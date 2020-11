Stefan Catonacci on yksi Ruotsin kuuluisimmista kokeista, joka on muun muassa vuosien ajan vastannut kuninkaanlinnan illallisten ruuista. Hän kiistää tiedot ahdistelusta ja on tehnyt lehden artikkelista ilmoituksen poliisille.

Tukholma

Tukholman kuuluisan Operakällaren-ravintolan ravintoloitsija Stefan Catonacci on vuosien ajan häirinnyt seksuaalisesti työntekijöitään, kirjoittavat ruotsalaislehdet ETC ja Expressen.

ETC on haastatellut 12 Operakällarenin työntekijää, jotka kertovat vuosia kestäneestä seksuaalisesta häirinnästä. Osa työntekijöistä on jättänyt työnsä Operakällarenissa, osa on siellä yhä töissä. Osa haastatelluista kertoo omista kokemuksistaan, osa kertoo työpaikalla näkemistään tapauksista.

Myös iltapäivälehti Expressen julkaisi myöhään Suomen aikaa illalla tietoja häirinnästä. Expressen kertoo haastatelleensa 14:ää entistä ja nykyistä Operakällarenin työntekijää.

Työntekijöiden kertomusten mukaan ravintoloitsija on ahdistellut työntekijöitä keittiössä säännöllisesti, lähettänyt työntekijöille seksuaalissävytteisiä kuvia ja ehdottanut työntekijöille seksiä työpaikan tiloissa. Haastateltujen mukaan Catonacci on antanut ymmärtää, että seksin harrastaminen on ehto uralla etenemiselle.

Häirityt ovat ETC:n mukaan olleet 18–30-vuotiaita naisia, joista osa on ollut ensimmäisessä alan työpaikassaan. Osa on ollut myös lukiolaisia, jotka ovat suorittaneet harjoitteluaan Operakällarenissa.

Kertomusten mukaan Catonaccin käytös on ollut henkilöstön ja johdon tiedossa, mutta kukaan ei ole tehnyt ravintoloitsijasta ilmoitusta poliisille.

Expressen kertoo haastatelleensa myös monia työntekijöitä, jotka eivät olleet tietoisia häirinnästä.

Stefan Catonacci on yksi Ruotsin kuuluisimmista kokeista, joka on muun muassa vuosien ajan vastannut kuninkaanlinnan illallisten ruuista. Hän on Ruotsin kuninkaan ystävä, joka vastasi myös esimerkiksi kruununprinsessa Victorian häiden ruokatarjoiluista. Catonacci on työskennellyt Operakällarenin keittiömestarina vuodesta 1996. Hän omistaa veljensä kanssa hotelli- ja ravintolaketju Nobiksen, jolla on useita ravintoloita ja hotelleja Tukholmassa.

Catonacci ei kommentoinut ETC-lehdelle hänestä esitettyjä väitteitä. Operakällarenin toimitusjohtaja Abbe Ibrahim kiistää lehden esittämät väitteet ja korostaa sähköpostivastauksessaan, että poliisille ei ole tehty ilmoitusta ravintolan tapahtumista.

”Kiistämme kaikki syytökset rikoksista tai seksuaalisesta häirinnästä, vallan väärinkäytöstä ja muusta”, hän kirjoittaa.

Ruotsin hovin viestintäpäällikkö Margareta Thorgren sanoo Expressenin haastattelussa pitävänsä ETC-lehden artikkelissa esitettyjä tietoja vakavina. Thorgrenin mukaan hovi ryhtyy selvittämään tilannetta.

Catonaccia ja Operakällarenia edustava asianajaja Hanna Lindblom kertoo Expressenille, että Catonacci kiistää lehden tiedot. Lisäksi hän kertoo, että Catonacci on tehnyt poliisille ilmoituksen ETC:n artikkelista, joka sisältää asianajajan mukaan herjaavia tietoja, jotka eivät pidä paikkaansa.