Yhdysvaltain presidentinvaalit

Tänä vuonna presidentinvaalien tuloksen saaminen on monimutkaisempaa kuin aiemmin, sillä postiäänten suuri määrä ja laskemisen hitaus vaikeuttavat tilannetta.

Yhdysvaltojen presidentinvaalien ensimmäiset äänestyspaikat sulkeutuvat Suomen aikaa kello kahdelta tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Mitä sen jälkeen tapahtuu? Milloin tiedetään, onko seuraava presidentti demokraattien Joe Biden vai republikaanien Donald Trump?

HS selvitti, mitä vaaliyönä ja sen jälkeen saattaa tapahtua.

Miten ääntenlaskenta etenee?

Tällä kertaa presidentinvaalien ääntenlaskennasta odotetaan poikkeuksellista. Koronaviruspandemian takia ennätysmäärä yhdysvaltalaisia on äänestänyt postitse. The Washington Postin mukaan asiantuntijat ovat ennustaneet, että osavaltioissa jopa 50–70 prosenttia äänistä on tänä vuonna annettu postin kautta. Vuonna 2016 vastaava luku oli hieman yli 20 prosenttia.

Postiäänten laskeminen on erilaista verrattuna äänestyspaikoilla ennakkoon tai vaalipäivänä annettujen äänten laskemiseen. Tarkka käytäntö vaihtelee osavaltioittain, mutta postiäänet käyvät läpi prosessin, jossa varmistetaan niiden aitous. Esimerkiksi henkilön allekirjoituksia saatetaan verrata. Varmistusprosessi ja postiäänten suuri määrä hidastavat laskemista, minkä takia ääntenlaskenta voi venyä päiviä tai jopa viikkoja osassa osavaltioista.

Joissain osavaltioissa laki sallii postiäänten prosessoinnin etukäteen, kun taas toisissa postiäänet saa varmistusprosessin lisäksi myös laskea ennakkoon. Jotkut osavaltiot kuitenkin sallivat postiäänten prosessoimisen ja laskemisen vasta sen jälkeen, kun äänestyspaikat on suljettu.

Jotkut osavaltiot ottavat vastaan myös päiviä tai viikkoja myöhemmin tulleita postiääniä, kunhan ne on lähetetty viimeistään vaalipäivänä.

Aiemmissa vaaleissa postiääniä on annettu huomattavasti vähemmän, joten osavaltiot ovat ehtineet laskea riittävästi ääniä vaali-illan ja -yön aikana ja pystyneet kertomaan suhteellisen tarkan tuloksen.

Tällä kertaa varmimmin ja nopeiten tuloksia antavat ne osavaltiot, joissa postiääniä on voitu laskea jo etukäteen.

Milloin ensimmäisiä tuloksia saadaan?

Ensimmäisenä tuloksia odotetaan niistä osavaltioista, joissa postiäänten laskenta on aloitettu ennen äänestyspaikkojen sulkeutumista ja joissa äänestyspaikat sulkeutuvat ensimmäisenä. Tällaisia ovat esimerkiksi Florida ja Arizona. Vaikka ääniä on laskettu jo aiemmin, alustavia tuloksia ilmoitetaan vasta äänestyksen päätyttyä.

Postiäänestys on ollut presidentinvaaleissa suosittua koronaviruspandemian takia.­

Ensimmäiset äänestyspaikat sulkeutuvat kahdelta yöllä Suomen aikaa. Vaalien tuloksen kannalta olennaisimpia ovat vaa’ankieliosavaltiot, joista ensimmäiset tulokset saadaan Floridasta aamuyöllä pian kello kolmen jälkeen.

Tämän jälkeen tuloksia saadaan osavaltioista sitä mukaa, kun äänestyspaikat sulkeutuvat ja ääniä ehditään laskea riittävästi. Viimeisenä vaa’ankieliosavaltiona äänestyspaikkansa sulkee Iowa aamukuudelta Suomen aikaa. Kaikista viimeisimmät äänestyspaikat menevät kiinni osassa Alaskaa aamukahdeksalta.

Aikaisia tuloksia saadaan vaa’ankieliosavaltioista myös muun muassa Arizonasta ja Pohjois-Carolinasta. Sen sijaan Wisconsin, Pennsylvania ja Michigan ovat tiedottaneet, että niiden tulokset saadaan mahdollisesti vasta päivän tai parin päästä.

Milloin tulos on varma?

Tämä riippuu monesta asiasta. Yleensä presidentinvaalien tulos on ollut selvillä aikaisin aamusta Suomen aikaa. Tämäkin on edelleen mahdollista, jos demokraattien ehdokas Joe Biden saa vaaliyön ääntenlaskennassa niin paljon ääniä, että riittävän monen vaa’ankieliosavaltion voidaan sanoa olevan selkeästi Bidenin.

”Bidenin pitäisi saada murskavoitto, jotta voidaan luotettavasti arvata, kumpi voittaa. Trumpin murskavoitto näyttää epätodennäköiseltä. Jos kisa on tiukka, vaaliyönä ei tiedetä vielä yhtään mitään”, arvioi vieraileva tutkija Maria Annala Ulkopoliittisesta instituutista.

Bidenin selvä voitto voisi merkitä sitä, että republikaanipuolue päättäisi päästää irti Trumpista ja pyrkiä pelastamaan puolueen sen sijaan, että se lähtisi mukaan Trumpin mahdollisiin oikeustaisteluihin.

