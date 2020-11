Trumpia kasvomaskillaan kannattanut äänestäjä äänesti Huntington Beachin merenrantakaupungissa Kaliforniassa. Yhdysvalloissa äänestäjät eivät suoraan valitse presidenttiä, vaan valinta tapahtuu valitsijamiesten kautta. Valitsijamiehiä on yhteensä 538. Kunkin osavaltion valitsijamiesten lukumäärä määräytyy väkiluvun mukaan. Eniten valitsijamiehiä on väkiluvultaan suurimmassa osavaltiossa Kaliforniassa, jossa heitä on 55.­