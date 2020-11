Yhdysvaltain presidentinvaalit

HS kävi äänestyspaikoilla Pennsylvaniassa ja Delawaressa, joka on Joe Bidenin kotiosavaltio. ”Koko maailma pitää meitä hölmöinä, koska meillä on hölmö presidenttinä”, sanoi Joe Bidenia äänestänyt 59-vuotias Ann Pennsylvaniassa.

Delaware/Pennsylvania

Keski-ikäinen pariskunta asettuu Donald Trumpin vaalikyltin eteen ottamaan kännykällä kuvaa itsestään. Kun kuva on otettu, nainen nostaa nyrkin riehakkaasti ilmaan ja hymyilee kuin urheilija hyvin menneen suorituksen jälkeen.

Ei jää epäselväksi, kenelle pariskunta on juuri antanut äänensä Hockessinin pikkukaupungin kirjastossa Delawaressa.

Kyseessä on varmastikin pieni säännöstä poikkeava näkymä tämän kirjaston pihamaalla, sillä nyt ollaan demokraattien presidenttiehdokkaan Joe Bidenin kotikentällä ja kotiosavaltiossa. Delawaren asukkaat ovat äänestäneet voittopuolisesti demokraattiehdokasta presidentiksi joka vaaleissa sitten vuoden 1992.

Hockessin kuuluu Delawaressa demokraateille myönteisimpään alueeseen. Täällä demokraatti Hillary Clinton rökitti viime vaaleissa Trumpin prosentein 62–33.

On siis aika kuulla paikallisten näkemyksiä.

”Äänestimme Trumpia”, sanovat Nancy ja Ray Panaro kävellessään ulos äänestyspaikalta tiistaiaamuna paikallista aikaa.

”Emme usko sosialismiin tai kommunismiin”, Nancy Panaro, 77, kertoo.

Delawaressa äänestäneet Nancy, 77, ja Ray Panaro, 80, antoivat äänensä Trumpille.­

Ray Panaro, 80, puolestaan selittää olevansa Kansallisen kivääriyhdistyksen NRA:n jäsen. Hänestä Trump ja hänen omat arvonsa ovat kuin yhdestä puusta veistettyjä. Trump on sanonut, että Biden ottaa amerikkalaisilta aseet pois.

Panaron pariskunnan jälkeen äänestyspaikalta astelee ulos afroamerikkalainen William Yeldell, 44. Oletamme hänen äänestäneen Bidenia, koska viime vaaleissa vain kahdeksan prosenttia Yhdysvaltain mustista äänesti Trumpia.

Donald Trumpille äänensä antanut William Yeldell, 44, on kansallisen kivääriyhdistyksen NRA:n jäsen.­

Mutta eipäs profiloida: myös Yeldell kertoo äänestäneensä Trumpia, koska presidentti ravistelee Yhdysvaltain perinteistä politiikkaa. Biden taas on hähmäisen valtakoneiston miehiä, Yeldell sanoo.

”Washingtonissa eletään tyhjiössä eikä ymmärretä, mitä muualla maassa halutaan”, hän arvioi yllään pusakka, jossa on NRA:n logo.

Yeldellin jälkeen tapaamme Mary ja Pat Hennessyn, jotka äänestivät… Trumpia. Samoin teki 67-vuotias sairaanhoitaja Kathleen, joka ei halua kertoa sukunimeään.

Mary Hennessy, 79, ja hänen poikansa Pat Hennessy, 48, äänestivät Donald Trumpia.­

67-vuotias Kathleen äänesti Trumpia. Pelkällä etunimellään esiintyvän Kathleenin mielestä Biden ei ole saavuttanut mitään.­

Kathleenin mielestä sillä ei ole mitään väliä, että Biden sattuu olemaan kotoisin Delawaresta. Sillä taas on hänestä väliä, mitä politiikassa vuodesta 1973 vaikuttanut entinen senaattori ja entinen varapresidentti Biden on saavuttanut: ”Ei mitään.”

”Me äänestimme Trumpia ja olemme ylpeitä siitä. Ja nyt olen menossa hakemaan 96-vuotiasta isäänikin äänestämään”, huutaa ohi kulkeva mies vaimonsa vierestä.

Vasta yhdestoista HS:n kohtaama delawarelainen kertoo äänestäneensä Bidenia.

”En ollut varma, ketä äänestän, mutta ajattelin kokeilla Bidenia. Minulle riittää, jos joku laillistaa marihuanan”, sanoo 33-vuotias supermarketin työntekijä Donald Keating.

