta voi teeskennellä, että ne ovat omaan käyttöön”, Fontanka selittää.

Viipurin tulli tiedotti estäneensä 158 tuontikiellon alaisten tuotteiden salakuljetusyritystä tänä vuonna. Se ei vastannut HS:lle jutun julkaisuun mennessä, kuinka paljon pandemian aiheuttamat matkustusrajoitukset ovat vaikuttaneet salakuljetusyritysten määrään.

Rajaliikenne on joka tapauksessa romahtanut pandemian aikana. Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla on ollut maaliskuusta lähtien vuorokaudessa yhteensä vain 1 000–1 500 rajanylitystä.

Ennen rajoitusten voimaantuloa jokaisella Kaakkois-Suomen matkustajaliikenteen rajanylityspaikalla tilastoitiin 8 000–15 000 matkustajaa vuorokaudessa.

Matkustajien maantieliikenteen rajanylityspaikkoja Kaakkois-Suomessa ovat Vaalimaa, Nuijamaa ja Imatra. Junat kulkevat Vainikkalan rajanylityspaikalta, mutta tällä haavaa Suomen ja Venäjän välillä ei ole henkilöjunaliikennettä.

Parikkalan tilapäisellä rajanylityspaikalla on ainoastaan rahtiliikennettä, joka on jatkunut normaalisti myös rajoitusten aikana.