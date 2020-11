Wienin iskussa ammutulla miehellä oli viranomaisten mukaan kytköksiä jihadistijärjestö Isisiin.

Ainakin viisi ihmistä kuoli ja 17 loukkaantui maanantai-iltana, kun automaattiaseella aseistautunut mies alkoi tulittaa kaupungilla liikkuvia ihmisiä Itävallan pääkaupungin Wienin keskustassa.

Itävallan viranomaisten mukaa verityöstä epäillään 20-vuotiasta Itävallan ja Pohjois-Makedonian kansalaista. Poliisin kuoliaaksi ampumalla miehellä oli Itävallan viranomaisten mukaan kytköksiä jihadistijärjestö Isisiin.

Poliisi pitää mahdollisena, että epäiltyjä on enemmänkin, mahdollisesti neljä. Varmuutta epäiltyjen lukumäärästä ei vielä tiistaina päivällä ollut.

Mitä tiedetään pääepäillyn Isis-taustasta ja motiiveista?

Mitä tiedetään pääepäillyn Isis-taustasta ja motiiveista?

Itävallan viranomaisten mukaan poliisin ampuma 20-vuotias mies tunnettiin jihadistijärjestö Isisin kannattajaksi. Hänet oli tuomittu viime vuonna vankilaan yrityksestä matkustaa vierastaistelijaksi Isisin riveihin. Hänet oli vapautettu joulukuussa.

Tiistaina ei ollut tietoa siitä, oliko Isis-järjestö vain innoittanut häntä iskuun, vai oliko hän saanut ohjausta esimerkiksi Isisin taistelijoilta.

”Julkisuudessa olevan tiedon perusteella vaikuttaa siltä, että kyseessä oli jihadistinen terrori-isku, joka kytkeytyy nimenomaan Isisiin”, sanoo väkivaltaisiin islamistisiin ääriliikkeisiin perehtynyt tukija Juha Saarinen.

”Avoimia kysymyksiä on paljon. Esimerkiksi se, oliko iskijä vain inspiroitunut Isis-järjestöstä, vai oliko hän saanut jonkinlaista etäohjausta. Nämä selviävät, kun poliisi tutkii hänen kännykkäänsä ja tietokoneitaan ja sosiaalisen median tilejä.”

Jos epäilty on pyrkinyt konfliktialueille vierastaistelijaksi äskettäin, se voi Saarisen mukaan viitata siihen, että kyseessä on hyvin radikalisoitunut henkilö. Vuoden 2016 jälkeen vierastaistelijavirta Syyriaan ja Irakiin on tyrehtynyt, ja tällä hetkellä Isis-verkosto on heikko verrattuna muutaman vuoden takaiseen.

Mitä iskun tekotavasta voi päätellä?

Poliisin ampumalla miehellä oli räjähdevyö, joka paljastui toimimattomaksi. Lisäksi hänellä oli automaattiase.

Useissa viime vuosina Euroopassa toteutetussa, motiiveiltaan jihadistisissa iskuissa aseena on käytetty veistä.

Saarisen mukaan huomiota herättävää on se, että automaattiaseen käytöstä huolimatta uhrien määrä näyttää jääneen suhteellisen pieneksi.

”Sarjatuliaseiden käyttö vaatii taitoa ja kuria tilanteessa. Herää kysymys, puhutaanko henkilöstä, jolla on ollut enemmän halua kuin kykyä suorittaa isku.”

Sarjatuliaseen käyttö voi kytkeytyä Saarisen mukaan siihen, että Itävallassa on helpompi päästä käsiksi automaattiaseisiin kuin monissa muissa Euroopan maissa.

Räjähdevyön ja sarjatuliaseen käyttö muistuttaa Pariisissa lähes tasan viisi vuotta tehdystä terrori-iskujen sarjasta. Isisin solun toteuttamassa iskussa iskettiin useisiin kohteisiin, ja niissä kuoli yhteensä 137 ihmistä.