Donald Keating, 33, ei ollut varma äänestään, mutta päätyi Bideniin. ”Minulle riittää, jos joku laillistaa marihuanan.”­

Huh huh. Olemme demokraattien kotikentällä, missä Trump on laskujemme mukaan saanut juuri kymmenen ääntä ja Biden yhden.

Tämä vinouma saattaa selittyä sattumalla mutta myös sillä, että huikeat sata miljoonaa amerikkalaista äänesti vaaleissa ennalta joko äänestyspaikoilla tai postitse. Demokraatit ovat suosineet enemmän ennakkoäänestämistä, kun taas republikaanien odotetaan olevan innokkaasti liikkeellä äänestyspäivänä.

Poikkeuksellisen runsas ennakkoon äänestäminen voi johtaa siihen, että presidentinvaalien ääntenlaskenta on tällä kertaa tavallistakin hermostuttavampaa puuhaa. Odotettavissa on ”sinistä kangastusta” ja ”punaista kangastusta”. Sininen on demokraattien ja punainen republikaanien tunnusväri.

Esimerkiksi Pohjois-Carolinassa postiääniä on päästy käsittelemään jo aiemmin. Ensin voi siis syntyä vaikutelma, että Biden on saamassa osavaltiossa helpon voiton, kunnes vaalipäivän ääntenlaskenta alkaa kaventaa tilannetta Trumpin hyväksi.

Pennsylvaniassa taas päästään käsittelemään postiääniä vasta vaalipäivänä, jolloin Trumpia paikalla äänestäneet saanevat alussa hyvän johtoaseman. Postiäänten laskemisessa voi kestää päiviä, ja jos vaalit ovat tiukat, Pennsylvaniasta voi tulla palapelin ratkaiseva palanen.

Yhdysvaltain vaalit ratkeavat siihen, kuka saa enemmistön 538 valitsijamiehestä. Pennsylvaniassa valitsijamiehiä on tarjolla kaksikymmentä, Delawaressa vain kolme.

Hockessinin kirjastosta on vain kymmenen kilometriä Pennsylvanian puolella sijaitsevaan Kenneth Squaren kaupunkiin ja Mary D. Langin koulukeskuksen äänestyspaikalle.

Siellä on havaittavissa hieman odotuksenmukaisempaa tasapainoa epätieteelliseen yhdentoista hengen kyselyyn: Trumpille kuusi ääntä, Bidenille viisi.

”Koko maailma pitää meitä hölmöinä, koska meillä on hölmö presidenttinä”, sanoo Bidenia äänestänyt 59-vuotias Ann, joka ei kerro sukunimeään.

”Meillä on hölmö presidenttinä”, sanoo Bidenia äänestänyt, pelkän etunimensä kertonut Ann, 59.­

”En voi edes kuvitella, mitä ulkomaailma meistä ajattelee. Tämä on niin kiusallista”, arvioi toinen Bidenia äänestänyt nainen, 36-vuotias Hannah Michel.

Hänen mukaansa erityisen vahingollista on ollut Trumpin ilmasto- ja ympäristöpolitiikka. Michelin mielestä Trumpin toimet koronaepidemiassa todistavat, ettei presidentti välitä ihmishengistä.

Hannah Michel, 36, äänesti Bidenia. Hänen mielestään etenkin Trumpin ilmasto- ja ympäristöpolitiikka on ollut vahingollista.­

Sosiaalityöntekijä C. J. McGowan, 25, on esimerkki äänestäjästä, joka valitsi tiistaina Bidenin mutta ei ole erityisen innoissaan demokraattiehdokkaasta.

McGowanille mieluisampi ehdokas olisi ollut liberaali Bernie Sanders, joka hävisi Bidenille esivaaleissa.

”Biden on vähän kuin Hillary, todellakin osa perinteistä puolue-eliittiä. Mutta pääasia olisi, että hän kaataisi Trumpin.”

Täysin eri mieltä on 75-vuotias Cliff, joka ei uskalla kertoa koko nimeään. Hän on kuullut, että vastapuoli saattaa kostaa äänestyspäätöksen takia, etsiä hänet käsiinsä.

Cliff äänesti Trumpia, koska pelkää, että Biden korottaisi eläkeläisten veroja ja veisi poliisilta rahoituksen. Lisäksi Cliff ei voi sietää sitä, että demokraatit tukevat abortteja raskauden myöhäisessä vaiheessa.

”He tukevat abortteja jopa vauvan syntymän jälkeen”, hän väittää.

Se ei ole totta, mutta näissä vaaleissa on paljolti kyse mielikuvista.