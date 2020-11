Miksi Jill Biden oli Mainessa? – USA:n vaaleissa on vaakalaudalla myös senaatin herruus

Presidentinvaalien varjossa käydään tiukkaa mittelöä siitä, pysyykö satapaikkaisen senaatin enemmistö republikaaneilla vai heilahtaako se demokraateille.

Yhdysvaltain presidentinvaalitaistelun tiimellyksessä harva lienee kiinnittänyt huomiota siihen, että demokraattiehdokas Joe Bidenin puoliso Jill Biden on käynyt kampanjoimassa Yhdysvaltojen koilliskolkassa Mainessa – ja peräti kahteen kertaan.

Miksi ihmeessä? Kyselyiden mukaan Joe Bidenilla on osavaltiossa murskaava, yli 13 prosenttiyksikön etumatka republikaanien Donald Trumpiin. Eikä demokraattien presidenttiehdokas ole hävinnyt Mainessa sitten vuoden 1988, jolloin Michael Dukakis kärsi rökäletappion George H.W. Bushille.

Noin 1,3 miljoonan asukkaan Mainessa on jaossa neljä valitsijamiespaikkaa, jotka poikkeuksellisesti voivat jakautua ehdokkaiden kesken. Valkoisen talon herruutta Mainessa ei silti ratkaista.

Siis miksi Jill Biden käyttää aikaansa siellä?

Vastaus on senaatti. Sitä alleviivasi Jill Biden itsekin kampanjatilaisuudessaan Bangorin kaupungissa Mainessa lokakuun lopulla.

”Jos senaatti on sininen, Joe kykenee tekemään niin paljon enemmän saadakseen maamme takaisin raiteilleen, ja Maine on kriittinen”, Biden sanoi mainelaisen Portland Press Herald -lehden mukaan.

Sininen on demokraattien tunnusväri.

Presidentillä on Yhdysvalloissa laajat valtaoikeudet, mutta mikään yksinvaltias hän ei ole. Yhdysvaltojen suuntaan vaikuttaa erittäin paljon myös se, kumpi suurista puolueista hallitsee kaksikamarista kongressia.

Tiistaina valitaan presidentin lisäksi kaikki 435 edustajaa kongressin edustajainhuoneeseen sekä 35 jäsentä senaattiin, jossa on kaikkiaan sata paikkaa.

Yhdysvaltain kongressin rakennus Capitol iltavalaistuksessa Washingtonissa lokakuun lopulla.­

Ennusteiden mukaan on läpihuutojuttu, että demokraatit pitävät enemmistönsä edustajainhuoneessa.

Senaatissa saattaa sen sijaan tapahtua muutos. Nyt republikaaneilla on 53 edustajaa. Enemmistö on ehkä heilahtamassa republikaaneilta demokraateille, ja se kasvattaa senaattorinvaalien merkitystä entisestään. Brittilehti The Economistin ennustemallin mukaan demokraatit saavat enemmistön 83 prosentin todennäköisyydellä.

Koska Joe Biden johtaa presidentinvaalien kyselyitä selvästi, on siis melko todennäköistä, että Yhdysvaltoja hallitsee tammikuusta alkaen demokraattipresidentti, jolla on tukenaan demokraattienemmistöinen edustajainhuone ja senaatti.

Mitään varmaa tässä ei ole. Voi myös käydä niin, että Donald Trump jatkaa presidenttinä ja senaatti pysyy republikaanien hallussa. Tai voi käydä niin, että presidentti ja senaatin enemmistö ovat eri puolueista.

Voimasuhteiden merkitystä voi hahmottaa parilla esimerkillä.

Trump sai vastikään korkeimman oikeuden tuomarinimityksensä vaivattomasti läpi, kun republikaanienemmistöinen senaatti vahvisti arvokonservatiivisen Amy Coney Barrettin elinikäiseen tehtävään äänin 52–48.

Trumpin demokraattiedeltäjä Barack Obama puolestaan sai Obamacare-nimellä tunnetun kiistellyn terveydenhuoltouudistuksensa läpi vuonna 2010. Tämä onnistui vain, koska tuolloin kongressin molemmissa kamareissa oli demokraattienemmistö.

Kongressin edustajainhuoneen edustajat valitaan vaalipiireittäin, joten kullakin osavaltiolla on edustajia osapuilleen väkilukunsa mukaisesti.

Senaattoreita taas on kaksi kustakin 50 osavaltiosta, asukasluvusta riippumatta. Heidän toimikautensa on kuusi vuotta, ja kahden vuoden välein äänestetään noin joka kolmas senaattori jatkokaudelle tai vaihtoon.

Vaalien ennakkosuosikilla Bidenilla on laaja ohjelma Yhdysvaltain muuttamiseksi. Uudistuskohteisiin kuuluvat muun muassa terveydenhuolto, verotus, siirtolaisuuslait ja oikeusjärjestelmä. Ilman kongressin tukea merkittävät hankkeet kariutuvat.

Siksi Jill Biden on pitänyt tärkeänä kampanjoida Mainessa. Tutkimuslaitos SurveyUSA:n tuoreimman kyselyn mukaan demokraattiehdokas Sara Gideon johtaa republikaanisenaattori Susan Collinsia prosentein 51–49.

Tällaisilla marginaaleilla Yhdysvaltojen suunnasta nyt mitellään lukuisissa osavaltioissa, ja se tekee myös senaattorinvaaleista jännittävät.