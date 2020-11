Presidentti Volodymyr Zelenskyi pyysi viime viikolla parlamenttia hajottamaan maan perustuslakituomioistuimen ja säätämään korruptionvastaiset lait uudelleen.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi varoitti maanantaina, että maa voi luisua ”veriseen kaaokseen”, jos sen parlamentti ei säädä voimaan korruptionvastaisia lakeja. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

”Joko maa joutuu jälleen veriseen kaaokseen, tai valtio lopettaa olemassaolonsa avoimien sääntöjen ja sopimusten järjestelmänä”, Zelenskiy sanoi uutissivusto Liga.netin äänitallenteella.

Zelenskyin mukaan korruptionvastaiset lait ovat erityisen tärkeitä, jotta maa saisi kansainvälistä talousapua, joka on jopa miljardien eurojen arvoista.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF totesi viime viikolla, että Ukrainan korruptiontorjuntaelinten tehokkuuden lisääminen on välttämätöntä. Muun muassa Yhdysvallat on ilmaissut huolensa asiasta.

Vuoden 2014 vallankumouksen jälkeen Ukrainassa on tehty useita uudistuksia, joilla on yritetty kitkeä maassa vallitsevaa yleistä korruptiota. Etenkin maan oikeuslaitos on edelleen hyvin korruptoitunut.

Reutersin mukaan oppositiopuolueet ovat sanoneet äänestävänsä Zelenskyin lakiehdotusta vastaan. Maan entinen pääministeri Julija Tymošenko on kuvannut lakiehdotusta vallankaappaukseksi, jonka tarkoituksena on vain keskittää enemmän valtaa Zelenskyin käsiin.

Zelenskyin mukaan ukrainalaiset eivät enää salli korruptionvastaisista laeista lipsumista. Lisäksi Ukrainan maine on hänen mukaansa vaakalaudalla.

Ukraina ajautui viime viikolla perustuslailliseen kriisiin, kun Zelenskyi pyysi parlamenttia hajottamaan maan perustuslakituomioistuimen ja säätämään voimaan korruptionvastaiset lait, jotka perustuslakituomioistuin kumosi aiemmin viime viikolla.

Perustuslakituomioistuin totesi osan korruptionvastaisista laeista perustuslain vastaisiksi. Se kumosi muun muassa vapaan pääsyn julkisten viranhaltijoiden ilmoituksiin omistuksistaan.

Perustuslakituomioistuin piti myös väärien tietojen antamisesta määrättäviä rangaistuksia ylimitoitettuna. Se myös rajoitti selvästi korruptiota estävän viraston NAZK:n toimintaa.