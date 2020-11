Yhdysvaltain presidentinvaalit

Mistä muusta äänestetään kuin tulevasta presidentistä? Keitä ovat valitsijamiehet?

Yhdysvalloissa valitaan tänään tiistaina presidentti vaaleissa, joissa pääehdokkaina ovat republikaanien istuva presidentti Donald Trump ja demokraattien ehdokas Joe Biden. Tämän jutun lukemalla tiedät, miten valinta tapahtuu.

Valitsijamiehet valitsevat presidentin

Yhdysvalloissa äänestäjät eivät suoraan valitse presidenttiä, vaan valinta tapahtuu valitsijamiesten kautta.

Valitsijamiehiä on yhteensä 538. Kunkin 50 osavaltion valitsijamiesten lukumäärä määräytyy väkiluvun mukaan. Eniten valitsijamiehiä on väkiluvultaan suurimmassa osavaltiossa Kaliforniassa (55), vähäväkisessä Alaskassa heitä on 3.

Eniten osavaltiossa ääniä saanut ehdokas saa taaksensa kaikki osavaltion valitsijamiehet. Poikkeuksia ovat Maine ja Nebraska. Niissä valitsijamiesten äänet voivat jakautua useammalle ehdokkaalle.

Käytännössä ehdokas tarvitsee valtakunnallisella tasolla 270 valitsijamiestä 538:sta tullakseen valituksi Yhdysvaltain presidentiksi.

Yhdysvaltain vaalijärjestelmää on arvosteltu siitä, ettei valtakunnallisesti eniten ääniä saanut ehdokas välttämättä voita. Esimerkiksi vuoden 2016 vaaleissa Trump sai liittovaltiotasolla vähemmän ääniä kuin Hillary Clinton. Trump sai silti taakseen 306 valitsijamiestä ja Clinton 232.

Näin tapahtui myös vuonna 2000, kun republikaanien George W. Bush voitti demokraattien Al Goren, vaikka Bush sai liittovaltion tasolla noin puoli miljoonaa ääntä vähemmän kuin Gore.

Katse kohdistuu vaa’ankieliosavaltioihin

Vaa’ankieliosavaltioiksi kutsutaan osavaltioita, joissa ehdokkaiden kannatus on tasaväkistä. Niinpä pienikin ero äänissä voi näissä osavaltioissa olla kokonaisuuden kannalta ratkaisevaa, koska voittaja vie kaikki valitsijamiehet.

Ratkaisevia vaa’ankieliosavaltiota näissä vaaleissa ovat ainakin Wisconsin (10 valitsijamiestä), Michigan (16), Pennsylvania (20), Arizona (11), Texas (38) ja Florida (29).

Milloin tulos selviää?

Vaalipäivänä annettujen äänien pitäisi selvitä vielä samana iltana. Postiäänien laskeminen voi kuitenkin kestää pidempään, koska vaalipäivänä lähetetyt postiäänet saattavat saapua perille vasta päiviä myöhemmin. Koronapandemian vuoksi postiäänestys on aiempaa suositumpaa.

Jos jompikumpi ehdokkaista saa selvästi enemmän ääniä, tuloksen pitäisi varmistua aamuyöstä Suomen aikaa. Jos vaalitulos on hyvin tasainen varsinkin vaa’ankieliosavaltioissa, niin tulos voi varmistua vasta myöhemmin.

Lopullisen tuloksen laskeminen postiäänien kera voi tosin kestää vielä pitkään, ja nyt valitaan vain valitsijamiehet. Usein muodollisuutena pidetty valitsijamiesten äänestys presidentistä on vasta 14. joulukuuta. Jos valitsijamiesjakauma on hyvin tasainen, yksittäiset siirtymät voivat ratkaista vaalit vasta silloin.

Yhdysvaltain perustuslain mukaan valinnan pitää olla selvä viimeistään 20. tammikuuta. Jos tulos on tasainen, asia voi ratketa vasta oikeudessa. Esimerkiksi vuoden 2000 vaaleissa Floridan äänet menivät niin tasan, että lopulta korkein oikeus päätti Bushin eduksi.

Mistä muusta äänestetään kuin tulevasta presidentistä?

Kyse ei ole vain presidentinvaaleista. Vaalipäivänä äänestetään myös uusia edustajia Yhdysvaltain kongressiin. Kongressin alempaan huoneeseen eli edustajainhuoneeseen valitaan 453 edustajaa. Ylähuoneeseen eli satapaikkaiseen senaattiin valitaan 35 edustajaa. Lopputuloksella on suuri merkitys sille, miten vahvoin valtuuksin tuleva presidentti voi toimia.

Samaan aikaan äänestetään myös lukuisissa paikallisvaaleissa. Lisäksi ainakin 32 osavaltiossa järjestetään kansanäänestyksiä monenlaisista kysymyksistä, kuten verotuksesta tai kannabiksen laillistamisesta. Yhteensä liittovaltiossa järjestetään kansanäänestyksiä noin 120 eri aloitteesta.

Esimerkiksi Arizonassa, Montanassa, New Jerseyssä ja Etelä-Dakotassa äänestäjiltä kysytään, pitäisikö kannabiksen päihdekäyttö laillistaa. Washingtonin osavaltiossa kysytään, pitäisikö julkiset koulut velvoittaa antamaan lapsille seksuaalikasvatusta.

Onko presidentinvaalissa muita ehdokkaita kuin Trump ja Biden?

Kyllä. Trumpin ja Bidenin lisäksi on kaksi ehdokasta, joilla on teoriassa mahdollisuus saada taakseen tarvittavat 270 valitsijamiestä. He ovat libertaarien Jo Jorgensen ja vihreiden Howie Hawkins. Heidän mahdollisuuksiaan pidetään kuitenkin mitättöminä, koska demokraattipuolue ja republikaanit ovat niin voimakkaita.