Voittoon tarvitaan 270 valitsijamiestä.

Miten vaaliyö etenee?

Uutismediat seuraavat tiiviisti ääntenlaskentaa. Ne julistavat osavaltioiden voittajia ääntenlaskennan edetessä, kun riittävän suuri osuus äänistä on laskettu ja äänet jakautuvat niin, että voittajan julistaminen on riittävän tarkkaa.

The Washington Post kertoo, että tänä vuonna monet mediat aikovat olla erityisen varovaisia voittajan julistamisessa, koska osavaltiot kertovat tuloksista eri tavalla. Jotkut ilmoittavat ensin äänestyspäivänä annettujen äänten tulokset, mikä voi suosia Trumpia, koska hänen kannattajansa suosivat äänestyspäivänä äänestämistä.

Myös ennakkoäänestys oli ruuhkaista, ja ihmiset joutuivat jonottamaan tunteja päästäkseen äänestämään. Kuvassa ennakkoäänestäjiä Houstonissa, Texasissa 15. lokakuuta.­

Jotkut osavaltiot taas kertovat ensin ennakkoon tulleiden postiäänten tulokset, mikä voisi suosia Bidenia. Demokraattipuolue on kannustanut postiäänestykseen tänä vuonna, minkä takia Bidenin äänistä valtaosan odotetaan tulevan postitse.

Mistä voi ennakoida, saadaanko tulos jo vaaliyönä?

Annalan mukaan vaaliyönä kannattaa seurata erityisesti Floridan tuloksia. Vaa’ankieliosavaltioihin kuuluva Florida kertoo tuloksia heti äänestyksen päätyttyä, sillä postiäänet on laskettu jo ennakkoon.

Jos Trump häviää Floridan, koko vaalien häviäminen ei ole vielä varmaa, mutta todennäköistä.

”Vaikka silloin ei voida vielä julistaa, että Biden on voittanut, Trumpin on hyvin, hyvin vaikea enää voittaa.”

Selkeä voitto Floridassa vaikeuttaisi myös Trumpin mahdollisuuksia lietsoa epävarmuutta äänestyksen tuloksesta ja haastaa se oikeusteitse, joten käytännössä Trumpin olisi pakko hyväksyä tulos.

Jos Biden voittaa Floridan ja muita merkittäviä vaa’ankieliosavaltioita, on tulos jo selvillä, vaikka joidenkin vaa’ankieliosavaltioiden ääntenlaskenta kestäisi päiviä tai viikkoja.

Toinen kiinnostava seurattava on vaa’ankieliosavaltio Texas, jossa Bidenilla on Annalan mukaan realistiset mahdollisuudet voittaa. Tosin Trumpin voitto Texasissa on yhä todennäköistä.

”Jos Biden voittaa Texasin, Trumpin peli on selvä. Se olisi kuolinisku.”

Milloin tulos saadaan, jos kummankaan ehdokkaan voitto ei ole riittävän selvä?

Tasaväkinen tulos olisi koko maan kannalta hankala. Maria Annalan mukaan molemmat puolueet ovat valmistautuneet taistelemaan tuloksista oikeusteitse, jos sitä kautta tulos voisi kääntyä oman puolueen eduksi.

Perustuslain mukaan osavaltioiden on valittava valitsijamiehet 14. joulukuuta mennessä, jolloin valitsijamieskokous pidetään. Jos äänet ovat laskematta ja oikeustaistelut ovat kesken, osavaltiolla on lain mukaan oikeus sivuuttaa äänestys ja päättää valitsijamiehet.

Tästä seuraa kuitenkin ongelma, johon kukaan ei tiedä vastausta. Perustuslaki ei nimittäin ole selkeä sen suhteen, kuka osavaltiossa saa päättää valitsijamiehet: lainsäädäntöelin vai kuvernööri. Monissa vaa’ankieliosavaltioissa lainsäädäntöelin on republikaanipuolueen hallussa, mikä tarkoittaisi voittoa Trumpille. Osassa on kuitenkin demokraattikuvernööri, joka toisi voiton Bidenille.

Molemmat tahot voivat lähettää kongressille kirjeen, jossa ne ilmoittavat osavaltion valitsijamiehet. Perustuslaki ei myöskään kerro, miten kongressi toimii, jos se saa yhdeltä osavaltiolta kaksi kilpailevaa kirjettä: kumpi lasketaan vai hylätäänkö molemmat?

Tässä vaiheessa ratkaiseva tekijä voi olla siinä, kumpi puolueista voittaa vaaleissa senaatin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että demokraatit saavat enemmistön kongressiin, mutta jos senaatti menee republikaaneille, voi koko järjestelmä ajautua umpikujaan, jossa kongressi ja senaatti ovat erimielisiä.

”Pahimmillaan voi tulla täydellinen umpikuja, perustuslaillinen kriisi, jossa joudutaan nostamaan kädet pystyyn. Sitten kukaan ei tiedä, mitä pitäisi tehdä”, Annala sanoo.

Varmaa on kuitenkin se, että istuvan presidentin ja varapresidentin kausi loppuu virkaanastujaisiin 20. tammikuuta riippumatta siitä, onko uutta presidenttiä valittu.