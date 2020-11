Osa Saksan muslimeista tukee protesteja Ranskaa vastaan ja sanoo olevansa valmis väkivaltaan: ”Kyseessähän on meidän profeettamme”

Saksan kouluissa vietettiin maanantaina hiljainen hetki Ranskan tapahtumien vuoksi.

Berliini

”Jos profeettaani häpäistään, olen valmis väkivaltaan”, sanoo kolmekymppinen saksalainen muslimimies.

”Tiedän, että täällä on monia, jotka olisivat valmiita.”

”Tietenkin”, hänen kaverinsa täydentää.

Olemme Berliinin Neuköllnissä, joka on Saksan pääkaupungin maahanmuuttajavaltaisimpia alueita. Nuoret miehet ovat syntyneet ja eläneet koko ikänsä Saksassa, mutta heidän vanhempiensa juuret ovat Palestiinassa. He vaikuttavat olevan täysin tosissaan, eikä asiaa tarvitse empiä lainkaan.

”Kyseessähän on meidän profeettamme”, miehet selittävät.

Profeetan tarvittaessa väkivaltaistakin puolustamista he perustelevat uskonnonvapaudella. He eivät suostu valokuvaan eivätkä halua nimiään julki.

Seisomme Neuköllnin Sonnenallee-kadulla, jossa nähtiin lauantaina hämmästyttävä näky.

Perinteiseen arabiasuun pukeutunut mies talutti kadulla käsistään sidottua miestä, jolla oli Ranskan presidenttiä Emmanuel Macronia esittävä naamari kasvoillaan, vaalea peruukki päässään ja puku päällään. Arabiasuinen huitoi nahkaista vyötä kuin ruoskaa, ja parikymmentä nuorta miestä ja poikaa seurasi kulkueena.

Tapauksesta levisi video nettiin. Berliinin poliisi vahvisti HS:lle, että samat provokaattorit tavoitettiin myös Alexanderplatzilla ja tapaus on tutkinnassa. Tagesspiegel-lehden mukaan Macron-naamiokulkueen järjestäjillä on syyrialaistausta.

Islamistisiksi epäillyt Ranskassa tehdyt raa’at murhat ovat järkyttäneet monia. Saksalaiskouluissa vietettiin maanantaina hiljainen hetki runsaat kaksi viikkoa sitten brutaalisti murhatun ranskalaisopettajan Samuel Patyn muistoksi.

Paty oli näyttänyt oppilailleen pilakuvia islamin profeetasta Muhammedista esimerkkinä sananvapaudesta. Parikymppinen islamisti katkaisi hänen kaulansa.

Nizzassa puolestaan tunisialainen mies tappoi kaksi ihmistä viime viikolla kirkossa.

Ranskan presidentti Macron sanoi viikonloppuna ymmärtävänsä ja kunnioittavansa ihmisiä, joita islamiin tai muslimeihin liittyvät pilakuvat voivat järkyttää.

”Aion aina puolustaa kirjoittamisen, ajattelun ja piirtämisen vapautta maassamme”, Macron kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Saksassa on arviolta vajaat viisi miljoonaa muslimia. Islamistista vastakulttuuria edustavia salafisteja on viranomaisten mukaan runsaat 12 000.

Islamistinen väkivalta on läsnä Saksassakin. Dresdenissä tapahtui lokakuun alussa veitsihyökkäys, jossa toinen hyökkäyksen uhreista kuoli. Epäiltynä on syyrialaistaustainen islamisti, ja hyökkäyksen motiivi saattoi olla lehtitietojen mukaan homofobia.

Berliiniläinen imaami Kadir Sanci tuomitsi Nizzan iskun viime viikolla. Hän sanoi lähettämässään tiedotteessa olevansa varma, että enemmistö tekee samoin.

Osa Saksassa asuvista muslimeista on kuitenkin vihaisia Ranskalle ja pitää protesteja Ranskaa vastaan oikeutettuina. Berliinin poliisin mukaan Berliinissä on kirjattu kolme mielenosoitusta Ranskaa vastaan viime päivinä.

”Minusta Macronin pitäisi pyytää anteeksi”, toinen palestiinalaismiehistä Neuköllnissä sanoo.

Saksa on erilainen yhteiskunta kuin Ranska, miehet sanovat. He eivät usko, että Ranskan tapahtumat välttämättä leviävät muihin maihin.

”Mutta jos jotain tapahtuu, niin tapahtuu.”

”Ranskassa on syytä jatkaa vastarintaa”, hän sanoo. Se voi tarkoittaa muutakin kuin väkivaltaa, mutta myös sitä.

Neuköllnin kaduilta löytyy myös toista mieltä olevia. Seitsemän vuotta sitten Syyrian Damaskoksesta Saksaan tullut mies sanoo, että Ranskan tapahtumilla ei ole uskonnon kanssa mitään tekemistä.

”Osa ihmisistä on pahoja riippumatta uskonnosta. On jokaisen oma asia, mihin uskoo. Pääasia on se, mitä teet.”

Mies haluaa esittäytyä nimellä ”A”. Kun keskustelemme Ranskan tapahtumista, hän huomauttaa, että hänen kotimaassaan on tapettu paljon ihmisiä.

”Venäjä on tappanut meitä, [Syyrian presidentti] Bashar al-Assad on tappanut meitä. Kukaan ei ole auttanut. Ranskan tapahtumat tekevät minut surulliseksi, mutta uskonnosta ei siinä ole kyse, vaan politiikasta.”