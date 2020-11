Yhdysvaltain presidentinvaalit

Trumpin tie voittoon on vaikea, mutta ei mahdoton – HS:n grafiikalla voit kokeilla, miten eri osavaltiot vaikuttavat vaali­tulokseen

Muun muassa Floridaa ja Pennsylvaniaa kannattaa pitää silmällä. Kyselyjen mukaan demokraattien Joe Biden johtaa riittävän monessa vaa’ankieliosavaltiossa, mutta myös Hillary Clinton johti kyselyitä vuonna 2016.

”Me voitamme Pennsylvanian, me voitamme koko homman”, julisti Yhdysvaltain presidentti Donald Trump presidentinvaalien viimeisenä kampanjapäivänä maanantaina.

Republikaani Trump oli tietysti laskelmansa tehnyt. Siksi hän olikin Allentownissa itäisessä Pennsylvanian osavaltiossa, jossa hän piti maanantaina kaksi muutakin vaalitilaisuutta.

Pennsylvaniassa on noin 13 miljoonaa asukasta, ja sieltä liikenee presidentinvaaleissa 20 valitsijamiesääntä. Kuten melkein kaikissa osavaltioissa, periaatteena on ”voittaja vie kaiken”. Toisin sanoen, kaikki valitsijamiehet menevät eniten ääniä saaneelle ehdokkaalle.

Presidentinvaaleissa on jaossa kaikkiaan 538 valitsijamiesääntä, joten voittoon niitä tarvitaan 270.

Oikeasti Pennsylvania ei siis yksin ratkaise mitään. Mutta Pennsylvania on toiseksi suurin niin sanottu vaa’ankieliosavaltio, ja siksi se on vaalien taistelluimpia. Sen takia myös demokraattiehdokas Joe Biden on kampanjoinut Pennsylvaniassa ahkerasti.

Suurin vaa’ankieli on näissäkin vaaleissa Florida: noin 21 miljoonaa asukasta, 29 valitsijamiestä.

Kyselyjen perusteella Trump lähti vaalipäivään vaikealta takamatkalta. Esimerkiksi vaalisivusto FiveThirtyEight.com laski lopullisessa ennusteessaan Bidenin voitolle 89 prosentin todennäköisyyden, ja Trumpille vain kymmenen prosentin.

Kaikki on kuitenkin mahdollista, ja vaalijärjestelmän luonteen mukaisesti kaikki tietysti riippuu yksittäisten osavaltioiden vaalitulosten yhdistelmästä.

Yllätyksiä koettiin myös vuoden 2016 vaaleissa. Silloin demokraattiehdokas Hillary Clinton johti kyselyjen mukaan niin Pennsylvaniassa, Michiganissa kuin Wisconsinissa – mutta Trump voitti kaikissa kolmessa osavaltiossa.

Tälläkin kertaa vaalitulos tarjonnee yllätyksiä. Bidenin kyselyjohto on kuitenkin monissa osavaltioissa niin vakuuttava, että Trumpin pitää kyetä todelliseen yllätysten sarjaan.

Floridan ja Pennsylvanian lisäksi kannattaa pitää silmällä muun muassa Arizonaa, Georgiaa, Ohiota, Pohjois-Carolinaa ja Texasia.

Alla olevalla kartalla voit kokeilla itse, miten eri osavaltioiden kallistuminen Trumpille tai Bidenille vaikuttaa valitsijamiesten kokonaismäärään.