Saarisen mukaan Itävallan isku ei kuitenkaan vaikuta ainakaan tässä vaiheessa yhtä hyvin koordinoidulta.

Onko isku kytköksissä Ranskaa ravistelleeseen iskujen sarjaan?

Ranskassa on viime viikkoina nähty useita väkivallantekoja, jotka kytkeytyvät satiirilehti Charlie Hebdossa julkaistuihin pilakuviin muslimien profeetasta Muhammedista. Samaan aikaan useassa muslimimaassa johtajat ovat arvostelleet Ranskaa ja länsimaita.

Onko Itävallan iskulla kytköstä tähän vyyhtiin?

Saarisen mukaan tätä ei voi sulkea pois, mutta ensin pitäisi saada lisää tietoa tekijän tai tekijöiden motiiveista. Merkille pantavaa on, että Ranskan tapahtumat on jo ääri-islamilaisissa piireissä yhdistetty koskemaan kaikkia länsimaita.

”Kyse on hyvin monoliittisesta viholliskuvasta, joka kohdistuu länsimaihin laajemmin tai ajatukseen ’lännestä’. Se, mikä koetaan vihollisena ei liity siihen, mitä länsi tekee vaan mitä sen ajatellaan olevan”, Saarinen sanoo.

Saarisen mukaan Ranskan pilakuvakohu on muodostunut symbolisesti niin merkittäväksi, että tulehtunut tilanne voidaan nähdä jihadistisissa verkostoissa hyvänä tilaisuutena toimia.

”Tällaiset tilanteet voidaan nähdä hyvinä tilaisuuksina suorittaa väkivallantekoja, joiden symbolinen merkitys korostuu. Iskut voivat myös inspiroida uusia väkivallantekoja lyhyen ajan sisällä.”

Mihin terrori-iskuilla pyritään?

Jos Wienin isku kytkeytyy Muhammed-pilakuvien synnyttämään suuttumukseen, iskujen välittömät motiivit saattavat liittyä kostoon ja pyrkimykseen palauttaa ”islamin” kunnia, Saarinen sanoo.

Jos taas iskun taustalta löytyy järjestäytyneempää toimintaa ja suorempi kytkös Isisiin, teot voivat kytkeytyä Isisin laajempiin tavoitteisiin.

”Liikkeen sisällä ymmärretään, että jihadinen liike länsimaissa tarvitsee uusia tapahtumia, jotka tuovat liikkeelle lisää energiaa. Sillä tavoin yksittäisillä iskuilla on myös strateginen merkitys. Se, kuinka tietoisia yksittäiset iskijät ovat näistä laajemmista merkityksistä, on toinen kysymys”, Saarinen sanoo.

Yleensä ottaen terrori-iskuilla pyritään lietsomaan pelkoa ja sekasortoa sekä innostamaan kannattajakuntaa uusiin iskuihin.

Miten suuri ongelma väkivaltainen ääri-islamilaisuus on Itävallassa?

Saarisen mukaan moniin muihin Euroopan maihin verrattuna Itävalta on ollut syrjässä jihadistisen liikehdinnän painopistealueilta. Itävallasta lähti vierastaistelijoiksi Isisin riveihin noin 300 ihmistä.

Itävallassa toimii kuitenkin joitakin erityisesti Balkanin alueeseen ja Tšetšeniaan kytkeytyviä jihadistisia verkostoja.

Mitä seurauksia Itävallan iskulla voi olla?

Välittöminä seurauksina jännitteet väestöryhmien välillä saattavat kiristyä. Itävalta saattaa myös korottaa terrorismin uhka-arviota.

Nähtäväksi jää se, ruokkiiko Wienin isku uusia terroritekoja.

”Iskut saattavat ruokkia uusia iskuja. Jihadististen verkostojen toimijat saattavat pohtia uusien iskujen toteuttamista. Ylipäätään kohujen ympärille saattaa nousta tilastollisia iskupiikkejä, mutta ne ovat yleensä lyhytaikaisia”, Saarinen sanoo.